అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ వైరల్ సెల్ఫీ- షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే మరో సెన్సేషన్ రికార్డ్

ఐకాన్ స్టార్, లోకేష్ కాంబో అప్పుడే రికార్డుల వేట షురూ - సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోన్న అనిరుధ్ క్రేజీ మ్యూజిక్ - కేవలం థీమ్ మ్యూజిక్ మిలియన్ రీల్స్ రికార్డ్

Published : February 18, 2026 at 12:39 PM IST

Allu Arjun Lokesh Kanagaraj : అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ ఒకరు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాసే ఐకాన్ స్టార్ అయితే, మరొకరు తన మార్క్ స్క్రీన్​ప్లేతో సౌత్ ఇండియాను ఊపేస్తున్న మాస్టర్ డైరెక్టర్. వీరిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నారనే వార్త రాగానే అభిమానుల్లో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా పాజిటివ్ వైబ్స్ మొదలయ్యాయి. అసలు ఆ సినిమా కథ ఏంటి? ఏ జాన్రాలో ఉండబోతోంది? అనే విషయాలు పక్కన పెడితే కేవలం ఒక చిన్న వీడియోతోనే ఈ కాంబినేషన్ ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేస్తోంది. షూటింగ్​లో ఇంకా అడుగు కూడా ముందుకు పడకముందే ఒక భారీ రికార్డు ఈ సినిమా ఖాతాలో చేరిపోయింది. ఇంతకీ ఆ అరుదైన ఘనత ఏంటి? అలాగే వారు వదిలిన సెల్ఫీ సంగతేంటి అనే వివరాల్లోకి వెళితే

వన్ మిలియన్ రీల్స్​తో సరికొత్త రికార్డు
అల్లు అర్జున్ 23వ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ మెంట్ వీడియో కోసం మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అదిరిపోయే థీమ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆ క్యాచీ రాప్ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడమే కాకుండా, రీల్స్​కి కూడా మరింత బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఇన్ స్టాగ్రామ్​లో ఈ థీమ్ మ్యూజిక్​తో ఇప్పటివరకు ఏకంగా వన్ మిలియన్ రీల్స్ వచ్చాయి. ఒక సినిమా షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే ఒక థీమ్ ఓఎస్టీకి ఈ రేంజ్​లో రీల్స్ రావడం టాలీవుడ్​లో ఇదే మొదటిసారి. షార్ట్స్, రింగ్ టోన్స్ రూపంలో ఈ మ్యూజిక్ ప్రతి ఫోన్ లోనూ మారుమోగిపోతోంది.

వైరల్​గా మారిన లోకేష్ బన్నీ సెల్ఫీ
ఈ అద్భుతమైన రికార్డును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్​తో ఫ్యాన్స్ ముందుకు వచ్చారు. అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ కలిసి ఉన్న ఒక సెల్ఫీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో బన్నీ, లోకేష్ సింపుల్ స్మైల్​తో కనిపిస్తున్నారు. గతంలోనే తీసుకున్న ఈ ఫోటోను మేకర్స్ ఇప్పటిదాకా దాచి ఉంచారు. వన్ మిలియన్ రీల్స్ కౌంట్ దాటగానే ఈ ఫోటోను రిలీజ్ చేయడంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఇద్దరు స్టార్స్ ఒకే ఫ్రేమ్​లో ఉండటంతో ఈ ఫోటో కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్​లో ట్రెండ్ అవుతోంది.

షూటింగ్ ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా పనులు జరుగుతుండగానే లోకేష్​తో చేయబోయే ఈ మూవీని కూడా లైన్​లో పెట్టారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ 2026లో ప్రారంభం కానుందని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. లోకేష్ సినిమాల్లో ఉండే ఆ గ్రిప్పింగ్ నరేషన్​కు బన్నీ మేనరిజమ్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వర్షం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను మేకర్స్ చాలా సీక్రెట్​గా ఉంచుతున్నారు. త్వరలోనే ఒక్కో అప్డేట్ ద్వారా మరింత క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో భారీ ప్రాజెక్ట్
ఈ భారీ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తోంది. పుష్ప సినిమా కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్​తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బన్నీ వాస్ వర్క్స్​కో ప్రొడ్యూసర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ కెరీర్​లోనే ఇది అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్​గా నిలవబోతోంది. లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్​లో బన్నీ కనిపిస్తారా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్​గా మారింది.

అనిరుధ్ అదిరిపోయే మ్యూజిక్​తో పాటు లోకేష్ మార్క్ టేకింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్​కు ఉన్న గ్లోబల్ ఫాలోయింగ్ ఈ రీల్స్ రికార్డ్​తో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. షూటింగ్ మొదలవ్వకుండానే ఈ రేంజ్​లో హైప్ రావడం ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమాకు జరగలేదు. కేవలం థీమ్ తోనే రికార్డులు సృష్టించిన ఈ కాంబో ఇక టీజర్, ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తే ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

