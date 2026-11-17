'నా కోడళ్లే నా కూతుళ్లు'- అమల అక్కినేని ఎమోషనల్ కామెంట్స్!
Amala Akkineni On Daughters in law: తమ కోడళ్ల గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను అమల అక్కినేని ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు. శోభిత, జైనబ్ ఇద్దరూ తనతో ఎంతో ఆప్యాయంగా, ప్రేమతో ఉంటారని వెల్లడించారు.
Published : November 17, 2026 at 8:05 PM IST
'మగపిల్లలే పుట్టిన ఇంట్లో, ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే బాగుండేది' అనే చిన్న వెలితి ప్రతి తల్లిదండ్రుల మనసులో ఎక్కడో ఒకచోట ఉంటుంది. అయితే ఆ లోటును మెట్టినింట్లో అడుగుపెట్టే కోడలు రూపంలో తీరిపోతుందని కొంతమంది మురిసిపోతుంటారు. ఇప్పుడు సరిగ్గా అదే రకమైన భావనను నటుడు అక్కినేని నాగార్జున సతీమణి, నటి అమల అనుభూతి చెందుతున్నారు. కుటుంబంలోకి కోడళ్లు రావడంతో తమ ఇంటి వాతావరణమే మారిపోయిందని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. నాగచైతన్య భార్య శోభిత, అఖిల్ భార్య జైనబ్తో తనకున్న అనుబంధం గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె షేర్ చేసుకున్నారు.
నాకు ఇద్దరు కూతుళ్లు: అమల అక్కినేని
'అత్తగా ఉండటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంతకుముందు మా ఇంట్లో అందరూ మగవాళ్లే ఉండేవారు. ఇప్పుడు నాకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. ఇంట్లో మహిళల సందడి ఉండటం చాలా బాగుంది' అని తెలిపారు. ఇక తన పెద్ద కోడలు శోభిత గురించి మాట్లాడుతూ, ఆమె వృత్తిపరంగా సాధించిన విజయాలను ప్రశంసించారు. శోభిత ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉంటుందని వివరించారు. అందరితో సులువుగా కలిసిపోతుందని అన్నారు. చిన్న కోడలు జైనబ్తో తనకు మరింత దగ్గరి అనుబంధం ఉందన్నారు. అఖిల్ ఆమెతో ప్రేమలో ఉన్నప్పుడే జైనబ్ని కలిశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇక అప్పటి నుంచే తను ఎంతో నచ్చిందన్నారు. జైనబ్ తనతో చాలా ఆప్యాయంగా, ప్రేమగా ఉంటుందని అమల తెలిపారు. సొంత కూతురిలా తనకు అనిపిస్తుందన్నారు. 'ఆమె తన కంటే ఎక్కువగా నా గురించే శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది' అని అమల అన్నారు. నాగార్జునను కూడా ఎంతో బాగా చూసుకుంటుందన్నారు. అంతేకాకుండా పండగల విషయంలోనూ జైనబ్ తమ ఇంట్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చిందని వివరించారు. గతంలో పండుగలను నిరాడంబరంగా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్యే సెలెబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్లమని పేర్కొన్నారు. కానీ జైనబ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వేడుకనూ ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు అమల ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
నాగార్జునతో లవ్
భర్త నాగార్జునతో తన ప్రేమ గురించి అక్కినేని అమల షేర్ చేసుకున్నారు. నాగార్జున మొదట తనకు పరిచయం అయినప్పుడు 'చాలా మంచి మనిషి'గా అనిపించారని వివరించారు. ఆపై ఆ పరిచయం కాస్త గొప్ప స్నేహంగా మారిందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత నాగార్జున ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా తనకు లవ్ ప్రపోజ్ చేశారన్నారు. తాను కూడా అంగీకరించడంతో, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నామని వివరించారు.
ప్రేమ తొలి చూపులో కలిగేది కాదు:అమల
అదే విధంగా ప్రేమ అనేది తొలిచూపులోనే పుట్టేది కాదని, దానికి సమయం పడుతుందని, ఇద్దరి మధ్య అవగాహన అవసరమని అమల అభిప్రాయపడ్డారు. నిజమైన ప్రేమ పుట్టినప్పుడు, ఎదుటివారిని బాధపెట్టకూడదనే బాధ్యత దానంతట అదే వస్తుందని అన్నారు. 'మనం ప్రేమించే వారిని బాధపెట్టకూడదు, అలాగే వారికి ప్రేమ దక్కడం లేదనే భావన కలిగించకూడదు' అని ఆమె పేర్కొన్నారు. బంధం కోసం అవసరమైతే మన ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని, నిజమైన ప్రేమ మనుషులను ఆ విధంగా మారుస్తుందని ఆమె చెప్పారు.
బాధాకరమైనా సరే, దాన్ని వదిలేయాలి!
ఇక వైవాహిక బంధం గురించి మాట్లాడుతూ తన అభిప్రాయాన్ని అమల తెలియజేశారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వైవాహిక బంధం ముందుకు సాగకపోతే విడిపోవడమే మంచిదని అమల సూచించారు. 'కొన్ని పెళ్లిళ్లు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నిలబడవు. అది ఎంతో బాధాకరమైన విషయమే అయినా, దాన్ని వదిలేయాలి. నేటి కాలంలో విడాకులు అనే మార్గం ఉంది. కలిసి ఉంటూ నిత్యం బాధపడటం కంటే, విడాకులు తీసుకుని ఎవరి దారి వారు చూసుకోవడం ఉత్తమం. కానీ విడిపోయిన తర్వాత ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకోకుండా, గతాన్ని మర్చిపోయి జీవితంలో ముందుకు సాగిపోవాలి' అని అమల స్పష్టం చేశారు.
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