బన్నీ, లోకేష్ సినిమా ఆగిపోయిందా? అసలు ఎందుకు ఈ టాక్ వస్తోంది?
బన్నీ లోకేష్ సినిమాపై ఒక్కసారిగా కొత్త రూమర్స్ - 'రాకా'తో ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్న అల్లు అర్జున్ - ఫ్యాన్స్లో మొదలైన డౌట్స్
Published : October 6, 2026 at 3:19 PM IST
Allu Arjun AA23 : అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం 'రాకా' తో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ సినిమా తర్వాత ఆయన చేయాల్సిన ప్రాజెక్టుల్లో లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీ కూడా ఉంది. అయితే గత కొద్దిరోజులుగా ఈ కాంబినేషన్పై సోషల్ మీడియాలో కొత్త టాక్ మొదలైంది. బన్నీ, లోకేష్ కలిసి చేయాల్సిన సినిమా ఇక ఉండదని, ఇద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో వేరే నిర్ణయం తీసుకున్నారంటూ పోస్టులు కనిపించాయి. అనౌన్స్మెంట్ తరువాత మరో పెద్ద అప్డేట్ లేకపోవడంతో ఈ ప్రచారం మరింత వైరల్ అయ్యింది. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ పూర్తిగా అట్లీ సినిమాకే టైమ్ కేటాయించాడు. దీంతో 'AA23' అసలు ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? అనే డౌట్ కూడా ఫ్యాన్స్లో మొదలైంది.
మరి సినిమా పరిస్థితి ఏంటి?
సినిమా ఆగిపోయిందనే వార్తల్లో నిజం లేదని తెలుస్తోంది. అల్లు అర్జున్ లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికీ ప్లాన్లోనే ఉంది. షూటింగ్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. దానికి ముందు చేయాల్సిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులపై టీమ్ వర్క్ చేస్తోంది. ఇక హీరో, దర్శకుడు సినిమా నుంచి తప్పుకున్నట్లు మేకర్స్ నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. బయటకు వరుస అప్డేట్స్ ఇవ్వకుండా టీమ్ తన పని చేసుకుంటూ వెళ్తోంది. అందుకే కొంతకాలంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎలాంటి హడావుడి కనిపించడం లేదు. దీంతో ఈ తరహా రూమర్స్ పుట్టుకొచ్చాయి.
ముందు 'రాకా' పని పూర్తవ్వాలి
'AA23' షూటింగ్ ఇప్పట్లో మొదలయ్యే అవకాశం మాత్రం లేదు. దానికి కారణం అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం చేస్తున్న ‘రాకా’. ముందుగా ఆ సినిమాకు సంబంధించిన తన పని పూర్తి చేసిన తర్వాతే లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీ సెట్స్పైకి వెళ్లనున్నారు. ఇప్పుడైతే సినిమా కోసం బ్యాక్ఎండ్లో పనులు కొనసాగుతున్నాయి. బన్నీ ‘రాకా’ నుంచి ఫ్రీ అయ్యే సమయానికి అవసరమైన ప్రీ ప్రొడక్షన్ను సిద్ధం చేసుకునేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఇప్పుడే షూటింగ్ సెట్స్కు సంబంధించిన అప్డేట్ రావడం లేదు.
మైత్రీ చేతిలో భారీ ప్రాజెక్ట్
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది. అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో 23వ సినిమాగా ఇది రానుంది. లోకేష్ కనగరాజ్తో మొదటిసారి పని చేస్తుండటంతో అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడే ఈ కాంబినేషన్పై ఫోకస్ పెరిగింది. అయితే కథ ఏంటి? బన్నీ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపిస్తారు? మిగతా ప్రధాన పాత్రల్లో ఎవరుంటారు? అనే వివరాలను మేకర్స్ ఇంకా బయటపెట్టలేదు. సినిమాకు అధికారిక టైటిల్ కూడా ప్రకటించలేదు. షూటింగ్ దగ్గరపడే సమయంలోనే క్యాస్ట్తో పాటు మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
BUZZ: #AA23 is shelved due to budget issues & creative differences Lokesh Kanagaraj moved on to #MaheshBabu. He narrated a story & MB liked it. This will be MB's next film after #Varanasi #Raaka is the only big hope for #AlluArjun https://t.co/2UF0QwEuVH— ThiView (@ThiView_) October 5, 2026
అనిరుధ్ థీమ్ వైరల్
సినిమా నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటిలో అనిరుధ్ రవిచందర్ కంపోజ్ చేసిన థీమ్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అనౌన్స్మెంట్ వీడియోలో వినిపించిన ఈ మ్యూజిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టుల్లో ఒకదానికి ఇదే థీమ్ను ఉపయోగించారు. దీంతో సినిమా షూటింగ్ మొదలయ్యే ముందే ‘AA23’ మ్యూజిక్ మరోసారి వైరల్ అయింది. లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమాలకు అనిరుధ్ రెగ్యులర్గా సంగీతం అందిస్తుంటారు. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్తో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు కూడా ఆయనే మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు.
వచ్చే ఏడాదిలో క్లారిటీ!
'AA23'కు సంబంధించి ఇంకా చాలా విషయాలు రివిల్ చేయాల్సి ఉంది. షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, హీరోయిన్ ఎవరు, మిగతా క్యాస్ట్లో ఎవరుంటారు, టైటిల్ ఏంటి అనే విషయాలు తెలియాలి అంటే మరికొంత కాలం ఆగాల్సిందే. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ కొనసాగుతుండగా, అల్లు అర్జున్ 'రాకా' పూర్తి చేసిన తర్వాతే సినిమా సెట్స్పైకి వెళ్లనుంది. వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో క్లారిటీ రావచ్చని ఒక టాక్ అయితే వినిపిస్తోంది. పుష్ప సీరిస్ భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో అల్లు అర్జున్ లైనప్ విషయంలో ఫ్యాన్స్ అంచనాలు మామూలుగా లేవు. అందుకే దర్శకులు వీలైనంత ఎక్కువ టైమ్ తీసుకుని అప్డేట్స్ ఇస్తున్నారు. ఇక లోకేష్ మొదటి అప్డేట్లో ఎలాంటి ట్విస్ట్ ఇస్తారో చూడాలి.
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