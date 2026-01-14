ఇట్స్ అఫీషియల్- అల్లు అర్జున్ లోకేశ్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్- స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్
ప్రచారాలకు ఫుల్ స్టాప్- లోకేశ్తో బన్నీ సినిమా కన్ఫార్మ్ చేసిన మేకర్స్
Published : January 14, 2026 at 5:33 PM IST
Allu Arjun And Lokesh Kanagaraj Movie : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబోలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనుందన్న ప్రచారం ఎట్టకేలకు నిజమైంది. ఈ కాంబోలో సినిమాను కన్ఫార్మ్ చేస్తూ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ వీడియో గ్లింప్స్ను మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సంవత్సరమే ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది. ఇది '#AA23' వర్కింగ్ టైటిల్తో షురూ కానుంది. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించనున్నారు. మిగిలిన నటీనటుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఇటీవల లోకేశ్ కనగరాజ్ హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్లడంతో ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో సినిమా రానుందని ప్రచారం మొదలైంది. తాజాగా మేకర్స్ దీనిని అఫీషియల్గా ప్రకటించేశారు. అయితే లోకేశ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బన్నీ, అట్లీ మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాను చకాచకా కంప్లీట్ చేసేసి, ఈ ఏడాదే లోకేశ్ సినిమా సెట్స్లో దిగనున్నారని సమాచారం.
కాగా, ఈ సినిమాను లోకేశ్ ఓ సరికొత్త యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కించనున్నారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఆయన గత సినిమాలకు పూర్తి డిఫరెంట్గా దీన్ని తీర్చిదిద్దనున్నారట. లోకేశ్ మేకింగ్, హీరో క్యారెక్టరైజేషన్పై భారీ హైప్ ఉండడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై అభిమానుల్లో అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే లోకేశ్ గతేడాది రజనీకాంత్తో 'కూలీ' సినిమా తెరకెక్కించారు. ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమా రూ.500 కోట్ల వసూల్ చేసింది.
A Collaboration that will be Eternal in Indian Cinema 🤘🏻🔥💥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 14, 2026
Icon Star @alluarjun X @Dir_Lokesh X @MythriOfficial X @anirudhofficial
STRIVE FOR GREATNESS🔥
▶️ https://t.co/AGCi8q89x2
Shoot begins in 2026 💥#AALoki #AA23 #LK7 pic.twitter.com/op2vnureqp
ఖైదీ 2 పోస్ట్పోన్
లోకేశ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో భాగంగా కూలీ తర్వాత ఆయన 'ఖైదీ 2' కు తెరకెక్కిస్తారని అంతా అనుకున్నరు. అయితే ఆయన అల్లు అర్జున్తో ప్రాజెక్ట్ కన్ఫార్మ్ అవ్వడంతో ఖైదీ 2కు తాత్కాలికంగా పోస్ట్ పోన్ అయినట్లే!
బన్నీ- అట్లీ మూవీ
అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరెకెక్కుతున్న #AA22xA6 (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతోంది. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లు దీపిక పదుకొణె, జాన్వీకపూర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇది సైన్స్ ఫిక్షన్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా కోసం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఆర్టిస్టులు పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో షూటింగ్ పూర్తయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ మాత్రం 2027 సెకెండ్ హాఫ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని సినీ వర్గాల బజ్. భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నెక్స్ట్ లెవల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఆ సినిమా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాలో తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతి ఎంట్రీ ఉన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఓ కీలక పాత్రలో మెరిసే అవకాశముందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన పాత్ర కోసం ఇప్పటికే ముంబయిలో కసర్తులు చేశారని బజ్ ఉంది. ఇక ఈ సినిమా తర్వాత బన్నీ ఎవరి దర్శకత్వంలో చేస్తారా? అని ఆయన అభిమానులు ఎదురు చూశారు. పురాణాల నేపథ్యంగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీ ఉంటుందని కొన్ని రోజులు ప్రచారం జరిగింది. ఆ తర్వాత దాని గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు.
