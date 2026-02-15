చిరంజీవికి తొలి శుభలేఖ అందించిన అల్లు శిరీశ్- చేతి కట్టుతో మెగాస్టార్- ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్!
Allu Sirish Marriage : అల్లు శిరీశ్ వెడ్స్ నయనిక రెడ్డి - పెళ్లి పత్రికను చిరంజీవికి అందించిన అల్లు కుటుంబం- ఫొటో వైరల్
Published : February 15, 2026 at 5:24 PM IST
Allu Sirish Marriage : అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. అల్లు అరవింద్ చిన్న కుమారుడు అల్లు శిరీశ్ వచ్చే నెల 06న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆయన పెళ్లి నయనిక రెడ్డితో జరగనుంది. దీంతో ఈ వివాహానికి సంబంధించి తొలి శుభలేఖను అల్లు కుటుంబం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి అందించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను అల్లు శిరీశ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
పెళ్లికి ఆహ్వానించేందుకు అల్లు అరవింద్ ఆయన సతీమణి నిర్మల, కుమారుడు శిరీశ్తో కలిసి ఆదివారం చిరంజీవి ఇంటికి వెళ్లారు. తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం అల్లు కుంటుంబం చిరు ఫ్యామిలీకి పట్టు వస్త్రాలతో వెడ్డింగ్ కార్డ్ అందించింది. ఈ ఆహ్వాన పత్రికను చిరు ఆయన సతీమణి సురేఖతో కలిసి అందుకున్నారు. 'తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం నా పెళ్లికి సంబంధించి తొలి ఆహ్వాన పత్రిక మా మామయ్య చిరంజీవి, అత్తయ్య సురేఖకు అందించాం' అని శిరీశ్ రాసుకొచ్చారు.
చిరుకు ఏమైంది!
అయితే ఈ ఫొటోలో చిరంజీవి ఎడమ చేతికి కట్టుతో కనిపించారు. ఒకే చేతితో అహ్వానం అందుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో చిరుకు ఏమైందోనని ఫ్యాన్స్ కంగారు పడుతున్నారు. ఆయన గాయానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. అయితే రీసెంట్గా రామ్చరణ్- ఉపాసనకు కవలలు జన్మించినప్పుడు చిరు హాస్పిటల్కు వచ్చారు. కానీ అప్పుడు ఆయనకు చేయికి ఎలాంటి కట్టు లేదు. అంటే ఈ మధ్యలోనే చిరుకు గాయం అయి ఉండవచ్చని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
కాగా, అల్లు శిరీశ్ పెళ్లి నయనిక రెడ్డితో వచ్చే నెల 06న గ్రాండ్గా జరగనుంది. ఈ పెళ్లికి సంబంధించి పనులు ఇప్పటికే షురూ అయ్యాయి. ఇటీలస 'పసుపు దంచడం' కార్యక్రమం అల్లు అరవింద్ ఇంట్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు కొణిదెల సురేఖ, రామ్చరణ్ సతీమణి ఉపాసన, చిరు కుమార్తె సుస్మిత, అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహారెడ్డి తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను శిరీశ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఇక ఈ పెళ్లికి టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.