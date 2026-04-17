ETV Bharat / entertainment

అక్కినేని నాగచైతన్యకు అరుదైన గౌరవం- ఉత్తమ నటుడిగా మరో అవార్డు

ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ అవార్డులు- ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్న నాగ చైతన్య

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 9:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

INCA Awards 2026 : అక్కినేని నాగచైతన్యకు మరో అరుదైన పురస్కారం దక్కింది. తండేల్​ సినిమాలో ఆయన నటనకుగానూ ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ (INCA) అవార్డు అందుకున్నారు. తెలుగు చైతన్యతోపాటు నుంచి రష్మిక మంధన్నా (గర్ల్​ఫ్రెండ్), దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం), రేవంత్ (బుల్లిరాజు) అవార్డులు అందుకున్నారు.

ముంబయిలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్​లో గురువారం సాయంత్రం ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్​గా జరిగింది. రానా దగ్గుబాటి, కరణ్ జోహార్ హోస్టులుగా వ్యవహరించారు. ఈ ఈవెంట్​కు పలు ఇండస్ట్రీల నుంచి ప్రముఖ నటీనటులు హాజరయ్యారు. ఏటా భారత్​లోని 12 సినీ పరిశ్రమల్ని ఒకే తాటిపైకి తీసుకొస్తూ 'ఇండియన్‌ నేషనల్‌ సినీ అకాడమీ' అవార్డులు అందజేస్తుంటారు. కాగా, ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్​లోనూ చైతన్య ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు.

INCAలో తెలుగు నటీనటులకు అవార్డులు ఇవే!

  • ఉత్తమ నటుడు - నాగచైతన్య (తండేల్‌)
  • ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌)
  • ఉత్తమ చిత్రం - మిరాయ్
  • ఉత్తమ దర్శకుడు - అనిల్‌ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
  • ఉత్తమ హాస్యనటుడు - మాస్టర్ రేవంత్ (బుల్లిరాజు)- (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.