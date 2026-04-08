ఆసక్తిగా బన్నీ, అట్లీ మూవీ టైటిల్- ఇంతకీ ఏం పేరు పెట్టారంటే!
అల్లు అర్జున్, అట్లీ మూవీ- టైటిల్ అనౌన్స్ చేసిన టీమ్
Published : April 8, 2026 at 11:10 AM IST
Allu Arjun Atlee Movie Title : పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ - కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో భారీ బడ్జెట్ మూవీ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ మూవీ ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లోనే కాదు, సోషల్ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్గా మారింది. AA22XA6 పేరుతో షూటింగ్ జరుగుతున్న ఆ సినిమా గురించి ఒక్క అప్డేట్ వచ్చినా వైరల్ అవుతున్న పరిస్థితి. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన టైటిల్పై భారీ సస్పెన్స్ నెలకొనడం మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
సాధారణంగా టైటిల్ ప్రకటన అంటే హీరో లుక్కు సంబంధించిన పోస్టర్ను పంచుకుంటారు. కానీ, AA 22 టీమ్ మాత్రం జంతువు పంజా ఉన్న పోస్టర్ను నిన్న షేర్ చేసింది. దీంతో సినిమా టైటిల్పై సోషల్ మీడియాలో ఓ రేంజ్ లో చర్చ జరగ్గా, దానికి తెరదించింది మూవీ టీమ్. బన్నీ బర్త్డే సందర్భంగా నేడు అనౌన్స్ చేసింది. 'రాకా' అనే టైటిల్ను పెట్టినట్లు ప్రకటించింది. అదే సమయంలో బన్నీ ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేసింది. అందులో నిన్న రిలీజ్ చేసిన హ్యాండ్తో బన్నీ లుక్ అందరి దృష్టి ఆకర్షించింది.
#AA22xA6 is now #Raaka ⚔️— Sun Pictures (@sunpictures) April 8, 2026
Prepare yourself for a vision beyond limits ✨@alluarjun @Atlee_dir @deepikapadukone⁰#राका | #రాకా | #ರಾಕಾ | #ராக்கா | #രാക്ക | #রাকা | راکا# pic.twitter.com/ymTBHoOfpI