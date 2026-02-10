అల్లు అర్జున్ను కలవాలంటే అన్ని రూల్సా? 42 కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందేనా?
బన్నీని కలవాలంటే రూల్స్ పాటించాల్సిందేనట- బన్నీ మేనేజర్లు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారన్న కామెంట్స్ వైరల్
Published : February 10, 2026 at 3:26 PM IST
Allu Arjun Manager Strict Rules : టాలీవుడ్ స్టైలిష్ స్టార్ నుంచి ఐకాన్ స్టార్గా ఎదిగిన అల్లు అర్జున్ పేరు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోంది. 'పుష్ప 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. అయితే సాధారణంగా సెలబ్రిటీలను కలవాలంటే కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ అల్లు అర్జున్ విషయంలో మాత్రం ఒక వింతైన వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. బన్నీని కలవడానికి ముందు 42 కండిషన్స్ ఉన్నాయట. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో ఒక మీడియా సేల్స్ ప్రొఫెషనల్ చెప్పిన విషయాలు విని అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. అసలు అల్లు అర్జున్ని మీట్ అవ్వాలంటే అన్ని రూల్స్ ఉంటాయా? ఆ 42 కండిషన్స్ వెనుక ఉన్న కథ ఏంటీ అనే వివరాల్లోకి వెళితే!
పుష్ప 2 విధ్వంసం- గ్లోబల్ ఐకాన్గా బన్నీ
అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాసింది. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం కేవలం సౌత్ లోనే కాకుండా, నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఊహించని స్థాయిలో కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా ఏకంగా 1700 కోట్ల రూపాయలకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి అల్లు అర్జున్ స్టామినాను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. ఈ సినిమాతో బన్నీ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ గానే కాకుండా, ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన హీరోల జాబితాలో టాప్ ప్లేస్ లో నిలిచారు.
బాలీవుడ్లో పెరిగిన బన్నీ క్రేజ్
పుష్ప సినిమాతో మొదలైన బన్నీ క్రేజ్, పార్ట్ 2 తో పీక్స్కు చేరింది. ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో ఏ మూలన చూసినా 'పుష్ప' మేనరిజమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో బాలీవుడ్ బడా ప్రొడక్షన్ హౌస్లు అల్లు అర్జున్తో సినిమాలు చేయడానికి క్యూ కడుతున్నాయి. హిందీ ఆడియన్స్లో ఆయనకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ చూసి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇప్పటికే పలు క్రేజీ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల కోసం బన్నీకి భారీ ఆఫర్లు అందుతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్. ఈ క్రేజ్ వల్లే ఆయన పర్సనల్ సెక్యూరిటీ, మేనేజ్మెంట్ విషయాల్లో కొన్ని మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
పాడ్కాస్ట్లో షాకింగ్ విషయాలు
రీసెంట్గా జరిగిన ఒక యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ లో ఒక మీడియా సేల్స్ ఉమెన్ అల్లు అర్జున్ గురించి ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ చేశారు. ఆమె తన కెరీర్లో అల్లు అర్జున్ను కలిసినప్పటి అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, సౌత్ స్టార్స్ ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద టీమ్ తో వస్తారని చెప్పారు. బన్నీని కలవడానికి ముందు ఆయన మేనేజర్లు ఒక నోట్ పంపించారని, అందులో ఏకంగా 42 రకాల నిబంధనలు (Do's and Dont's) ఉన్నాయని ఆమె వెల్లడించారు. బన్నీ టీమ్, అలాగే మేనేజర్లు సెక్యూరిటీ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారని ఆమె పేర్కొనడం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
కళ్లలోకి చూడకూడదు- కరచాలనం చేయకూడదు!
ఆమె ఇంకా వివరంగా చెబుతూ, ఆ రూల్స్ బుక్లో ఉన్న కొన్ని నిబంధనలు తనను చాలా ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయని అన్నారు. "సార్ కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదు, ఆయనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు" వంటి కఠినమైన రూల్స్ ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. మేనేజర్లపైన మేనేజర్లు ఉంటూ సెక్యూరిటీని పర్యవేక్షిస్తారని, వాళ్లు చాలా స్ట్రిక్ట్గా వ్యవహరిస్తారని ఆమె పాడ్కాస్ట్లో వివరించారు. ఒక స్టార్ హీరోని కలవాలంటే ఇన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయా అని ఆమె ఆ వీడియోలో తన ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
నెటిజన్ల రియాక్షన్- ఫ్యాన్స్ మద్దతు
ఆ వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. కొందరు నెటిజన్లు ఒక స్టార్ హీరోకి ఇంత సెక్యూరిటీ అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తుంటే, ఫ్యాన్స్ మాత్రం బన్నీకి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. అంత పెద్ద స్టార్ హీరో బయటకు వచ్చినప్పుడు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఇలాంటి ప్రోటోకాల్స్ తప్పవని వారు వాదిస్తున్నారు. పైగా అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ని కలిసినప్పుడు ఎప్పుడూ చాలా సరదాగా ఉంటారని, వారితో సెల్ఫీలు దిగుతారని, ఈ రూల్స్ అన్నీ కేవలం ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్, సెక్యూరిటీ కోసమేనని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అట్లీ దర్శకత్వంలో 800 కోట్ల భారీ ప్రాజెక్ట్
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ తన నెక్స్ట్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సినిమా రూపొందుతోంది. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై వస్తున్న ఈ సినిమా దాదాపు 800 కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్నట్లు టాక్. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొనె హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇదొక హై విజువల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఉండబోతోందని సమాచారం. పుష్ప 2 తో గ్లోబల్ మార్కెట్ను షేక్ చేసిన బన్నీ, ఇప్పుడు అట్లీ సినిమాతో మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
