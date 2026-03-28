ప్రశాంత్ వర్మ 'మహాకాళి' సూపర్ అప్డేట్- ఆ క్యారెక్టర్ షూటింగ్ కంప్లీట్!
Published : March 28, 2026 at 5:22 PM IST
Mahakali Movie Update : టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ PVCU యూనివర్స్ నుంచి రానున్న 'మహాకాళి' సినిమా నుంచి అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్ను పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు అప్డేట్ ఇస్తూ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ షూటింగ్ స్పాట్లోని ఓ ఫొటోను ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. ఇందులో ఆయన లుక్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ భారీ బడ్జెట్ పౌరాణిక చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా శుక్రాచార్యుడిగా కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ షూటింగ్ స్పాట్లోని స్పెషల్ స్టిల్ (BTS) ను విడుదల చేశారు. 'హ్యాపీ బర్త్డే అక్షయ్ సర్, నిజమైన నిజమైన ప్రతిభకు హంగు, ఆర్భాటాలు అవసరం లేదని నిరూపించిన నటుడు మీరు. మీ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్, శక్తిమంతమైన నటన, హుందాతనం ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. మీతో పని చేయడం నిజంగా నాకు ఒక గొప్ప గౌరవం. మనం సృష్టించిన దానిని ప్రపంచానికి చూపించడానికి నేను ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను!' అని ప్రశాంత్ పోస్ట్కు రాసుకొచ్చారు.
Happy Birthday #AkshayeKhanna sir, a true actor who proves that real talent doesn't need noise. Effortless screen presence, powerful performances, and unmatched class always stand out 🎭🎬— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) March 28, 2026
Its an absolute honour working with you. Can’t wait to show the world what we’ve created… pic.twitter.com/xiblaH8voc
శుక్రాచార్యుడి లుక్లో అక్షయ్ ఖన్నా
ప్రశాంత్ పోస్టు చేసిన ఫొటోలో అక్షయ్ ఖన్నా శుక్రాచార్యుడి గెటప్లో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన ప్రశాంత్ వర్మతో సీరియస్గా ఏదో చర్చిస్తూ కనిపించారు. ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ స్టిల్ను చూసిన అక్షయ్ అభిమానులు తెగ సంబరడిపోతున్నారు. అలాగే అక్షయ్ ఖన్నా శుక్రాచార్యుడి పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? ఎంత బలంగా ఉంటుంది? అనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో ఇప్పటికే పెరిగిపోయింది. అలాగే ఈ సినిమతోపాటు ప్రశాంత్ ప్రస్తుతం లైన్లో పెట్టిన అధీర, జై హనుమాన్కు సంబంధించిన మరికొన్ని అప్డేట్లు త్వరలోనే రానున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
భారతీయ పురాణాల స్ఫూర్తితో!
మహాకాళి సినిమా మేజర్ పార్ట్ అంతా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్పైనే ఆధారపడి ఉంది. పలు ప్రముఖ స్టూడియోలు కలిసి ఈ సినిమా కోసం పని చేస్తున్నాయి. భారతీయ పురాణాల స్ఫూర్తితో అద్భుత ప్రపంచాన్ని సృష్టించనున్నారు. సంప్రదాయ పౌరాణిక కథనాన్ని ఆధునిక సాంకేతికతతో మేళవించి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వడమే మేకర్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
From the cosmic womb of creation awakens the most FEROCIOUS SUPERHERO of the universe!— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) October 30, 2025
Introducing #BhoomiShetty as MAHA ❤️🔥 #Mahakali 🔱 @RKDStudios #RKDuggal @PujaKolluru #AkshayeKhanna#RiwazRameshDuggal @ThePVCU pic.twitter.com/MSyyW1oUK2
ఈ పాత్రే సినిమాకు ప్రధాన హైలైట్
మహాకాళిలో ఆయన పోషించే శుక్రాచార్యుడి పాత్ర చాలా సంక్లిష్టమైనదని, ఈ పాత్ర కథలో చాలా కీలకమైనదని చిత్ర బృందం వెల్లడించింది. ఈ పాత్ర సినిమాకు ప్రధాన హైలైట్గా నిలుస్తుందని తెలిపింది. అక్షయ్ అనుభవం పాత్రకు మరింత వన్నె తెస్తుందని నిర్మాతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించి చివరి షెడ్యూల్ షూటింగ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజుల షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, మరో 40 రోజుల్లో చిత్రీకరణ ముగించనుంది. షూటింగ్ పూర్తి కావస్తుండటంతో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో "మహా" పాత్రలో భూమి శెట్టి హీరోయిన్గా కనిపించనున్నారు. ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్ వర్మ కథ అందించారు. పూజా అపర్ణ కొల్లూరు స్క్రీన్ప్లే చేస్తున్నారు.
