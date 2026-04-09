ETV Bharat / entertainment

'స్కూల్లో మూడుసార్లు ఫెయిల్- నేడు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్'- వైరల్​గా అక్షయ్ కుమార్ స్కూల్ లైఫ్!

స్కూల్ రోజుల్లో అక్షయ్ కుమార్ మూడుసార్లు ఫెయిల్ అయ్యారనే విషయం వైరల్- 'వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్' క్విజ్ షోలో పాత జ్ఞాపకాలను పంచుకున్న నటుడు

Akshay Kumar And His Wife Twinkle Khanna (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 9, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Akshay Kumar : బాలీవుడ్ యాక్షన్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ సినిమా కెరీర్​ గురించి చాలా మందికి తెలుసు. ఏ విధమైన సినీ నేపథ్యం లేకుండా పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి, తన కష్టంతో సూపర్ స్టార్‌గా ఎదిగారు. అయితే ఆయన ఎంతటి క్రమశిక్షణతో కనిపిస్తారో, స్కూల్ రోజుల్లో మాత్రం అంతటి అల్లరి చిల్లరిగా ఉండేవారట. ఇటీవల అక్షయ్ కుమార్ తన బాల్యానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన నిజాలను బయటపెట్టారు. ఒకప్పుడు తాను చదువులో చాలా వెనుకబడ్డానని, ఏకంగా మూడుసార్లు పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యానని ఆయన స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్​లో చిన్ననాటి స్నేహితుడు
ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్ 'వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్' అనే క్విజ్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ షోలో ఒక ఎపిసోడ్ సందర్భంగా తన చిన్ననాటి ప్రాణ స్నేహితుడు జినేష్‌ను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. జినేష్ ఆడియన్స్‌లో కూర్చుని ఉండగా, అక్షయ్ అతన్ని స్టేజ్ పైకి పిలిచి పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. కిండర్ గార్టెన్ (ప్రైమరీ స్కూల్) నుంచే మొదలైన వీరిద్దరి బంధం ఇప్పటికీ మంచి స్నేహితులుగా కొనసాగుతుండటం విశేషం. ఈ షోలో స్నేహితుడితో కలిసి అక్షయ్ చేసిన అల్లరి మాటలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించాయి.

మూడుసార్లు ఫెయిల్!
అక్షయ్ కుమార్ తన స్కూల్ రోజుల్లో ఒక బ్యాక్‌బెంచర్ అని, పరీక్షలు పాస్ అవ్వడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాడినని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు. "మేము కేజీ నుంచి కలిసి ఉన్నాము. కేజీ నుంచి తొమ్మిదో తరగతి మధ్యలో మేమిద్దరం మూడుసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాము" అని అక్షయ్ చెప్పడంతో అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ఒక సూపర్ స్టార్ తన పరాజయాలను ఇంత ఓపెన్‌గా చెప్పుకోవడం చూసి నెటిజన్లు ఆయనను అభినందిస్తున్నారు. చదువులో రాణించలేకపోయినా, తనలోని ఇతర ప్రతిభను గుర్తించి ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని ఆయన వివరించారు.

స్నేహితుల మధ్య గొడవ!
అక్షయ్ తన స్నేహితుడిని ఆటపట్టిస్తూ, "నువ్వు ఎందుకు పదే పదే ఫెయిల్ అయ్యేవాడివి?" అని సరదాగా నిలదీశారు. దానికి జినేష్ తడుముకోకుండా బదులిస్తూ" నేను నీతో సమయం గడిపేవాడిని కదా, అందుకే ఫెయిల్ అయ్యాను" అని చెప్పడంతో అందరూ నవ్వేశారు. అంతేకాకుండా చిన్నప్పుడు జినేష్‌కు ఒక అలవాటు ఉండేదని, కేవలం అమ్మాయిలను చూడటం కోసం ఊరంతా సైకిల్​పై తిరిగేవాడని అక్షయ్ సీక్రెట్ బయటపెట్టారు. దానికి జినేష్ స్పందిస్తూ "అసలు ఎవరు చూసేవారో ప్రేక్షకులను అడగండి" అంటూ అక్షయ్ వైపు వేలెత్తి చూపడం గమనార్హం.

పాత మిత్రులను మర్చిపోని అక్షయ్
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతటి స్టార్‌డమ్ సంపాదించినా అక్షయ్ కుమార్ తన పాత స్నేహితులను ఎప్పుడూ మర్చిపోరు. ముంబయిలోని ఒక సాధారణ కాలనీలో పెరిగిన అతను, తన చిన్ననాటి మిత్రులతో ఇప్పటికీ టచ్‌లో ఉంటారు. గతంలో 'ది కపిల్ శర్మ షో'లో కూడా తన పాత అపార్ట్‌మెంట్ స్నేహితులను ఆహ్వానించి వారితో సరదాగా గడిపారు. జీవితంలో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మూలాలను మర్చిపోకూడదని అక్షయ్ ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. తన స్నేహితులే తన అసలైన బలమని ఆయన నమ్ముతారు.

వెయిటర్ నుంచి సూపర్ స్టార్ వరకు!
ముంబయిలో పుట్టి పెరిగిన అక్షయ్ కుమార్ ప్రయాణం సాదాసీదాగా సాగలేదు. మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణ పొందిన ఆయన, బతుకుదెరువు కోసం థాయిలాండ్ వెళ్లి అక్కడ ఒక హోటల్లో వెయిటర్‌గా, చెఫ్‌గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ముంబయి తిరిగి వచ్చి నటనపై ఉన్న మక్కువతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు. సుమారు 30 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూసిన అక్షయ్, నేడు అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో ఒకరిగా నిలిచారు. పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని అక్షయ్ నిరూపించారు.

భూత్ బంగ్లాతో మళ్ళీ హర్రర్ కామెడీలోకి!
ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్ తన తదుపరి చిత్రం 'భూత్ బంగ్లా' షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. సుమారు 14 ఏళ్ల తర్వాత దర్శకుడు ప్రియదర్శన్‌తో కలిసి సినిమా చేస్తుండడం విశేషం. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'భూల్ భులైయా' ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. మళ్లీ హర్రర్ కామెడీ జాన్రాలో అక్షయ్ నటిస్తుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

పరేష్ రావల్​కు రూ.25కోట్ల లీగల్ నోటీస్ పంపిన అక్షయ్ కుమార్

అమ్మాయి అని రిప్లై ఇవ్వగానే న్యూడ్ ఫొటోలు పెట్టాలని అడిగారు: అక్షయ్‌

TAGGED:

AKSHAY KUMAR MOVIES 2026
AKSHAY KUMAR SCHOOL FRIENDS
AKSHAY KUMAR 9TH CLASS FAIL
AKSHAY KUMAR SCHOOL NAME
AKSHAY KUMAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.