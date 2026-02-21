అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీ- ఒకే ఫ్రేమ్లో మెరిసిన 'బన్నీ- చెర్రీ'- ఫొటో వైరల్!
అల్లు శిరీష్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ పార్టీలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన అల్లు, మెగా స్టార్స్ - సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ - పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉన్న రెండు కుటుంబాలు
Published : February 21, 2026 at 12:46 PM IST
Allu Arjun And Ram Charan New Looks: అల్లువారి ఇంట్లో ఇప్పటికే పెళ్లి సందడి మొదలైంది. అల్లు శిరీష్-నయక మార్చి 26న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. దీంతో ఆ కుటుంబంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో అల్లు శిరీష్ తన వివాహ వేడుకలను ప్రారంభించారు. ఇటీవల దుబాయ్లో జరిగిన ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుక ఇంటర్నెట్లో ఫుల్ వైరల్ అయింది. అయితే తాజాగా వేడుకలకు సంబంధించిన మరొక ఫొటో సోషల్ మీడియాలో భారీగా చక్కర్లు కొడుతోంది. అదేంటంటే?
ప్రైవేట్ పార్టీలో మెరిసిన జంటలు
శుక్రవారం రాత్రి అల్లు అర్జున్ కుటుంబం ఒక ప్రైవేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ పార్టీని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఆయన సతీమణి ఉపాసన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అందులో పెళ్లి జంటతో పాటు అల్లు అర్జున్ దంపతులు, రామ్ చరణ్ దంపతులు కూడా ఉన్నారు.
క్లాసీ లుక్లో కపుల్స్
అందరూ బ్లాక్ ఔట్ఫిట్లు వేసుకొని ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. అయితే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే రామ్ చరణ్ ఈ పార్టీకి అయ్యప్ప మాలలో హాజరైయ్యారు. దీంతో వారి లుక్ అభిమానులకు చాలా క్లాసీగా అనిపించింది. ఇద్దరు సూపర్స్టార్లు ఒకే వేడుకలో కలిసి ఫొటోలు దిగడం, కుటుంబ వేడుకలకు కలిసి హాజరు అవ్వడం చూస్తుంటే మెగా, అల్లు అభిమానులు ఆనందంలో మునిగి తేలుతున్నారు.
LATEST 🚨: The family came together as #AlluArjun anna hosted a private party on the occasion of @AlluSirish’s upcoming wedding. #RamCharan and Upasana garu attended the party night ✨ pic.twitter.com/RX0ius1RzQ— Sumanth (@SumanthOffl) February 21, 2026
వేడుకలో నటీనటుల సందడి
ఈ పార్టీలో రామ్ చరణ్తోపాటు మెగా కుటుంబ సభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు. సుస్మిత కొణిదెల, నిహారిక కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే తేజా సజ్జా, వైష్ణవ్ తేజ్, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, సుశాంత్, కృతి శెట్టి, నేహా శెట్టి, రాశీ ఖన్నా, నభా నటేశ్ సహా మరి కొంత మంది తారలు కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారని సమాచారం.
పెళ్లి పనులు షురూ
అల్లు వారి ఇంట్లో ఇప్పటికే పెళ్లి పనులు మొదలైయ్యాయి. అల్లు శిరీష్ 'పసుపు దంచడం' వేడుకలు అల్లు అరవింద్ ఇంట్లో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి కొణిదెల సురేఖ, రామ్చరణ్ సతీమణి ఉపాసన, చిరు కుమార్తె సుస్మిత, అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహారెడ్డి తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను శిరీష్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలలో ఫుల్ ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ వేడుకలో మెగా ఫ్యామిలీ కూడా భాగం పంచుకున్నారు. అలానే దుబాయ్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ యాచ్ పార్టీలో శాంపేన్ పాప్ చేసి సెలబ్రేట్ చేస్తున్న శిరీష్, నయనిక, అల్లు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డి మూమెంట్స్ కూడా ఇప్పటికీ వైరల్గానే ఉన్నాయి.
శిరీష్ హార్ట్ టచ్చింగ్ మూమెంట్
ఇదే కాకుండా సంప్రదాయ బద్దంగా తన మొదటి పెళ్లి పత్రికను మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అందజేయడం కూడా హార్ట్ టచింగ్ మూమెంట్గా మారింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ మెగా- అల్లు ఫ్యామిలీల మధ్య ఉన్న బాండింగ్ సూపర్ అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇకపై ఈ వేడుకకు సంబంధించిన మరిన్ని కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి కాబట్టి, ఎలాంటి ఫొటోలు బయటకు వస్తాయో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ లుక్ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో అంటూ కామెంట్ల ద్వారా తమ ఉత్సాహాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
Yesterday Night Snaps#AA22 🔥🔥 pic.twitter.com/E5CYmWsyRq— C/o.AlluArjun (@CareOfAlluArjun) February 21, 2026
