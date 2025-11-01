ETV Bharat / entertainment

గ్రాండ్​గా అల్లు శిరీష్, నయనిక ఎంగేజ్​మెంట్​- బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ చూశారా?

ఘనంగా జరిగిన అల్లు శిరీష్ నిశ్చితార్థ వేడుక

Allu Sirish Engagement
Allu Sirish Engagement (From X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 8:09 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 9:31 AM IST

Allu Sirish Engagement : అల్లు కుటుంబంలో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. యువ హీరో అల్లు శిరీష్‌ నిశ్చితార్థం నయనికతో శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు హాజరైన ఈ వేడుకలో శిరీష్‌, నయనిక ఉంగరాలు మార్చుకుని కొత్త జీవితానికి తొలి అడుగులు వేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని నయనిక నివాసంలో నిశ్చితార్థ వేడుక సందడిగా సాగింది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అల్లు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహిత బంధువులు హాజరై నూతన జంటను ఆశీర్వదించారు. గత అక్టోబర్‌ 1న అల్లు శిరీష్‌ తన సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా "నేను, నయనిక కలిసి జీవితాన్ని పంచుకోనున్నాం" అని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు త్వరలోనే ఈ జంట పెళ్లి పీటలెక్కనుంది. అయితే వేడుకలో జంట మధ్య రొమాంటిక్ మూడ్, సింపుల్ ఎలిగెన్స్ కనిపించింది. శ్రీరస్తు శుభమస్తు, ఒక్క క్షణం సినిమాలతో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించిన శిరీష్‌ వేడుకలో ఎంతో సంతోషంగా కనిపించారు. తెల్లటి కుర్తాలో సింపుల్ లుక్‌లో కనిపించిన శిరీష్‌ చక్కగా ఆకట్టుకోగా, నయనిక ఎరుపు చీరలో సాంప్రదాయమైన లుక్​లో మెరిశారు.

వీరిద్దరూ ఉంగరాలు మార్చుకునే క్షణం చూసినవారంతా మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఆ ఫోటోల్లోని ఆప్యాయత, ఆనందం చూడగానే ఫ్యాన్స్‌కు కూడా ముఖంపై చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరిగిన వేడుక సాఫీగా, హృదయపూర్వకంగా సాగింది. సోషల్‌ మీడియాలో శిరీష్‌–నయనిక జంట ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతుండగా, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

అయితే అల్లు శిరీష్, తన ప్రేమకథను అధికారికంగా ప్రకటించిన సందర్భం చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తన తాతయ్య, ప్రముఖ నటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారి జయంతి రోజునేశుభవార్తను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నయనికతో ఉన్న ఓ అందమైన ఫొటోను షేర్‌ చేశారు. "ఈ రోజు మా తాతయ్య అల్లు రామలింగయ్య గారి జయంతి. ఈ రోజు నా జీవితానికి అత్యంత దగ్గరైన ఒక విషయాన్ని పంచుకోవడం నాకు ఆశీర్వాదంలా అనిపిస్తోంది. నేను అక్టోబర్‌ 31న నయనికతో నిశ్చితార్థం చేసుకోబోతున్నాను." అలాగే ఆయన తన అమ్మమ్మను గుర్తు చేసుకుంటూ, "ఇటీవలే మమ్మల్ని విడిచి వెళ్లిన నా అమ్మమ్మ ఎప్పుడూ నా పెళ్లి చూడాలని కోరుకునేది. ఆమె ఇక లేరు కానీ, మా ప్రయాణానికి ఆమె ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని నాకు తెలుసు. మా కుటుంబాలు మా ప్రేమను ఎంతో ఆనందంగా స్వీకరించాయి" అని తెలిపారు. ఈ హృదయానికి హత్తుకునే పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌ అయ్యింది. అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శిరీష్‌ నయనిక జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కామెంట్లతో ముంచెత్తారు.

సెలబ్రిటీ విషెస్​
అల్లు శిరీష్ – నయనిక నిశ్చితార్థం వార్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. శిరీష్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చేసిన ఆ పోస్టుకు అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నటి ప్రగ్యా జైస్వాల్ 'మెనీ మెనీ కంగ్రాట్స్ శిరీ' అని కామెంట్‌ చేయగా, శాన్వీ శ్రీనివాస్ 'శిరీ ఇది అద్భుతం (రెడ్‌ హార్ట్‌ ఎమోజీ)' అంటూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పార్వతి నాయర్ 'కంగ్రాట్స్ అండ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌' అని రాస్తే, నటి సోఫీ చౌదరి 'మీ ఇద్దరు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు! హార్ట్‌ఫుల్‌ కంగ్రాచ్యులేషన్స్‌ అండ్‌ లవ్‌, మై డియరెస్ట్‌ శిరీ అండ్‌ నయనిక' అంటూ కామెంట్‌ చేసింది. శిరీష్‌ – నయనిక ఫొటోలను చూసి అభిమానులు కూడా ఆనందంలో మునిగిపోయారు.

