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'రాకా' మూవీ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్- అల్లు అర్జున్- అట్లీ కాంబో చేసిన మ్యాజిక్ ఇదే!

అల్లు అర్జున్ రాకా చిత్రం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్- రియల్ టైమ్‌లో 37 మంది నటీనటుల్ని మోషన్ క్యాప్చర్ చేసినందుకు ఘనత- సర్టిఫికెట్ అందుకున్న అట్లీ- అల్లుఅర్జున్

Raaka Guinness World Record
గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సర్టిఫికెట్‌ను అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ (@sunpictures)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 6:54 PM IST

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Raaka Guinness World Record : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'రాకా' సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభ దశలోనే అరుదైన ఘనత సాధించింది. భారతీయ సినీ రంగాన్ని ప్రపంచ వేదికపై మరో మెట్టు ఎక్కించింది. రియల్ టైమ్‌లో అత్యధిక మంది నటీనటులను మోషన్ క్యాప్చర్ చేసిన చిత్రంగా రాకా సినిమాకు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ దక్కింది. ఈ మేరకు రాకా సినిమా టీమ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది. భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్న సన్ పిక్చర్స్ కూడా దీని గురించి ఎక్స్​లో వివరాల్ని షేర్ చేసింది. ఇక్కడ ఒకేసారి ఈ సినిమాలో 37 మంది నటీనటుల కదలికలను (హావభావాలను) రియల్ టైమ్‌లో మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ ద్వారా రికార్డ్ చేశారు. ఈ ఘనతకు సంబంధించిన గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సర్టిఫికెట్‌ను అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ అందుకున్నారు. గతంలో రియల్ టైమ్‌లో ఒకేసారి 19 మంది నటీనటుల మోషన్ క్యాప్చర్ చేసిన రికార్డ్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు రాకా సినిమా కోసం ఏకంగా 37 మంది పెర్ఫామర్లను ఒకేసారి మోషన్ క్యాప్చర్ చేసి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది రాకా టీమ్. దర్శకుడు అట్లీ పుట్టిన రోజు సందర్బంగా ఈ గొప్ప మైలురాయికి సంబంధించిన అప్డేట్‌ను పంచుకుంది సన్ పిక్చర్స్.

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