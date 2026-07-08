'అప్పుడు అఖిల్ డైపర్ వేసుకోలేదు!'- లెనిన్ ప్రమోషన్స్లో తమన్ కామెంట్స్
అఖిల్ లెనిన్ మూవీ ప్రమోషన్స్- హైదరాబాద్లో ప్రెస్మీట్- హాజరైన నాగార్జున, సంగీత దర్శకుడు తమన్
Published : July 8, 2026 at 6:39 PM IST
Akhil Akkineni Lenin : అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ సినిమాను మేకర్స్ భారీ స్థాయిలో ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతున్నా కొద్దీ సినిమాను ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రీసెంట్గా తిరుపతి వేదికగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేయగా, తాజాగా హైదరాబాద్లో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో స్టార్ హీరో, నిర్మాత నాగార్జున అక్కినేని పాల్గొనడం విశేషం. అయితే ప్రెస్మీట్లో నాగ్కు ఎదురైన ప్రశ్నకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఇచ్చిన సమాధానం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అఖిల్ను చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది?
అఖిల్ చిన్న వయసులోనే 1995లో తన తండ్రితో సిసింద్రి సినిమాలో బాల నటుడిగా నటించారు. అప్పుడు ఆ షూటింగ్ నాగార్జున సమక్షంలోనే జరిగింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు లెనిన్ సినిమా కూడా దాదాపు నాగార్జున పర్యవేక్షణలోనే జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ఆయన సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో అఖిల్ గురించి నాగార్జునను మీడియా ఓ ప్రశ్నించింది. 'అఖిల్ను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా పరిచయం చేశారు, ఇప్పుడు లెనిన్ దగ్గరుండి చేశారు' అని కుమారుడి ప్రదర్శనపై స్పందనేంటి? అనే అర్థం వచ్చేలా ప్రశ్న అడిగారు.
అయితే ఇది కాస్త సరదాగా అడగడంతో, అది నాగ్కు అర్థం కాలేదు. కానీ పక్కనే ఉన్న తమన్ వెంటనే పట్టేశారు. సిసింద్రి టైమ్లో అఖిల్కు ఊహ తెలియదని, దానిని చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనడం ఏంటని తమన్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే సిసింద్రి సినిమా టైమ్లో అఖిల్ డైపర్లు కూడా వేసుకోలేదని (సరదాగా) ఆన్సర్ ఇచ్చారు. దానికి ఇప్పుడు పోలిక ఏంటని అన్నారు. దీంతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి.
చాలా మురిసిపోయాను!
కాగా, సిసింద్రి టైమ్లో అఖిల్ను చూసి మురిసిపోయారని, మరి లెనిన్లో ఆయన ప్రదర్శన పట్ల తన రియాక్షన్ ఏంటని క్లారిటీగా అడగ్గా నాగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అప్పటిలాగా ఇప్పుడు కూడా లెనిన్ మూవీలో తన కుమారుడి ప్రదర్శన చూసి మురిసిపోయానని నాగ్ రిప్లై ఇచ్చారు.
మురళీ కిషోర్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇందులో భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటించింది. రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో చాలా ట్విస్టులు ఉన్నాయని, ఇందులో అఖిల్ నటన చూశాక అందరు ఫిదా అవుతారని నాగార్జున మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అన్నారు. ఇక తమన్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించగా, అన్నపూర్ణ, సితార బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.