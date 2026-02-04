ETV Bharat / entertainment

తమ్ముడి ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్​లో బన్నీ స్టైలిష్ లుక్స్- ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేస్తున్న ఫొటోలు

అల్లు శిరీశ్​ పెళ్లి పనులు షురూ - ఫారిన్​లో ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్​- మెరిసిన బన్నీ- స్నేహ రెడ్డి- ఫొటోలు వైరల్

Allu Arjun Stylish Looks (Source : From X Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Allu Arjun Stylish Looks : స్టైల్‌కు బ్రాండ్​గా చెప్పుకునే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మరోసారి తన ఫ్యాషన్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. తాజాగా దుబాయ్‌లో జరిగిన అల్లు శిరీశ్ ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న బన్నీ, తన లేటెస్ట్ లుక్‌తో అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకున్నారు. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

బన్నీ లుక్స్​ అదుర్స్
అల్లు శిరీశ్ తన కాబోయే భార్య నయనిక రెడ్డితో కలిసి ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుంటుంన్నారు. దుబాయ్‌లో సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య 'క్లాసీ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీ' నిర్వహించారు. సముద్ర తీరంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో ఆనంద క్షణాలు, నవ్వులు, షాంపైన్ సెలబ్రేషన్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ వేడుకల్లో అల్లు అర్జున్ తన సతీమణి స్నేహ రెడ్డితో కలిసి పాల్గొన్నారు. లేత గోధుమ రంగు సూట్‌కు బోల్డ్ నలుపు, బంగారు ప్రింటెడ్ షర్ట్‌ ధరించారు. మరోవైపు, స్నేహ రెడ్డి సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ వెస్ట్రన్ అవుట్‌ ఫిట్‌లో మెరిశారు. శిరీశ్ ప్రీ వెడ్డింగ్​లో ఈ జంట స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది. బన్నీ ఫ్యాన్స్ ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.

అన్న పెళ్లి రోజే తమ్ముడి వివాహం!
అల్లు శిరీశ్ కూడా తన ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. సూట్‌, ప్రింటెడ్ షర్ట్‌లోనూ స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. నయనిక రెడ్డితో కలిసి ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ఈ ఫొటోలకు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక అల్లు శిరీశ్ - నయనిక రెడ్డి ఈ ఏడాది వివాహం మార్చి 6న జరగనుంది. అయితే అల్లు ఫ్యామిలీకి ఈ రోజుతో ఓ స్పెషల్ అనుబంధం ఉంది. అదేంటంటే? బన్నీ- స్నేహ వివాహ తేదీ కూడా ఇదే కావడం విశేషం. అలా అన్న అర్జున్ పెళ్లి జరిగిన రోజే తమ్ముడు శిరీశ్ కూడా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.

వేడుకలో రెండు కుటుంబాలు
గతేడాది నవంబర్​​లో ఈ ఇద్దరి ఎంగేజ్మెంట్ గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అల్లు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహిత బంధువులు హాజరై నూతన జంటను ఆశీర్వదించారు. "నేను, నయనిక కలిసి జీవితాన్ని పంచుకోనున్నాం" అని అల్లు శిరీశ్ 2025 అక్టోబర్‌ 1న సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఈ ఎంగేజ్మెంట్​కు సంబంధించిన ఫొటోలను శిరీశ్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కాగా, శిరీశ్ 'గౌరవం' సినిమాతో తెరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన 'కొత్త జంట', 'శ్రీరస్తు శుభమస్తు', 'ABCD', 'ఊర్వశివో, రాక్షసివో', 'బడ్డీ' సినిమాలతో అలరించారు.

బన్నీ లైనప్​
2024లో పుష్ప- 2తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో వర్క్ చేస్తున్నారు. భారీ ప్రాజెక్ట్​గా రానున్న ఆ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఇందులో అల్లు అర్జున్​ పాత్ర యానిమేటెడ్​ వెర్షన్​లో డిఫరెంట్​ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ 2026 సెప్టెంబర్‌ వరకు సాగనుంది. థియేట్రికల్‌ రిలీజ్‌ మాత్రం 2027 సెకెండ్​ హాఫ్​లో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారని సినీ వర్గాల బజ్‌. ఈ సినిమా తర్వాత బన్నీ, లోకేశ్ కనగరాజ్​తో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ కూడా ఇటీవల వచ్చేసింది.

