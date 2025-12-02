'నిజాయితీగానే చేశాను, ఆదరించినందుకు థాంక్స్!'- నాగచైతన్య లేటెస్ట్ పోస్టు
కొత్త పోస్టు షేర్ చేసిన అక్కినేని నాగచైతన్య - ఎందుకో తెలుసా?
Published : December 2, 2025 at 9:58 AM IST
Naga Chaitanya Dhootha : అక్కినేని నాగచైతన్య తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. తాను నటించిన తొలి వెబ్సిరీస్ 'దూత' రిలీజై రెండేళ్లు పూర్తైనందున చైతన్య ఈ పోస్ట్ చేశారు. నిజాయతీగా పని చేస్తే ప్రేక్షకులు తప్పకుండా కనెక్ట్ అవుతారని ఈ పోస్ట్కు ఆయన రాసుకొచ్చారు. ఈ సిరీస్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందని, ఆదరించిన వాళ్లందరికీ థాంక్స్ అంటూ పేర్కొన్నారు.
'ఓ నటుడిగా సృజనాత్మకంగా కథను ఎంపిక చేసుకుని, నిజాయతీగా పని చేస్తూ, ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నిరూపించిన సిరీస్ 'దూత'. ఇలాంటి కంటెంట్ నుంచి ఆడియన్స్ ఎనర్జీ పొంది, తిరిగి అదే ఎనర్జీని నటులకు అందిస్తారు. 'దూత'కు రెండేళ్లు. దీనిలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు' అని ఈ సిరీస్లోని తన స్టిల్ షేర్ చేస్తూ, పోస్ట్కు రాసుకొచ్చారు.
నాగచైతన్య కెరీర్లో చేసిన తొలి వెబ్సిరీస్ ఇది. విక్రమ్ కె. కుమార్ ఈ సిరీస్కు దర్శకత్వం వహించారు. నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రై.లి బ్యానర్పై శరత్ మరార్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్ 2023 డిసెంబర్ 01 ఇది ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదల అయ్యింది. ఈ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్లో జర్నలిస్టు సాగర్ వర్మ అవధూరిగా నాగచైతన్య తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో ఆయన నటనకు, సిరీస్లోని కంటెంట్కు ప్రేక్షకులు మంచి మార్కులే వేశారు. చైతన్యతోపాటు ఇందులో పార్వతి తిరువోతు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్, తరుణ్ భాస్కర్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు.
నెటిజన్ల రియాక్షన్
కాగా, ఈ పోస్టుపై నెటిజన్లు పలు రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. తమ ఫేవరెట్ సిరీస్ల్లో 'దూత' బెస్ట్ సిరీస్ అని, అలాగే రెండో సీజన్ కోసం ఎదుచూస్తున్నట్లు కొందరు అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయికే మరికొందరు ఇంకోలా స్పందిస్తున్నారు. నటి సమంత- రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి విషయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రస్తావిస్తున్నారు. దూత రిలీజైన తేదీ, సమంత తాజాగా పెళ్లి చేసుకున్న తేదీ ఒకటే కావడంతో 'ఏమీ యాదృచ్చికం' అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
వృషకర్మ
ప్రస్తుతం నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన కెరీర్లో ఇది 24వ సినిమా. దీనికి విరూపాక్ష ఫేమ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వృషకర్మ పేరును ఖరారు చేస్తూ, రీసెంట్గా చిత్రబృందం టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసింది. గ్లింప్స్ చూస్తే ఇది మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతోందని అర్థం అవుతోంది.
నా జీవితంలో ఆమె లేకుండా ఉండలేను : నాగచైతన్య