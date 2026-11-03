ప్లాన్ మార్చిన అట్లీ - 'రాకా' యాక్షన్ పార్ట్ ఇక RFCలోనే?
Allu Arjun Raaka Shooting Update: అల్లు అర్జున్ రాకా షూటింగ్ సంబంధించి ఓ క్రేజీ వార్త ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. దుబాయ్లో చేయాలనుకున్న యాక్షన్ షెడ్యూల్ను, హైదరాబాద్లోని ఆర్ఎఫ్సీలో అట్లీ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కతున్న 'రాకా' మూవీ కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాదిలో షూటింగ్ మొదలైనప్పటికీ, సాంగ్స్, గ్లింప్స్, రిలీజ్ డేట్, ఇలా ఎలాంటి అప్డేట్లను మూవీ టీమ్ షేర్ చేసుకోలేదు. అయితే ప్రస్తుతం దీని షూటింగ్పై ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దుబాయ్లో తీయాలనుకున్న కీలకమైన సీన్స్ను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో తెరకెక్కించేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆ మార్పుకు వెనకున్న కారణమేంటనే దానిపై సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
రీజన్ ఇదేనా!
రాకా మూవీ షూటింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ముంబయిలోనే కొనసాగుతోంది. సినిమా స్కేల్ దృష్ట్యా, భారీ సెట్లలో ఎంతో సీక్రెట్గా చిత్రీకరణ సాగుతుండటం గమనార్హం. అయితే దీని తర్వాత, నెక్ట్స్ షెడ్యూల్గా యాక్షన్ సీన్స్ను తీయాలని డైరెక్టర్ అట్లీ నిర్ణయించుకున్నారట. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ను మాత్రం ముంబయిలో కాకుండా దుబాయ్లో తీయాలని భావించినట్లు తెలిసింది. కానీ ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులు కారణంగా ఆ ప్లాన్ను మార్చుకున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ కారణాల రీత్యా దుబాయ్కు బదులుగా హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో యాక్షన్ పార్ట్ను పూర్తి చేస్తే బాగుంటుందని మూవీటీమ్ డిసైడ్ అయినట్లు టాక్. దీనికి సంబంధించి మేకర్స్ ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు నెట్టింట వార్తలు వస్తున్నాయి.
హోమ్ టౌన్లోనే బన్నీకి షూటింగ్!
ఒకవేళ కొత్త షెడ్యూల్ నిజంగా హైదరాబాద్లోనే జరిగినట్లయితే మూవీటీమ్కు సిటీలో కానున్న ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇదే కానుంది. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ రాకా షూటింగ్ కోసం గత కొన్ని నెలల నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే షూటింగ్ హైదరాబాద్కు షిప్ట్ అయినట్లయితే బన్నీకి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే శ్రమ ఉండదని చెప్పొచ్చు. ఇక ఆయనతో పాటు ఇతర ముఖ్య నటీనటులు కూడా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టనున్నట్లు ఇన్సైడ్ టాక్ నడుస్తోంది. ఆర్ఎఫ్సీలో రాకా షూటింగ్ జరగనుందనే వార్త ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. అయితే చిత్రీకరణ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పటి వరకు జరగనుందనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు.