'వృషకర్మ'పై నాగచైతన్య సాలిడ్ అప్డేట్- సినిమా వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
తన కొత్త సినిమాపై అప్డేట్ ఇచ్చిన నాగచైతన్య - షూటింగ్ ఎక్కడిదాకా వచ్చిందంటే?
Published : April 16, 2026 at 11:29 AM IST
Naga Chaitanya Vrushakarma : గతేడాది తండేల్తో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్న అక్కినేని నాగచైతన్య ఇప్పుడు తన అప్కమింగ్ సినిమా వృషకర్మతో బిజీగా ఉన్నారు. కార్తిక్ దండు ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన వీడియో గ్లింప్స్ సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా, అంచనాలను కూడా పెంచేసింది. దీంతో సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లోకి వస్తుందా అని అక్కినేని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనిపై చైతన్య అప్డేట్ ఇచ్చారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?
నాగ చైతన్య రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో తన అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ వృషకర్మపై కీలక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోందని అన్నారు. ఇప్పటిదాకా 85 శాతం చిత్రీకరణ పూర్తైందని, ఇంకా 15 శాతమే మిగిలి ఉందని చెప్పారు. అది కూడా అతి త్వరలోనే పూర్తి చేయన్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ఈ సినిమా 2026 ద్వితీయార్థంలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రూ.120 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని కార్తిక్ దండు ఈ మిస్టికల్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆయన నుంచి గతంలో వచ్చిన విరూపాక్ష భారీ విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమా కూడా అంతం సక్సెస్ అందుకుంటుందని మూవీటీమ్ ధీమాగా ఉంది. ఇందులో చైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. స్పర్ష్ శ్రీవాత్సవ విలన్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. BVSN ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు అజనీష్ లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.