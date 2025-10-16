ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో హ్యాట్రిక్- సీనియర్ల రికార్డ్ బ్రేక్- ఎవరో తెలుసా?
70వ ఫిల్మ్ఫేర్లో 'జిగ్రా'కు గానూ ఆరో ఉత్తమ నటి అవార్డు- నూతన్, కాజోల్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసిన అలియా.
Published : October 16, 2025 at 8:16 AM IST
Filmfare Best Actress : బాలీవుడ్లో సక్సెస్కు సింబల్ ఏదైనా ఉందా అంటే, అది కచ్చితంగా ఫిలింఫేర్ 'బ్లాక్ లేడీ' ట్రోఫీనే. ఆ నల్లని అందమైన విగ్రహాన్ని ఒక్కసారైనా ముద్దాడాలని ప్రతీ యాక్టర్ కలలు కంటారు. దశాబ్దాలుగా ఎందరో దిగ్గజ నటీమణులు ఈ అవార్డును ఐదుసార్లు గెలిచి రికార్డు సృష్టించారు. ఆ తరువాత ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం అసాధ్యం అనుకున్నారు అందరూ. కానీ, ఈ తరం హీరోయిన్లలో ఒకరు, కేవలం 32 ఏళ్లకే ఆ దిగ్గజాలను దాటేసి, సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఇంతకీ ఎవరా బ్యూటీ? ఆమె ఈ రికార్డును ఎలా బద్దలు కొట్టింది? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
70వ ఫిల్మ్ఫేర్-అలియా హిస్టరీ క్రియేట్!
ఇటీవల జరిగిన 70వ ఫిలింఫేర్ అవార్డుల వేడుకలో ఈ అద్భుతం జరిగింది. యంగ్ సెన్సేషన్ అలియా భట్, 'జిగ్రా' సినిమాలో తన అద్భుతమైన నటనకుగానూ 'ఉత్తమ నటి'గా తన ఆరోవ ఫిలింఫేర్ అవార్డును అందుకుంది. ఈ ఒక్క అవార్డుతో, ఐదుసార్లు ఉత్తమ నటిగా గెలిచి దశాబ్దాలుగా రికార్డును పంచుకుంటున్న లెజెండరీ యాక్ట్రెస్లు నూతన్, కాజోల్లను అలియా వెనక్కి నెట్టేసింది. అంతే కాదు, 'గంగూబాయి', 'రాకీ ఔర్ రాణీ' చిత్రాల తర్వాత 'జిగ్రా'తో వరుసగా మూడోసారి ఈ అవార్డును గెలిచి, ఫిలింఫేర్ చరిత్రలోనే 'హ్యాట్రిక్' కొట్టిన మొట్టమొదటి హీరోయిన్గా నిలిచింది.
రికార్డుల ప్రయాణం- అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు
అలియా భట్ ప్రయాణం మొదట్నుంచీ రికార్డులతోనే సాగింది. తన విలక్షణమైన నటనతో విమర్శకులను, ప్రేక్షకులను ఎప్పుడూ మెప్పిస్తూనే ఉంది. 'జిగ్రా' కంటే ముందు ఆమె 'ఉడ్తా పంజాబ్', 'రాజీ', 'గల్లీ బాయ్', 'గంగూబాయి కతియావాడి', 'రాకీ ఔర్ రాణీ కీ ప్రేమ్ కహానీ' వంటి చిత్రాలతో ఐదుసార్లు ఈ బ్లాక్ లేడీని ముద్దాడింది. దిగ్గజ నటీమణులు ఈ ఘనతను సాధించడానికి దశాబ్దాల సమయం పడితే, అలియా కేవలం 32 ఏళ్ల వయసులోనే వారిని దాటేసి, మోడ్రన్ హిందీ సినిమాకు తనే క్వీన్ అని నిరూపించుకుంది.
టాప్ లిస్టులో ఎవరెవరు?
అలియా ఇప్పుడు ఆరు అవార్డులతో టాప్లో ఉండగా, ఆమె తర్వాత స్థానాలలో ఉన్న లెజెండ్స్ వీరే
నూతన్: 5 అవార్డులు
కాజోల్: 5 అవార్డులు
మీనా కుమారి: 4 అవార్డులు
విద్యా బాలన్: 4 అవార్డులు
మాధురీ దీక్షిత్: 4 అవార్డులు
వైజయంతిమాల, జయా బచ్చన్, షబానా అజ్మీ ఒక్కొక్కరు 3 అవార్డులు అందుకున్నారు.
నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి?
ఇప్పటికే బాలీవుడ్లో నెంబర్ వన్ హీరోయిన్గా ఉన్న అలియా, భవిష్యత్తులో మరిన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో రానుంది. YRF స్పై యూనివర్స్లో భాగంగా రాబోతున్న 'ఆల్ఫా' సినిమాలో, అలాగే సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్తో కలిసి నటించబోతున్న 'లవ్ అండ్ వార్' వంటి భారీ చిత్రాలలో కనిపించనుంది. ఆమె స్పీడ్ చూస్తుంటే మరికొన్ని రికార్డులు బ్రేక్ చేసేలో కనిపిస్తున్నారు. చూడాలి మరి అమ్మడి ప్రయాణం ఎంతవరకు సాగుతుందో.