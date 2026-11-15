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'పుష్ప- 2' తర్వాత బన్ని ఫస్ట్ టైమ్ అలా- ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపడం పక్కానా?

Allu Arjun Public Appearence: 'ఫుష్ప2' తర్వాత ఫస్ట్​ టైమ్​ అల్లు అర్జున్ మూవీ​ ఈవెంట్​కు హాజరుకానున్నారు. ఆ వేడుకలో 'రాకా' గురించి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఇస్తారా? అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.

Allu Arjun Attend Akasamlo Oka Tara Event
నటుడు అల్లు అర్జున్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2026 at 1:48 PM IST

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ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ చాలా కాలం తర్వాత పబ్లిక్ ఈవెంట్​కు హాజరు కానున్నారు. 2024లో జరిగిన 'ఫుష్ప2' సక్సెస్​ మీట్ తర్వాత బన్ని ఏ మూవీ ఈవెంట్​లోనూ కనిపించిన సందర్భాలు లేవు. గతంలో 'తండేల్' సక్సెస్ ఈవెంట్​కు హాజరు కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పలు కారణాల వల్ల వెళ్లలేకపోయారు. అయితే 'ఆకాశంలో ఒక తార' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​తో ఇన్నిరోజులకు ఆయన ఫ్యాన్స్​ ముందుకు రానున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్​లో 'రాకా', 'AA23' చిత్రాల గురించి బన్ని ఏమైనా అప్​డేట్స్​ ఇస్తారేమోనని ఆశిస్తున్నారు.

బన్ని స్పీచ్​పై ఫ్యాన్స్ ఇంట్రెస్ట్​ ​
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్​లో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా దుల్కర్ సినిమాతో పాటు, ఆయన చేస్తున్న రాకాపై కూడా బన్ని ఏమైనా మాట్లాడతారేమోనని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం 'రాకా' అప్డేట్స్ గురించి ఫ్యాన్స్ ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఆ మూవీ షూటింగ్ సంబంధించి ఎలాంటి మేకర్స్ నుంచి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. దీంతో షూటింగ్ అప్డేట్, లేదా రిలీజ్ ప్లాన్ గురించి బన్ని ఈవెంట్​లో ఏదైనా హింట్ ఇస్తారేమోనని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆయన లైనప్​లో ఉన్న'AA23', 'పుష్ప 3: ది ర్యాంపేజ్' ఉన్నాయి. ఒకవేళ వీటిపైనా మాట్లాడితే మాత్రం ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ ధమాకా అని చెప్పవచ్చు! 'AA23' చిత్రానికి లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీనకిి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.

బోయపాటితో బన్నీ మైథలాజికల్ మూవీ!
మరోవైపు అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనుతో చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ప్రస్తుతం నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన అతి త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మైథలాజికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా లెవెల్​లో తెరకెక్కనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బోయపాటి చెప్పిన స్టోరీ, కాన్సెప్ట్ బన్నికి నచ్చడంతో వెంటనే ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ భారీ చిత్రాన్ని అల్లు అర్జున్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై, అల్లు అరవింద్ నిర్మించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అయితే ఈ రూమర్స్​పై కూడా అల్లు అర్జున్ ఈవెంట్​లో రియాక్ట్ అవుతారా? లేక ఏమీ రివీల్ చేయకుండానే ముగిస్తారా? అనేది సాయంత్రం వరకు వేచి చూడాలి.

గతంలో అల్లు అర్జున్, బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'సరైనోడు' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంతటి మాస్ హిట్ సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ కాంబినేషన్​లో భారీ మైథలాజికల్ మూవీ రాబోతుందనే వార్తతో ఫ్యాన్స్​లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

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