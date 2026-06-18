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'విజయ్ కేవలం తెరపైన కనిపించే హీరో మాత్రమే కాదు'- తమిళనాడు సీఎంపై సమంత ప్రశంసలు

తమిళనాడు సీఎం విజయ్​ను కలిసిన హీరోయిన్ సమంత- సినీ రంగంనుంచి రాజకీయాల్లోకి రావడం మామూలు విషయం కాదన్న రంగస్థలం హీరోయిన్- ఎక్స్​లో పోస్టు

Vijay and Samantha
Vijay and Samantha (Source: PTI, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 7:49 PM IST

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Samantha Meet CM Vijay : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి దళపతి విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానం, ప్రజా సేవలోకి ఆయన అడుగుపెట్టిన తీరుపై హీరోయిన్​ సమంత ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. విజయ్​ కేవలం వెండితెర మీద కనిపించే హీరో మాత్రమే కాదని, ప్రజా సేవకు కూడా అర్హుడని కొనియాడారు. ఆయన​ ప్రస్థానం యువతకు గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలిచిపోతుందని చెప్పారు. బుధవారం విజయ్​ను సమంత మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అయితే, భేటీ అనంతరం విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం, ఆయన వ్యక్తిత్వంపై సమంత తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్​ అయ్యాయి.

""నేను చెన్నైలో అడుగుపెట్టగానే నాలో ఒక చెప్పలేనంత సంతోషం కలిగింది. ఎందుకంటే నేను సీఎంను కలవబోతున్నాను. విజయ్ ఎప్పుడూ కేవలం వెండితెరపై కనిపించే హీరో మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన వ్యక్తి అని నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉండేది. ఆయన వ్యక్తిత్వం, ప్రజల పట్ల ప్రేమను చూస్తే ఆయన ఏదో గొప్ప పని చేయడానికే పుట్టారని అనిపించేది. సినీ రంగంలో తనకంటూ గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలను సంపాధించిపెట్టుకున్న విజయ్​, అందుకు భిన్నమైన రంగంలోకి ప్రవేశించడం మామూలు విషయం కాదు. సమాజంలో ఏదైనా మార్పు తీసుకురాగలమనే నమ్మకంతో ఆయన అలా చేయడం గొప్ప విషయం. సమాజానికి సేవ చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ కొందరు మాత్రమే అది సాధిస్తారు" అని సమంత ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

అయితే, రాజకీయాల్లో విజయ్​ అందరి అంచనాలను మించి రాణిస్తారని సమంత ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "విజయ్ తనను నమ్మిన వారిని ఆశ్చర్యపరుస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. ఆయన చేసే పనుల వల్లే అది సాధ్యమవుతుంది" అని పేర్కొన్నారు. అలాగే, భవిష్యత్తులో గొప్ప గొప్ప పనులు చేయడానికి విజయ్‌కు మానసిక శక్తి, వివేకం, ధైర్యం కలగాలని సమంత ఆకాంక్షించారు. కాగా, సమంత, విజయ్‌ కాంబినేషన్​లో వచ్చిన 'తేరి', 'మెర్సల్', 'కత్తి' వంటి చిత్రాలు బాక్సీఫీసు వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించాయి.

సమంత తర్వాతి చిత్రం ఏంటో తెలుసా?
ఇక, సమంత సినీ విషయానికొస్తే, సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' అనే చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. U/A సర్టిఫికెట్‌ పొందిన ఈ చిత్రం, జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటీవల, చెన్నైలో నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో సమంత మాట్లాడారు. అందులో తాను చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల గురించి నటి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో స్టంట్స్ సహజంగా ఉండడం కోసం తాను పడిన శ్రమను వివరించారు. ‘

ఈ చిత్రంలో ఎలాంటి స్లో-మోషన్ సీక్వెన్స్‌లు, గాల్లో ఎగిరే షాట్లు, అనవసరపు బిల్డప్‌లు ఉండవని, ప్రతిదీ చాలా సహజంగా ఉంటుందని నటి సమంత పేర్కొన్నారు. అయితే, సినిమాలో చూపించిన యాక్షన్‌ సన్నివేశాలన్నీ నిజమైనవని, వాటిలో నటిస్తున్నప్పుడు తనకు చాలా దెబ్బలు తగిలాయని చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం కూడా వచ్చిందని చెప్పారు. అయితే, ఎంత కష్టతరమైన సన్నివేశాల్లో అయినా డూప్‌ ఉపయోగించలేదని, అందుకే చాలా సహజంగా వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో సీన్స్​ అన్ని కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతాయని ధీమా వ్యక్తంచేశారు. తన నటనకు సంబంధించి సమంత మరోముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు. తనకు డ్యాన్స్‌ కంటే యాక్షన్‌ సన్నివేశాల్లో నటించడమంటేనే ఇష్టమని పేర్కొన్నారు.

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