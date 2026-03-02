ETV Bharat / entertainment

ఈ వారంలోనూ సినీతారల పెళ్లి వేడుకులు- ప్రీ టూ పోస్ట్​ సెలబ్రేషన్స్​!

మార్చి 2 నుంచి 8 వరకు జరగనున్న వివాహ వేడుకలు - టాలీవుడ్‌లో ప్రేమ, ఐక్యత, కుటుంబ బంధాలకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్న రెండు జంటలు

Tollywood Marriage Vibes
Tollywood Marriage Vibes (celebrities X Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 2, 2026 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Tollywood Marriage Vibes : టాలీవుడ్‌లో ఈ వారం పెళ్లి సంబరాల సందడి నెలకొంది. ఒకవైపు రౌడీ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విజయ్​ దేవరకొండ – స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నలు గత నెల ఒక్కటయ్యారు. వీరికి సంబంధించిన వివాహ వేడుకలు ఇంకా కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు ప్రముఖ హీరో అల్లు శిరీష్​ పెళ్లి వేడుకలు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. మార్చి 2 నుంచి 8 వరకు ఈ రెండు జంటల వివాహ, ప్రీ-వెడ్డింగ్, పోస్ట్-వెడ్డింగ్ కార్యక్రమాలు అభిమానులకు ఫుల్ ట్రీట్ అందించనున్నాయి.

విజయ్ – రష్మిక వివాహం
ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపుర్‌లో విజయ్ – రష్మికల ప్రేమకథ కొత్త మలుపు తిరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా వీరి వివాహం జరిగింది. రాజస్థానీ శైలిలో అలంకరించిన వేదిక వద్ద దక్షిణాది సంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

వివాహ వేడుకలకు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై కొత్త జంటకు ఆశీస్సులు అందించారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తమ ఫేవరెట్​ జంట నిజ జీవితంలో ఒక్కటవడం పట్ల ఫ్యాన్స్ ఆనందంతో మునిగిపోయారు.

మార్చి 4న హైదరాబాద్‌లోని తాజ్​ కృష్ణలో గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు కూడా హాజరవుతారని సమాచారం. కఠిన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య కేవలం ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రవేశం కల్పించనున్నారు.

అంతేకాకుండా, విజయ్ ఫార్మ్‌హౌస్‌లో సత్యనారాయణ వ్రతం నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. సంప్రదాయాల ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆచారాలు పాటించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. విజయ్ – రష్మికల ప్రేమకథ గురించి చాలా కాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, అధికారికంగా వివాహ బంధంతో ఒక్కటవడం అభిమానులకు ఆనందాన్ని కలిగించింది. తెరపై మంచి కెమిస్ట్రీతో ఆకట్టుకున్న ఈ జంట, నిజ జీవితంలో కూడా అదే అనుబంధాన్ని కొనసాగించడం విశేషం.

అల్లు శిరీష్ వివాహ వేడుకలు
మరోవైపు అల్లు కుటుంబంలో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. మార్చి 1న ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్​ నివాసంలో అల్లు శిరీష్ వివాహానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు, సంప్రదాయ వేడుకలు నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో జరిగాయి.

ఈ వేడుకలకు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్​, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్​ చరణ్​తో పాటు విజయ్ – రష్మిక జంట కూడా హాజరై శిరీష్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీనితో సినీ కుటుంబాల మధ్య స్నేహబంధం మరోసారి స్పష్టమైంది. మార్చి 2న హైదరాబాద్‌లోని అల్లు స్టూడియోస్​లో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ సభ్యుల కోసం గ్రాండ్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రిసెప్షన్‌కు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు, నటీనటులు హాజరై కొబోయే జంటను ఆశీర్వదించనున్నారు.

మార్చి 6న అల్లు శిరీష్ – నైనికా రెడ్డి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఈ వేడుకకు ప్రముఖ సినీ తారలు హాజరవుతారని సినీ వర్గాల్లో భారీ టాక్ నడుస్తోంది. సంప్రదాయ శైలిలో, కుటుంబ బంధాలను మరింత బలపరిచేలా ఈ వివాహాన్ని నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

టాలీవుడ్‌లో సంబరాల వాతావరణం
ఈ రెండు వివాహ వేడుకల కారణంగా టాలీవుడ్‌లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. షూటింగ్‌లకు చిన్న విరామం ఇచ్చి పలువురు ప్రముఖులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. కుటుంబాలు, స్నేహితులు, అభిమానులు కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు. మొత్తానికి, విజయ్ – రష్మికల ప్రేమ వివాహం, అల్లు శిరీష్ – నైనికా రెడ్డి పెళ్లి వేడుకలు టాలీవుడ్‌లో ప్రత్యేక చర్చకు దారితీశాయి. అభిమానులకు ఇది నిజంగానే ఫుల్ ట్రీట్‌గా మారింది. వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఈ రెండు జంటలు, తమ ఆనందాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంటూ, టాలీవుడ్‌లో ప్రేమ, ఐక్యత, కుటుంబ బంధాలకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయి.

