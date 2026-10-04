'శీను- పండు' టైటిల్ 'నిన్నే పెళ్లాడతా' గా ఎలా మారింది?- నాగార్జున సిల్వర్ జూబ్లీ చిత్రానికి 30 ఏళ్లు
నాగార్జున ఎవర్గ్రీన్ క్లాసికల్ నిన్నే పెళ్లాడతాకు 30 ఏళ్లు - సూపర్ హిట్ సినిమాలోని అప్పటి విశేషాలు మీకు తెలుసా?
Published : October 4, 2026 at 6:01 AM IST
Ninne Pelladatha 30 Years : అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా' చిత్రం విడుదలై నేటికి 30 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. 1996 అక్టోబరు 4న విడుదలైన ఈ చిత్రం కుటుంబ అనుబంధాలు, ప్రేమ, భావోద్వేగాలను కలగలిపిన కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. నాగార్జున - టబు జంట, కృష్ణవంశీ టేకింగ్, సందీప్ చౌతా సంగీతం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అయితే 30ఏళ్ల వసంతాల సందర్భంగా ఈ సినిమా గురించి ఆనాటి విశేషాలపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనమిది.
అవకాశం వచ్చింది ఇలా
కృష్ణవంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమైన చిత్రం 'గులాబీ'. తొలి సినిమాతోనే తనదైన ముద్ర వేసిన ఆయనకు రెండో సినిమాకే నాగార్జునతో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. మొదట నాగార్జునతో యాక్షన్ కథ చేయాలనుకున్న కృష్ణవంశీ,‘ 'గులాబీ'పై వచ్చిన కొన్ని స్పందనల నేపథ్యంలో తన తదుపరి చిత్రం విషయంలో భిన్నమైన శైలిని ఎంచుకున్నారు. కుటుంబ నేపథ్యంతో కూడిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా' కథను నాగార్జునకు వినిపించారు. తొలుత కొంత సందేహించినా కథ నచ్చడంతో నాగార్జున అంగీకరించారు. అనంతరం స్క్రిప్ట్ పనులు వేగంగా పూర్తయ్యాయి. 1996 ఫిబ్రవరి 21న అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పూజా కార్యక్రమాలతో సినిమా ప్రారంభమైంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పతాకంపై నాగార్జున ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
శివ తర్వాత
1989లో 'శివ' సినిమాతో టాలివుడ్ చిత్రపరిశ్రమని ఒక ఊపు ఊపేసిన నాగార్జున, ఆ తర్వాత ఆ స్థాయి విజయం కోసం చాలా కాలం పాటు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. అలాంటి సమయంలో వచ్చిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా' చిత్రం సెన్సేషనల్ హిట్ అందుకుంది.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో భారీ సెట్స్- పెట్రోల్ బంక్- షాపింగ్ మాల్స్!
నాగార్జున వంటి అగ్రహీరో సినిమా ప్రారంభోత్సవం అంటే భారీ హంగామా సహజం. కానీ 'నిన్నే పెళ్లాడతా' షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం మాత్రం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో నిరాడంబరంగా జరిగింది.సినిమా ప్రధాన భాగం చిత్రీకరణ కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఏడెకరాల స్థలంలో భారీ సెట్స్ నిర్మించారు. రెండు ఇళ్లు, వీధి, పెట్రోల్ బంక్, రోడ్లు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ తదితర సెట్స్ను కళాదర్శకుడు పేకేటి రంగా ఆధ్వర్యంలో నిర్మించారు. ఈ సెట్స్ కోసం దాదాపు రూ.45 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం.
హీరోయిన్ కోసం 65 పేర్లు పరిశీలన
కథానాయిక మహాలక్ష్మి పాత్ర కోసం చాలామంది నటీమణులను పరిశీలించారు. సుమారు 65 మందిని చూసిన తర్వాత కూడా కృష్ణవంశీకి తన పాత్రకు సరైన నటి దొరకక, చివరకు ముంబయి వెళ్లి టబును ఒప్పించివచ్చారు. టబు అంగీకరించడంతో నాగార్జున - టబు జంట తెరపైకి వచ్చింది. ఈ జంటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది.
మొదట అనుకున్న టైటిల్ 'శీను- పండు'
అయితే 'నిన్నే పెళ్లాడతా' అనే టైటిల్ వెనుక కూడా ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. ఈసినిమా స్టోరీ కృష్ణవంశీ నాగార్జునకి చెప్పెట్టప్పుడు దీనికి టైటిల్ 'శీను-పండు' అనుకున్నారు. కానీ స్టోరీ లైన్ పూర్తిగా విన్న తర్వాత నాగార్జున ‘'నిన్నే పెళ్లాడతా' పేరు ఫైనల్ చేశారు. ఇక సినిమా విడుదలైన తర్వాత 'శీను- పండు' పేర్లు ప్రేక్షకుల మధ్య కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి.
జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
'నిన్నే పెళ్లాడతా'కు 1996 సంవత్సరానికి ఉత్తమ తెలుగు ఫీచర్ ఫిల్మ్గా జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారం లభించింది. నిర్మాత నాగార్జున, దర్శకుడు కృష్ణవంశీకి రజత కమలంతో పాటు నగదు పురస్కారం అందించారు. జాతీయ అవార్డు అధికారిక కేటలాగ్లో ఈ సినిమాను సమకాలీన అంశంతో కూడిన కుటుంబ కథను వినూత్నంగా తెరకెక్కించిన చిత్రంగా ప్రశంసించారు.
ఫిల్మ్ఫేర్, నంది అవార్డుల్లోనూ సత్తా
'నిన్నే పెళ్లాడతా'కు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్లో ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ నటి అవార్డులు లభించాయి. నాగార్జున నిర్మాతగా, కృష్ణవంశీ దర్శకుడిగా, టబు నటిగా ఈ అవార్డులను అందుకున్నారు. అలాగే నంది అవార్డుల్లో అక్కినేని అవార్డు - ఉత్తమ హోమ్ వ్యూయింగ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ పురస్కారం సినిమాకు లభించింది. 'ఏటో వెళ్లిపోయింది మనసు' పాటకు రాజేశ్ కృష్ణన్ ఉత్తమ పురుష నేపథ్య గాయకుడిగా నంది అవార్డు అందుకున్నారు.
కుటుంబ ప్రేమకథల్లో క్లాసిక్గా నిలిచిపోయిన చిత్రం!
కుటుంబ అనుబంధాలు, ప్రేమ, అపార్థాలు, భావోద్వేగాలను కలిపి రూపొందించిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా' అప్పటి కుటుంబ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. 'శీను- పండు' పాత్రల్లో నాగార్జున-టబు జంట, పాటలు, కుటుంబ వాతావరణం సినిమాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి. 'గ్రీకు వీరుడు', 'ఏటో వెళ్లిపోయింది మనసు' వంటి పాటలు ఇప్పటికీ ఆ తరం ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోయాయి. నాగ్ ఈ సినిమాతోనే అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడు అయిపోయారు. ఇక సంగీత దర్శకుడు సందీప్ చౌతా ఈ చిత్రంతో తెలుగు సినిమాకు పరిచయం అయ్యారు.
తమిళంలోనూ విజయం
'నిన్నే పెళ్లాడతా'ను తర్వాత తమిళంలో 'ఉన్నైయే కల్యాణమ్ పన్నికిరేన్' పేరుతో డబ్ చేశారు. అక్కడ కూడా ఈ చిత్రం మంచి ఆదరణ పొందింది.
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