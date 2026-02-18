అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ వైరల్ సెల్ఫీ- షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే మరో సెన్సేషన్ రికార్డ్
ఐకాన్ స్టార్, లోకేష్ కాంబో అప్పుడే రికార్డుల వేట షురూ - సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోన్న అనిరుధ్ క్రేజీ మ్యూజిక్ - కేవలం థీమ్ మ్యూజిక్ మిలియన్ రీల్స్ రికార్డ్
Published : February 18, 2026 at 12:39 PM IST
Allu Arjun Lokesh Kanagaraj : అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ ఒకరు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాసే ఐకాన్ స్టార్ అయితే, మరొకరు తన మార్క్ స్క్రీన్ప్లేతో సౌత్ ఇండియాను ఊపేస్తున్న మాస్టర్ డైరెక్టర్. వీరిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నారనే వార్త రాగానే అభిమానుల్లో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా పాజిటివ్ వైబ్స్ మొదలయ్యాయి. అసలు ఆ సినిమా కథ ఏంటి? ఏ జాన్రాలో ఉండబోతోంది? అనే విషయాలు పక్కన పెడితే కేవలం ఒక చిన్న వీడియోతోనే ఈ కాంబినేషన్ ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. షూటింగ్లో ఇంకా అడుగు కూడా ముందుకు పడకముందే ఒక భారీ రికార్డు ఈ సినిమా ఖాతాలో చేరిపోయింది. ఇంతకీ ఆ అరుదైన ఘనత ఏంటి? అలాగే వారు వదిలిన సెల్ఫీ సంగతేంటి అనే వివరాల్లోకి వెళితే
వన్ మిలియన్ రీల్స్తో సరికొత్త రికార్డు
అల్లు అర్జున్ 23వ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ మెంట్ వీడియో కోసం మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అదిరిపోయే థీమ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆ క్యాచీ రాప్ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడమే కాకుండా, రీల్స్కి కూడా మరింత బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఇన్ స్టాగ్రామ్లో ఈ థీమ్ మ్యూజిక్తో ఇప్పటివరకు ఏకంగా వన్ మిలియన్ రీల్స్ వచ్చాయి. ఒక సినిమా షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే ఒక థీమ్ ఓఎస్టీకి ఈ రేంజ్లో రీల్స్ రావడం టాలీవుడ్లో ఇదే మొదటిసారి. షార్ట్స్, రింగ్ టోన్స్ రూపంలో ఈ మ్యూజిక్ ప్రతి ఫోన్ లోనూ మారుమోగిపోతోంది.
వైరల్గా మారిన లోకేష్ బన్నీ సెల్ఫీ
ఈ అద్భుతమైన రికార్డును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్తో ఫ్యాన్స్ ముందుకు వచ్చారు. అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ కలిసి ఉన్న ఒక సెల్ఫీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో బన్నీ, లోకేష్ సింపుల్ స్మైల్తో కనిపిస్తున్నారు. గతంలోనే తీసుకున్న ఈ ఫోటోను మేకర్స్ ఇప్పటిదాకా దాచి ఉంచారు. వన్ మిలియన్ రీల్స్ కౌంట్ దాటగానే ఈ ఫోటోను రిలీజ్ చేయడంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఇద్దరు స్టార్స్ ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉండటంతో ఈ ఫోటో కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ట్రెండ్ అవుతోంది.
షూటింగ్ ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా పనులు జరుగుతుండగానే లోకేష్తో చేయబోయే ఈ మూవీని కూడా లైన్లో పెట్టారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ 2026లో ప్రారంభం కానుందని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. లోకేష్ సినిమాల్లో ఉండే ఆ గ్రిప్పింగ్ నరేషన్కు బన్నీ మేనరిజమ్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వర్షం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను మేకర్స్ చాలా సీక్రెట్గా ఉంచుతున్నారు. త్వరలోనే ఒక్కో అప్డేట్ ద్వారా మరింత క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో భారీ ప్రాజెక్ట్
ఈ భారీ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది. పుష్ప సినిమా కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బన్నీ వాస్ వర్క్స్కో ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ కెరీర్లోనే ఇది అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్గా నిలవబోతోంది. లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో బన్నీ కనిపిస్తారా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అనిరుధ్ అదిరిపోయే మ్యూజిక్తో పాటు లోకేష్ మార్క్ టేకింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్కు ఉన్న గ్లోబల్ ఫాలోయింగ్ ఈ రీల్స్ రికార్డ్తో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. షూటింగ్ మొదలవ్వకుండానే ఈ రేంజ్లో హైప్ రావడం ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమాకు జరగలేదు. కేవలం థీమ్ తోనే రికార్డులు సృష్టించిన ఈ కాంబో ఇక టీజర్, ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తే ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.