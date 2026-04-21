అక్షయ్ మనసులో మాట- వంగా, ధర్ సినిమాల్లో నటించాలనుందట- యానిమల్ కోసం అలా అన్నారేంటి?
సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఆదిత్య ధర్ వంటి కొత్తతరం దర్శకులతో పనిచేయాలని అక్షయ్ కుమార్ కోరిక- రణబీర్ కపుర్ నటించిన యానిమల్లోని ఆగ్రహం హద్దులు దాటిందన్న అక్షయ్- 'ధురందర్' ఫ్రాంచైజీ మేకింగ్పై ప్రశంసలు
Published : April 21, 2026 at 8:25 AM IST
AkshayKumar on Sandeep Reddy Vanga and Aditya Dhar Movies : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రస్తుతం 'భూత్ బంగ్లా' విజయంతో ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో 14 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అక్షయ్, భారతీయ సినిమా మారుతున్న తీరుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా కొత్తతరం దర్శకులైన సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఆదిత్య ధర్ల మేకింగ్ స్టైల్కు తాను ఫిదా అయ్యానని చెప్పారు. వారి సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వస్తే తప్పకుండా చేస్తానని, వారు తనను సంప్రదించాలని కోరారు. అక్షయ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అసలు ఆయన ఈ దర్శకుల గురించి, వారి సినిమాల గురించి ఏమన్నారు అనే వివరాల్లోకి వెళితే!
యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ యుగం మళ్లీ వచ్చింది!
ఒకప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లో ఉండే 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్' ట్రెండ్ను సందీప్ రెడ్డి వంగా మళ్లీ తీసుకొచ్చారని అక్షయ్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అమితాబ్ కాలంలో ఆ కోపం ఒక పరిమితిలో ఉండేదని, కానీ 'యానిమల్' సినిమాలో ఆ ఆగ్రహం హద్దులు దాటిందని ఆయన అన్నారు. హీరో కేవలం ఎదుటివారిని కొట్టడమే కాదు, పదిసార్లు పొడిచే రకం అని సందీప్ చూపించారని, అది ఒక కొత్త రకం సినిమా అని అక్షయ్ పేర్కొన్నారు. రణ్బీర్ కపుర్, బాబీ డియోల్ల నటనను ఆయన ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నారు. 'కబీర్ సింగ్' పాత్రను కూడా అత్యంత కోపంతో కూడిన ప్రేమికుడిగా అక్షయ్ అభివర్ణించారు.
సందీప్ వంగా, ఆదిత్య ధర్లతో పని చేయాలనుంది!
కొత్తతరం దర్శకులతో పనిచేయడంపై అక్షయ్ తన మనసులో మాటను బయటపెట్టారు. "ఒకవేళ వంగా, ఆదిత్య లాంటి దర్శకులు ఎవరైనా నేను వారి సినిమాలకు సరిపోతానని భావిస్తే, నన్ను సంప్రదించవచ్చు. నాకు నచ్చిన కథ అయితే తప్పకుండా చేస్తాను. ముఖ్యంగా నాకు ఒక భారీ యాక్షన్ సినిమా చేయాలని ఉంది" అని అక్షయ్ వెల్లడించారు. సందీప్ వంగా, ఆదిత్య ధర్ వంటి వారు సినిమాలను చూసే కోణాన్ని మార్చేశారని, వారి సినిమాల్లో భాగం కావడం తనకు సంతోషాన్ని ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అక్షయ్ లాంటి సీనియర్ హీరో ఇలాంటి ఆఫర్ ఇవ్వడం ఆ దర్శకులకు కూడా ఒక మంచి అవకాశమే అని చెప్పవచ్చు.
బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ విజువల్ వండర్స్!
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రాలు భారతీయ ప్రేక్షకులను మళ్లీ థియేటర్లకు రప్పించాయని అక్షయ్ కుమార్ కొనియాడారు. "ఒక వ్యక్తి ఒంటిచేత్తో భారీ యుద్ధ సన్నివేశాన్ని డైరెక్టర్ చూపించినప్పుడు, ఆయన విజన్ మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ డైరెక్టర్ కన్విక్షన్, మేకింగ్ స్టైల్ అద్భుతం. అవి కేవలం సినిమాలు మాత్రమే కాదు, ఒక గ్రాండ్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్" అని అక్షయ్ ప్రశంసించారు. సినిమా మేకింగ్లో విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎంత ముఖ్యమో ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ధురందర్ మేకింగ్పై అక్షయ్ క్లారిటీ!
ఆదిత్య ధర్ రూపొందించిన 'ధురందర్' ఫ్రాంచైజీ గురించి అక్షయ్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటూనే, ఒక భారీ సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఈ సినిమా ఎలా ఇచ్చిందో ఆయన వివరించారు. మేకర్స్ ఎంతో సమాచారాన్ని సేకరించి, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎంతో స్పష్టంగా చూపించారని మెచ్చుకున్నారు. రెండు భాగాలుగా విడుదలైన ఈ ధురందర్ ఫ్రాంచైజీ రూ.3000 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసి భారతీయ సినీ చరిత్రలో రికార్డు సృష్టించడం గొప్ప విషయమని ఆయన అన్నారు. ఇలాంటి పక్కా స్క్రిప్ట్తో కూడిన సినిమాల్లో నటించడం ఏ నటుడికైనా గౌరవంగా ఉంటుందని అక్షయ్ తెలిపారు.
మారుతున్న సినిమా!
ప్రస్తుతం సినిమా రంగం వేగంగా మారుతోందని, ప్రేక్షకులు విభిన్నమైన కంటెంట్ను కోరుకుంటున్నారని అక్షయ్ తెలిపారు. తనకు పర్సనల్గా యాక్షన్ సినిమాలంటే చాలా ఇష్టమని, అందుకే ఆదిత్య ధర్ లేదా సందీప్ వంగా వంటి వారు తనకోసం ఒక యాక్షన్ కథను సిద్ధం చేస్తే బాగుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గత కొన్ని ఏళ్లుగా అక్షయ్ ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు చేస్తున్నా, మళ్లీ తన పాత యాక్షన్ పవర్తో రావాలని అభిమానులు కూడా కోరుకుంటున్నారు. ఆయన కోరిక మేరకు ఆ దర్శకులు ఎవరైనా ముందడుగు వేస్తారేమో చూడాలి.
