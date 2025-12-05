ETV Bharat / entertainment

'ఐదేళ్ల జర్నీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది'- 'పుష్ప' సినిమాపై అల్లు అర్జున్ స్పెషల్ పోస్ట్

'పుష్ప 2' సినిమాకు ఏడాది పూర్తి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 11:05 AM IST

Allu Arjun On Pushpa 2 : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- సుకుమార్ కాంబోలో తెరెక్కిన పుష్ప 2 రిలీజై నేటికి ఏడాది పూర్తయ్యింది. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 2024లో ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచింది. వరల్డ్​లైడ్​గా రూ. 1800+ కోట్లు సంపాదించింది. అయితే సినిమా విడుదలై ఇవాళ్టికి సంవత్సరం పూర్తైన సందర్భంగా హీరో అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఈ సినిమా ప్రయాణం ఎప్పటికీ మరవలేనిదని పేర్కొన్నారు.

'పుష్ప అనేది మా జీవితాల్లో మర్చిపోలేని ఐదేళ్ల ప్రయాణం. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ప్రేమ చూపించి, మద్దతుగా నిలిచారు. ఈ చిత్రాన్ని ఓ అద్భుతంగా చేసినందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు. మా ఆర్టిస్టులు, సాంకేతిక నిపుణులు, మూవీ యూనిట్, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, మా కెప్టెన్ సుకుమార్​తో కలిసి ఈ ప్రయాణంలో భాగం అవ్వడం నాకు గౌరవంగా ఉంది. ఈ ప్రయాణంలో భాగమైనందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ధన్యవాదాలు' అని బన్నీ పుష్ప సెట్​లోని ఓ ఫొటోను పోస్ట్​ షేర్ చేశారు.

కాగా, సుకుమార్ ఈ సినిమాను యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కించారు. రష్మిక మంధన్నా హీరోయిన్​గా నటించింది. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించింది. 2021లో రిలీజై భారీ విజయం అందుకున్న పుష్ప సినిమాకు సీక్వెల్​గా ఇది రూపొందింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో ఉంది.

