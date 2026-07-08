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'అప్పుడు అఖిల్ డైపర్​ వేసుకోలేదు!'- లెనిన్ ప్రమోషన్స్​లో తమన్ కామెంట్స్

అఖిల్ లెనిన్ మూవీ ప్రమోషన్స్- హైదరాబాద్​లో ప్రెస్​మీట్​- హాజరైన నాగార్జున, సంగీత దర్శకుడు తమన్

Thaman - Akhil
Thaman - Akhil (Source : ETv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 6:39 PM IST

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Akhil Akkineni Lenin : అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ సినిమాను మేకర్స్ భారీ స్థాయిలో ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతున్నా కొద్దీ సినిమాను ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రీసెంట్​గా తిరుపతి వేదికగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేయగా, తాజాగా హైదరాబాద్​లో ప్రెస్​మీట్​ నిర్వహించారు. ఇందులో స్టార్ హీరో, నిర్మాత నాగార్జున అక్కినేని పాల్గొనడం విశేషం. అయితే ప్రెస్​మీట్​లో నాగ్​కు ఎదురైన ప్రశ్నకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఇచ్చిన సమాధానం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

అఖిల్​ను చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది?
అఖిల్ చిన్న వయసులోనే 1995లో తన తండ్రితో సిసింద్రి సినిమాలో బాల నటుడిగా నటించారు. అప్పుడు ఆ షూటింగ్​ నాగార్జున సమక్షంలోనే జరిగింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు లెనిన్ సినిమా కూడా దాదాపు నాగార్జున పర్యవేక్షణలోనే జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ఆయన సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో అఖిల్​ గురించి నాగార్జునను మీడియా ఓ ప్రశ్నించింది. 'అఖిల్​ను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్​గా పరిచయం చేశారు, ఇప్పుడు లెనిన్​ దగ్గరుండి చేశారు' అని కుమారుడి ప్రదర్శనపై స్పందనేంటి? అనే అర్థం వచ్చేలా ప్రశ్న అడిగారు.

అయితే ఇది కాస్త సరదాగా అడగడంతో, అది నాగ్​కు అర్థం కాలేదు. కానీ పక్కనే ఉన్న తమన్​ వెంటనే పట్టేశారు. సిసింద్రి టైమ్​లో అఖిల్​కు ఊహ తెలియదని, దానిని చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనడం ఏంటని తమన్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే సిసింద్రి సినిమా టైమ్​లో అఖిల్ డైపర్లు కూడా వేసుకోలేదని (సరదాగా) ఆన్సర్ ఇచ్చారు. దానికి ఇప్పుడు పోలిక ఏంటని అన్నారు. దీంతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి.

చాలా మురిసిపోయాను!
కాగా, సిసింద్రి టైమ్​లో అఖిల్​ను చూసి మురిసిపోయారని, మరి లెనిన్​లో ఆయన ప్రదర్శన పట్ల తన రియాక్షన్ ఏంటని క్లారిటీగా అడగ్గా నాగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అప్పటిలాగా ఇప్పుడు కూడా లెనిన్​ మూవీలో తన కుమారుడి ప్రదర్శన చూసి మురిసిపోయానని నాగ్ రిప్లై ఇచ్చారు.

మురళీ కిషోర్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇందులో భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్​గా నటించింది. రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో చాలా ట్విస్టులు ఉన్నాయని, ఇందులో అఖిల్ నటన చూశాక అందరు ఫిదా అవుతారని నాగార్జున మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో అన్నారు. ఇక తమన్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించగా, అన్నపూర్ణ, సితార బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

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