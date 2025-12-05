'ఐదేళ్ల జర్నీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది'- 'పుష్ప' సినిమాపై అల్లు అర్జున్ స్పెషల్ పోస్ట్
'పుష్ప 2' సినిమాకు ఏడాది పూర్తి
Published : December 5, 2025 at 11:05 AM IST
Allu Arjun On Pushpa 2 : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- సుకుమార్ కాంబోలో తెరెక్కిన పుష్ప 2 రిలీజై నేటికి ఏడాది పూర్తయ్యింది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 2024లో ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. వరల్డ్లైడ్గా రూ. 1800+ కోట్లు సంపాదించింది. అయితే సినిమా విడుదలై ఇవాళ్టికి సంవత్సరం పూర్తైన సందర్భంగా హీరో అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఈ సినిమా ప్రయాణం ఎప్పటికీ మరవలేనిదని పేర్కొన్నారు.
'పుష్ప అనేది మా జీవితాల్లో మర్చిపోలేని ఐదేళ్ల ప్రయాణం. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ప్రేమ చూపించి, మద్దతుగా నిలిచారు. ఈ చిత్రాన్ని ఓ అద్భుతంగా చేసినందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు. మా ఆర్టిస్టులు, సాంకేతిక నిపుణులు, మూవీ యూనిట్, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, మా కెప్టెన్ సుకుమార్తో కలిసి ఈ ప్రయాణంలో భాగం అవ్వడం నాకు గౌరవంగా ఉంది. ఈ ప్రయాణంలో భాగమైనందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ధన్యవాదాలు' అని బన్నీ పుష్ప సెట్లోని ఓ ఫొటోను పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
కాగా, సుకుమార్ ఈ సినిమాను యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించారు. రష్మిక మంధన్నా హీరోయిన్గా నటించింది. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించింది. 2021లో రిలీజై భారీ విజయం అందుకున్న పుష్ప సినిమాకు సీక్వెల్గా ఇది రూపొందింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులో ఉంది.
PUSHPA has been an unforgettable five-year journey in our lives.— Allu Arjun (@alluarjun) December 5, 2025
This movie’s audience has given us immense love, strength, and courage to dive deeper into our craft. We will always be grateful to everyone in this country and beyond for making it a phenomenon.
It has been my… pic.twitter.com/R45nH33dOR