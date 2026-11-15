'పుష్ప- 2' తర్వాత బన్ని ఫస్ట్ టైమ్ అలా- ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపడం పక్కానా?
Allu Arjun Public Appearence: 'ఫుష్ప2' తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ అల్లు అర్జున్ మూవీ ఈవెంట్కు హాజరుకానున్నారు. ఆ వేడుకలో 'రాకా' గురించి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఇస్తారా? అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 1:48 PM IST
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ చాలా కాలం తర్వాత పబ్లిక్ ఈవెంట్కు హాజరు కానున్నారు. 2024లో జరిగిన 'ఫుష్ప2' సక్సెస్ మీట్ తర్వాత బన్ని ఏ మూవీ ఈవెంట్లోనూ కనిపించిన సందర్భాలు లేవు. గతంలో 'తండేల్' సక్సెస్ ఈవెంట్కు హాజరు కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పలు కారణాల వల్ల వెళ్లలేకపోయారు. అయితే 'ఆకాశంలో ఒక తార' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో ఇన్నిరోజులకు ఆయన ఫ్యాన్స్ ముందుకు రానున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్లో 'రాకా', 'AA23' చిత్రాల గురించి బన్ని ఏమైనా అప్డేట్స్ ఇస్తారేమోనని ఆశిస్తున్నారు.
బన్ని స్పీచ్పై ఫ్యాన్స్ ఇంట్రెస్ట్
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా దుల్కర్ సినిమాతో పాటు, ఆయన చేస్తున్న రాకాపై కూడా బన్ని ఏమైనా మాట్లాడతారేమోనని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం 'రాకా' అప్డేట్స్ గురించి ఫ్యాన్స్ ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఆ మూవీ షూటింగ్ సంబంధించి ఎలాంటి మేకర్స్ నుంచి అప్డేట్స్ రాలేదు. దీంతో షూటింగ్ అప్డేట్, లేదా రిలీజ్ ప్లాన్ గురించి బన్ని ఈవెంట్లో ఏదైనా హింట్ ఇస్తారేమోనని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆయన లైనప్లో ఉన్న'AA23', 'పుష్ప 3: ది ర్యాంపేజ్' ఉన్నాయి. ఒకవేళ వీటిపైనా మాట్లాడితే మాత్రం ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ధమాకా అని చెప్పవచ్చు! 'AA23' చిత్రానికి లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీనకిి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
#AAforDQ ⭐️⭐️ ICON STAR is all set to Light Up this evening 🔥 #AlluArjun garu gracing the Pre Release Event of #AakasamLoOkaTara ✨️ SKY IS NOT THE LIMIT. 📍JRC Convention, Hyderabad Today, 5 PM Onwards #AOTMovie In Cinemas from November 20th @alluarjun #AOTonNOV20th @dulQuer @pavansadineni @shrutihaasan @satveeravalli @iRuhaniSharma @GeethaArts @SwapnaCinema @DQsWayfarerFilm @Lightboxoffl @grajug @sunnygunnam @ramya_gunnam @sujithsarang @shreelyricist @lipsikabhashyam #ArunAlat @auanand #HarithaBalakrishnan @balajesaar @TSeries @tseriessouth— Geetha Arts (@GeethaArts) November 15, 2026
బోయపాటితో బన్నీ మైథలాజికల్ మూవీ!
మరోవైపు అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనుతో చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ప్రస్తుతం నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన అతి త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మైథలాజికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బోయపాటి చెప్పిన స్టోరీ, కాన్సెప్ట్ బన్నికి నచ్చడంతో వెంటనే ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ భారీ చిత్రాన్ని అల్లు అర్జున్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై, అల్లు అరవింద్ నిర్మించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అయితే ఈ రూమర్స్పై కూడా అల్లు అర్జున్ ఈవెంట్లో రియాక్ట్ అవుతారా? లేక ఏమీ రివీల్ చేయకుండానే ముగిస్తారా? అనేది సాయంత్రం వరకు వేచి చూడాలి.
Big Update on #AlluArjun’s Next! Allu Arjun is reportedly set to reunite with #BoyapatiSreenu for a Pan-India film with a mythological backdrop. The project is expected to be produced by Geetha Arts, with an official announcement likely soon. If confirmed, this will mark Bunny’s mythological debut.— Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 15, 2026
గతంలో అల్లు అర్జున్, బోయపాటి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'సరైనోడు' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంతటి మాస్ హిట్ సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ కాంబినేషన్లో భారీ మైథలాజికల్ మూవీ రాబోతుందనే వార్తతో ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
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