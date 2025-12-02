ETV Bharat / entertainment

'నిజాయితీగానే చేశాను, ఆదరించినందుకు థాంక్స్!'- నాగచైతన్య లేటెస్ట్ పోస్టు

కొత్త పోస్టు షేర్ చేసిన అక్కినేని నాగచైతన్య - ఎందుకో తెలుసా?

Naga Chaitanya
Naga Chaitanya (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Naga Chaitanya Dhootha : అక్కినేని నాగచైతన్య తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. తాను నటించిన తొలి వెబ్‌సిరీస్‌ 'దూత' రిలీజై రెండేళ్లు పూర్తైనందున చైతన్య ఈ పోస్ట్ చేశారు. నిజాయతీగా పని చేస్తే ప్రేక్షకులు తప్పకుండా కనెక్ట్‌ అవుతారని ఈ పోస్ట్​కు ఆయన రాసుకొచ్చారు. ఈ సిరీస్​కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందని, ఆదరించిన వాళ్లందరికీ థాంక్స్ అంటూ పేర్కొన్నారు.

'ఓ నటుడిగా సృజనాత్మకంగా కథను ఎంపిక చేసుకుని, నిజాయతీగా పని చేస్తూ, ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నిరూపించిన సిరీస్‌ 'దూత'. ఇలాంటి కంటెంట్​ నుంచి ఆడియన్స్‌ ఎనర్జీ పొంది, తిరిగి అదే ఎనర్జీని నటులకు అందిస్తారు. 'దూత'కు రెండేళ్లు. దీనిలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు' అని ఈ సిరీస్​లోని తన స్టిల్‌ షేర్‌ చేస్తూ, పోస్ట్​కు రాసుకొచ్చారు.

నాగచైతన్య కెరీర్​లో చేసిన తొలి వెబ్​సిరీస్ ఇది. విక్రమ్‌ కె. కుమార్‌ ఈ సిరీస్​కు దర్శకత్వం వహించారు. నార్త్‌స్టార్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రై.లి బ్యానర్‌పై శరత్ మరార్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్​ 2023 డిసెంబర్ 01 ఇది ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్ ప్రైమ్​లో విడుదల అయ్యింది. ఈ హారర్‌ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌లో జర్నలిస్టు సాగర్‌ వర్మ అవధూరిగా నాగచైతన్య తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో ఆయన నటనకు, సిరీస్​లోని కంటెంట్​కు ప్రేక్షకులు మంచి మార్కులే వేశారు. చైతన్యతోపాటు ఇందులో పార్వతి తిరువోతు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్, తరుణ్ భాస్కర్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు.

నెటిజన్ల రియాక్షన్
కాగా, ఈ పోస్టుపై నెటిజన్లు పలు రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. తమ ఫేవరెట్‌ సిరీస్‌ల్లో 'దూత' బెస్ట్​ సిరీస్​ అని, అలాగే రెండో సీజన్​ కోసం ఎదుచూస్తున్నట్లు కొందరు అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయికే మరికొందరు ఇంకోలా స్పందిస్తున్నారు. నటి సమంత- రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి విషయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్​లో ప్రస్తావిస్తున్నారు. దూత రిలీజైన తేదీ, సమంత తాజాగా పెళ్లి చేసుకున్న తేదీ ఒకటే కావడంతో 'ఏమీ యాదృచ్చికం' అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

వృషకర్మ
ప్రస్తుతం నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన కెరీర్​లో ఇది 24వ సినిమా. దీనికి విరూపాక్ష ఫేమ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్‌ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వృషకర్మ పేరును ఖరారు చేస్తూ, రీసెంట్​గా చిత్రబృందం టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసింది. గ్లింప్స్ చూస్తే ఇది మైథలాజికల్‌ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతోందని అర్థం అవుతోంది.

