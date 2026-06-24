హాలీవుడ్ కంటే భోజ్పురి సినిమాలే బెస్ట్: అక్షయ్ కుమార్ కామెంట్స్
హాలీవుడ్ కంటే భోజ్పురి సంస్కృతి పాటలు ఎంతో గొప్పవంటూ అక్షయ్ కామెంట్- మన దేశంలో ఉన్న సంస్కృతులు చూసి గర్వపడాలన్న హీరో- హేరా ఫేరీ సిరీస్ ఎప్పటికీ ఇలానే అంటూ పరేష్ రావల్ క్లారిటీ
Published : June 24, 2026 at 3:14 PM IST
Akshay Kumar Bhojpuri Comments : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' సినిమా జూన్ 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ప్రమోషన్స్ హడావుడిలో బిజీ అయ్యింది. ఇక మేకర్స్ అంతా కలిసి రీసెంట్గా ఒక కొత్త కామెడీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో అక్షయ్ కుమార్ చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ముఖ్యంగా హాలీవుడ్ సినిమాల గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు హైలెట్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
హాలీవుడ్ కంటే భోజ్పురి బెస్ట్
ఈ సినిమాలో ఒక భోజ్పురి పాటను కూడా పెట్టినట్లు ఈవెంట్లో రివీల్ చేశారు. అయితే భవిష్యత్తులో ఏమైనా భోజ్పురి సినిమాలు చేస్తారా అని అడిగిన ప్రశ్నకు అక్షయ్ తనదైన స్టైల్లో సమాధానం ఇచ్చారు. హాలీవుడ్ కంటే భోజ్పురి ఎంతో గొప్పదని ఆయన గట్టిగా చెప్పారు. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ పాడే ఒక లైన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇలాంటి పాటలను హాలీవుడ్ వాళ్లు ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరని వాళ్లు ఇలాంటి కల్చర్ను కలలో కూడా చూసి ఉండరని కామెంట్ చేశారు.
वीडियो | भोजपुरी सिनेमा में काम करने पर अक्षय कुमार: अगर कोई अच्छा रोल या गाना हो, तो मैं उसे क्यों नहीं करूंगा?— पीटीआई न्यूज_भाषा (@PTINews_Bhasha) June 24, 2026
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మన కల్చర్ చూసి గర్వపడాలి : అక్షయ్
అక్షయ్ అక్కడితో ఆగకుండా మన దేశం గురించి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. మన దేశంలో ఎన్నో రకాల సంస్కృతులు ఉన్నాయని వాటన్నిటిని కలుపుకుని మనం పాటలు సినిమాలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. మన ఇండియాలో ఉన్న వైవిధ్యం చూసి ప్రతి ఒక్కరం గర్వపడాలని అన్నారు. ప్రాంతీయ భాషల గొప్పదనాన్ని బాలీవుడ్ స్టేజ్ మీద అక్షయ్ ఇలా మెచ్చుకోవడం అభిమానులకు బాగా నచ్చేసింది.
ముప్పై మందితో భారీగా
ఈ సినిమా కాస్టింగ్ గురించి కూడా అక్షయ్ ఒక కామెంట్ చేశారు. త్రీ ఇడియట్స్ సినిమాలో కేవలం ముగ్గురు హీరోలు ఉంటేనే అది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయిందని గుర్తుచేశారు. కానీ తమ వెల్కమ్ టు ది జంగిల్ సినిమాలో ఏకంగా ముప్పై మందికి పైగా స్టార్ నటీనటులు ఉన్నారని వాళ్లంతా కలిసి స్క్రీన్ మీద చేసే రచ్చ మామూలుగా ఉండదని జోక్ చేశారు.
హేరా ఫేరీ ఆగే ప్రసక్తే లేదు
ఈ ఈవెంట్లో సీనియర్ నటుడు పరేష్ రావల్ కూడా హేరా ఫేరీ 3 సినిమా గురించి ఒక క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. గతంలో ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారని కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ కూడా వచ్చాయని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ ఇప్పుడు వాటన్నిటికీ చెక్ పెడుతూ తాము ఉన్నంత కాలం హేరా ఫేరీ జర్నీ కొనసాగుతూనే ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. దీంతో ఈ హిట్ ఫ్రాంచైజీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్ పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.
ఈ ఫ్రాంచైజీలో గతంలో వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్స్ అందుకున్నాయి. 2007లో వచ్చిన వెల్కమ్ మూవీ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించి సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. అందులోని ఉదయ్ శెట్టి మజ్ను భాయ్ పాత్రలు ఇప్పటికీ మీమ్స్ రూపంలో నవ్విస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లకు వచ్చిన సీక్వెల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ కూడా అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ అయింది. మొదటి పార్టులో ఉన్న మ్యాజిక్ కొంత మిస్ అయినా కమర్షియల్గా ఆ సినిమా సేఫ్ జోన్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడో భాగంగా రాబోతున్న వెల్కమ్ టు ది జంగిల్పై కూడా అదే స్థాయిలో అంచనాలు ఉన్నాయి.
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