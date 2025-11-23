ETV Bharat / entertainment

నాగచైతన్య బర్త్​ డే స్పెషల్- ఇంట్రెస్టింగ్​గా కొత్త సినిమా టైటిల్

నాగచైతన్య కొత్త సినిమా పోస్టర్ రిలీజ్

NC 24
NC 24 (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 10:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NC 24 Title : అక్కినేని నాగచైతన్య- కార్తిక్ దండు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా టైటిల్​ను ఆదివారం అనౌన్స్ చేశారు. ఇవాళ నాగచైతన్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్​తోపాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ 10:8 నిమిషాలకు రివీల్ చేశారు. సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబు ఈ సినిమా పోస్టర్​ను వర్చువర్​గా లాంచ్ చేశారు. ఈ సినిమాకు 'వృషకర్మ' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. వృషకర్మ అంటే ధర్మమైన పనులు చేసేవాడని అర్థం.

పోస్టర్​లో చైతూ లుక్​
నాగచైతన్య ఇప్పటి వరకు నటించిన సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ చిత్రం మరో జాన్రాలో తెరకెక్కుతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలిస్తుంది. ఇందులో చైతు బాడీ, హెయిర్​ కట్​, లుక్​ పూర్తిగా వేరేలా ఉంది. రివీల్​ చేసిన పోస్టర్​లో టెంపుల్​ బ్యాగ్రౌండ్​లో మైథలాజికల్​ థీమ్​తో ఉండడం విశేషం. చైతు లుక్​ చాలా కోపంగా, గంభీరంగా ఉంది. ఇలాంటి పాత్ర చేయడం చాతూకి కూడా ఛాలెంజింగ్​ అనిపించడంలో ఆశ్చర్య పోవాల్సిన అవసరంలేదు. అయితే సినిమా టైటిల్​ అనౌన్స్​ చేసే ముందు , ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన స్పెషల్​ వీడియోను రిలీజ్​ చేశారు. అందులో సినిమాకు కావాల్సిన ప్రీ ప్రొడక్షన్​ పనులు పుర్తి చేసుకొని సెట్స్​పైకి వెళ్లినట్లు చూపించారు.

ఈ సినిమాకు సుకుమార్ రైటింగ్స్, SVCC బ్యానర్‌లు కలిసి దీనిని భారీ బడ్జెట్‌తో తీస్తున్నారు. కాబట్టి సినిమాను పాన్ఇండియా స్థాయికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తారని చెప్పవచ్చు. ఇదిలా ఉండగా నాగ చైతన్యకు బర్త్‌డే గిఫ్ట్‌గా దొరికిన ఈ మెగా లాంచ్, ఆయన కెరీర్‌లో ఒక గేమ్​ఛేంజర్ అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. కాగా, ఈ సినిమాలో చైతు సరసన మీనాక్షి చౌధరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. 'లాపతా లేడీస్' యాక్టర్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్‌ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్, స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ టీమ్, సూపర్ స్టార్ బూస్ట్ ఇవన్నీ NC24 కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్ అనే చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు ఈ సినిమా కోసం నాగచైతన్య ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు. సినిమాలో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనే యాక్షన్ ఘట్టాలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

TAGGED:

NC 24 SPECIAL VIDEO
NC 24 TITLE
NAGACHAITANYA BIRTHDAY SPECIAL
NAGACHAITANYA FIRST LOOK
NC 24

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.