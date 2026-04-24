'రాహా' కెరీర్పై ఆలియా భట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- కూతురిని నటిగా కాకుండా ఆ రంగంలో చూడాలనుందట!
Published : April 24, 2026 at 3:56 PM IST
Alia Bhatt Daughter Raha : బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ల ముద్దుల కూతురు రాహా కపూర్ గురించి నిత్యం ఏదో ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. కేవలం మూడేళ్ల వయసులోనే రాహాకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. అందరూ రాహా కూడా తన తల్లిదండ్రులలాగే భవిష్యత్తులో వెండితెరను ఏలుతుందని ఊహిస్తున్నారు.
కానీ ఆలియా భట్ మాత్రం తన కూతురు విషయంలో సరికొత్త ఆలోచనలతో ఉన్నారు. రాహా కెరీర్ గురించి ఆలియా ఇటీవల చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన కూతురు బాలీవుడ్ వైపు కాకుండా మరో భిన్నమైన రంగంలో రాణించాలని ఆలియా కోరుకుంటున్నారు. అసలు ఆ రంగం ఏంటి? దానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాహా కెరీర్ గురించి ఆలియా భట్ మనసులో మాట
ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆలియా భట్ తన వ్యక్తిగత విషయాలను షేర్ చేసుకుంటూ కూతురు రాహా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. రాహా భవిష్యత్తులో ఒక అథ్లెట్ కావాలని తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు ఆలియా చెప్పారు. తనకు టీమ్ వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టమని, ఒకవేళ తాను క్రీడాకారిణి అయి ఉంటే కచ్చితంగా ఏదైనా టీమ్ స్పోర్ట్ ఆడేదాన్నని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన కూతురు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తూ క్రీడల్లో రాణించాలని ఆమె కోరుకున్నారు. సెలబ్రిటీల పిల్లలు అందరూ నటన వైపు మొగ్గు చూపుతారనే అంచనాలను ఆలియా ఇలా పటాపంచలు చేశారు.
చిన్నప్పటి నుంచే స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్!
రాహాలో అథ్లెట్ అయ్యే లక్షణాలు ఇప్పుడే కనిపిస్తున్నాయని ఆలియా వివరించారు. రాహాకు కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఎక్కువని, కేవలం మూడేళ్ల వయసులోనే ఆమె ఎంతో చురుగ్గా ఉంటుందని చెప్పారు. ఎప్పుడూ ఒక తేనెటీగలా అటు ఇటు గెంతుతూ ఉండే రాహాకు క్రీడలు సరిగ్గా సరిపోతాయని ఆలియా అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక జట్టుగా కలిసి పని చేయడంలో ఉండే తృప్తి సంతోషం క్రీడల్లోనే దొరుకుతుందని ఆమె నమ్ముతున్నారు. అందుకే తన కూతురిని ఆటల వైపు ప్రోత్సహించాలనే ఆలోచనలో ఆలియా ఉన్నారు.
తన ఎదుగుదలలో ఆ మహిళల పాత్ర కీలకం
తను ఈ స్థాయికి చేరడంలో తన జీవితంలోని కొందరు మహిళల పాత్ర ఎంతో ఉందని ఆలియా గుర్తు చేసుకున్నారు. తన తల్లి సోనీ రజాన్ ఎంతో ప్రభావం చూపారని, తను ఎదుగుతున్న క్రమంలో నటిగా తనలోని ఫైర్ను ఎలా కాపాడుకున్నారో చూశానని చెప్పారు. అలాగే తన సోదరి షాహీన్ భట్ మానసిక ఆరోగ్యం, డిప్రెషన్ వంటి విషయాలపై ఎంతో ధైర్యంగా మాట్లాడటం తనకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. తన టీమ్లో ఉన్న మహిళలు కూడా తనకు ఎంతో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారని ఆలియా తెలిపారు.
తల్లి కావడం వల్ల తన కెరీర్లో వచ్చిన మార్పుల గురించి కూడా ఆలియా స్పందించారు. ప్రొఫెషన్, మాతృత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పేరెంట్ అయిన తర్వాత ప్రాధాన్యతలు మారుతాయని, కానీ అది పని పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని తగ్గించదని చెప్పారు. ఇప్పుడు తాను క్వాంటిటీ కంటే క్వాలిటీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత జీవితంలో, కెరీర్లో ఎంతో ఏకాగ్రత పెరిగిందని, ప్రతి విషయాన్ని ఎంతో బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నానని ఆలియా వివరించారు.
రణ్బీర్ ప్రేమ!
రణ్బీర్ కపూర్తో ఆలియా ప్రేమ ప్రయాణం 'బ్రహ్మాస్త్ర' సెట్స్లో మొదలైంది. కొన్నేళ్ల పాటు ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్లో ఉన్నప్పుడు వీరిద్దరి మధ్య బంధం బలపడింది. 2022 ఏప్రిల్లో వీరు వివాహం చేసుకోగా, అదే ఏడాది నవంబర్లో రాహా జన్మించింది. రాహా పుట్టినప్పటి నుంచి రణ్బీర్, ఆలియాల జీవితం మొత్తం ఆమె చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఇప్పుడు రాహా మూడో ఏట అడుగుపెట్టడంతో ఆమె భవిష్యత్తు గురించి ఈ దంపతులు ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఆలియా భట్- లవ్ అండ్ వార్ అప్డేట్
సినిమాల విషయానికి వస్తే ఆలియా ప్రస్తుతం సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో 'లవ్ అండ్ వార్' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్ కూడా నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. జనవరి 21న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. అలాగే ఆలియా నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా' ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఆలియా తన సమయాన్ని కూతురి కోసం కేటాయిస్తూ మాతృత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు.