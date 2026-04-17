అక్కినేని నాగచైతన్యకు అరుదైన గౌరవం- ఉత్తమ నటుడిగా మరో అవార్డు
ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ అవార్డులు- ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్న నాగ చైతన్య
Published : April 17, 2026 at 9:49 AM IST
INCA Awards 2026 : అక్కినేని నాగచైతన్యకు మరో అరుదైన పురస్కారం దక్కింది. తండేల్ సినిమాలో ఆయన నటనకుగానూ ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ (INCA) అవార్డు అందుకున్నారు. తెలుగు చైతన్యతోపాటు నుంచి రష్మిక మంధన్నా (గర్ల్ఫ్రెండ్), దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం), రేవంత్ (బుల్లిరాజు) అవార్డులు అందుకున్నారు.
ముంబయిలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో గురువారం సాయంత్రం ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా జరిగింది. రానా దగ్గుబాటి, కరణ్ జోహార్ హోస్టులుగా వ్యవహరించారు. ఈ ఈవెంట్కు పలు ఇండస్ట్రీల నుంచి ప్రముఖ నటీనటులు హాజరయ్యారు. ఏటా భారత్లోని 12 సినీ పరిశ్రమల్ని ఒకే తాటిపైకి తీసుకొస్తూ 'ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ' అవార్డులు అందజేస్తుంటారు. కాగా, ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్లోనూ చైతన్య ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు.
Thandel Raju winning spree continues! 🔥— Thandel (@ThandelTheMovie) April 16, 2026
Yuvasamrat @chay_akkineni receives the Best Actor Award for #Thandel at #INCAAwards 💪🔥🔥#Dhullakottesadu pic.twitter.com/IHs7KflN12
INCAలో తెలుగు నటీనటులకు అవార్డులు ఇవే!
- ఉత్తమ నటుడు - నాగచైతన్య (తండేల్)
- ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ఫ్రెండ్)
- ఉత్తమ చిత్రం - మిరాయ్
- ఉత్తమ దర్శకుడు - అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
- ఉత్తమ హాస్యనటుడు - మాస్టర్ రేవంత్ (బుల్లిరాజు)- (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)