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ప్లాన్ మార్చిన అట్లీ - 'రాకా' యాక్షన్ పార్ట్ ఇక RFCలోనే?

Allu Arjun Raaka Shooting Update: అల్లు అర్జున్ రాకా షూటింగ్​ సంబంధించి ఓ క్రేజీ వార్త ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. దుబాయ్​లో చేయాలనుకున్న యాక్షన్ షెడ్యూల్​ను, హైదరాబాద్​లోని ఆర్​ఎఫ్​సీలో అట్లీ చేయనున్నట్లు సమాచారం.

Allu Arjun Raaka
అల్లు అర్జున్ రాకా (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST

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ఐకాన్​ స్టార్ అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కతున్న 'రాకా' మూవీ కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాదిలో షూటింగ్ మొదలైనప్పటికీ, సాంగ్స్, గ్లింప్స్, రిలీజ్ డేట్, ఇలా ఎలాంటి అప్డేట్​లను మూవీ టీమ్ షేర్ చేసుకోలేదు. అయితే ప్రస్తుతం దీని షూటింగ్​పై ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దుబాయ్​లో తీయాలనుకున్న కీలకమైన సీన్స్​ను ఇప్పుడు హైదరాబాద్​లో తెరకెక్కించేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆ మార్పుకు వెనకున్న కారణమేంటనే దానిపై సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

రీజన్ ఇదేనా!
రాకా మూవీ షూటింగ్​ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ముంబయిలోనే కొనసాగుతోంది. సినిమా స్కేల్​ దృష్ట్యా, భారీ సెట్లలో ఎంతో సీక్రెట్​గా చిత్రీకరణ సాగుతుండటం గమనార్హం. అయితే దీని తర్వాత, నెక్ట్స్ షెడ్యూల్​గా యాక్షన్ సీన్స్​ను తీయాలని డైరెక్టర్ అట్లీ నిర్ణయించుకున్నారట. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్​ను మాత్రం ముంబయిలో కాకుండా దుబాయ్​లో తీయాలని భావించినట్లు తెలిసింది. కానీ ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులు కారణంగా ఆ ప్లాన్​ను మార్చుకున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ కారణాల రీత్యా దుబాయ్​కు బదులుగా హైదరాబాద్​లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో యాక్షన్ పార్ట్​ను పూర్తి చేస్తే బాగుంటుందని మూవీటీమ్​ డిసైడ్ అయినట్లు టాక్​. దీనికి సంబంధించి మేకర్స్ ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు నెట్టింట వార్తలు వస్తున్నాయి.

హోమ్​ టౌన్​లోనే బన్నీకి షూటింగ్!
ఒకవేళ కొత్త షెడ్యూల్ నిజంగా హైదరాబాద్​లోనే జరిగినట్లయితే మూవీటీమ్​కు సిటీలో కానున్న ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇదే కానుంది. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ రాకా షూటింగ్​ కోసం గత కొన్ని నెలల నుంచి హైదరాబాద్​ నుంచి ముంబయికి ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే షూటింగ్ హైదరాబాద్​కు షిప్ట్ అయినట్లయితే బన్నీకి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే శ్రమ ఉండదని చెప్పొచ్చు. ఇక ఆయనతో పాటు ఇతర ముఖ్య నటీనటులు కూడా యాక్షన్ సీక్వెన్స్​ ​ కోసం హైదరాబాద్​లో అడుగుపెట్టనున్నట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్ నడుస్తోంది. ఆర్​ఎఫ్​సీలో రాకా షూటింగ్ జరగనుందనే వార్త ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. అయితే చిత్రీకరణ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పటి వరకు జరగనుందనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు.

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