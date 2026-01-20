ETV Bharat / entertainment

అక్షయ్ కుమార్ కాన్వాయ్​పైకి దూసుకొచ్చిన ఆటో- త్రుటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం

పెళ్లి రోజు వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకొని వస్తుండగా ప్రమాదం- ఘటనలో ఆటో పూర్తిగా ధ్వంసం- బోల్తా పడ్డ ఎస్కార్ట్ కారు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 9:32 AM IST

Akshay Kumar Car Accident : బాలీవుడ్​ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్​, ఆయన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాకు త్రుటిలో పెను రోడ్డు ప్రమాదం తప్పింది. విదేశాల్లో తమ 25వ పెళ్లి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుని వస్తుండగా అక్షయ్ కాన్వాయ్​పై ఒక ఆటో దూసుకొచ్చింది. దీంతో అక్షయ్‌ ప్రయాణిస్తున్న కారుతోపాటు, ఆయన సెక్యూరిటీ కాన్వాయ్‌లోని కారు పరస్పరం ఢీకొన్నాయి. అందులో ఒక కారు బోల్తా కూడా పడింది. ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది.

అయితే ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తూ అక్షయ్, ట్వింకిల్ ఖన్నా సహా ఇతర సిబ్బందికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. కానీ ప్రమాదంలో ఆటో పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. గాయపడిన ఆటో డ్రైవర్‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అందుకు సంబంధించిన విషయాన్ని అక్షయ్​ కుమార్​ తన సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు.

