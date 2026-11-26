సృష్టి ధర్మాన్ని కాపాడే 'వృషకర్మ'గా నాగచైతన్య- గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ట్రైలర్!
Vrushakarma Trailer: యంగ్ హీరో నాగచైతన్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న అడ్వెంచర్స్ మూవీ 'వృషకర్మ' నుంచి గురువారం మేకర్స్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
Published : November 26, 2026 at 10:39 AM IST
యంగ్ హీరో నాగచైతన్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న అడ్వెంచర్స్ మూవీ 'వృషకర్మ' నుంచి గురువారం మేకర్స్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎవరూ టచ్ చేయని థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఈ చిత్రాన్ని ముస్తాబు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రైలర్లో 'సృష్టి ధర్మాన్ని కాపాడటం కోసం సాక్షాత్తు ఆ దైవమే ఎంచుకున్న వృషకర్మవు నువ్వే!' అంటూ సాగే డైలాగ్స్ సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ను పెంచుతున్నాయి.
విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. అజనీష్ లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇందులో నాగచైతన్యకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ డిసెంబరు 4న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. అజనీష్ లోక్నాథ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.