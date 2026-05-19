బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్టు- తండ్రీకొడుకులుగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో!
అక్షయ్ కుమార్తో తెరను పంచుకోనున్న బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటీనటులు - అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న అతిపెద్ద మల్టీస్టారర్ కామెడీ ప్రాజెక్ట్
Welcome To The Jungle Movie Updates (Film Poster)
Published : May 19, 2026 at 7:24 AM IST
Welcome To The Jungle Movie Updates : అక్షయ్ కుమార్ తన రాబోయే కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' సినిమాలో ద్విపాత్రాభినయంతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఆ చిత్రంలో తండ్రీకొడుకుల పాత్రలను అక్షయ్ కుమార్ ఒక్కరే పోషించనున్నారు. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు అక్షయ్ కుమార్తో తెరను పంచుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న అతిపెద్ద మల్టీ-స్టారర్ కామెడీ ప్రాజెక్ట్లలో 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' ఒకటి.