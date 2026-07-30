రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో లెనిన్ - అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్లో గ్రాండ్ హిట్
అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ సినిమా వసూళ్లు- రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన సినిమా- అఖిల్ స్పెషల్ పోస్టు
Published : July 30, 2026 at 3:45 PM IST
Lenin Movie Collections : అఖినేని అఖిల్ లెనిన్ సినిమా అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. ఈ చిత్రం వరల్డ్వైడ్గా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అఖిల్ కెరీర్లో తొలి వంద కోట్ల సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. దీంతో సినిమాను ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అఖిల్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'నన్ను నమ్మి, మద్దతు ఇచ్చిన, అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఇది మీ కోసమే. అపారమైన కృతజ్ఞతాభావంతో ముందడుగు వేస్తున్నాను. థాంక్యూ అందరికీ. మరో సినిమాతో త్వరలోనే మీ ముందుకు వస్తాను' అని పోస్టుకు రాసుకొచ్చారు.
కాగా, కిషోర్ అబ్బూరి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జులై 10న గ్రాండ్గా రిలీజైంది. విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ సినిమాకు పాటిజివ్ రెస్పాన్స్ దక్కింది. భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాలో శివాజీ, బ్రహ్మాజీ, సునీల్ ఆయా పాత్రలు పోషించారు. అన్నపూర్ణ, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై నాగార్జున అక్కినేని, నాగవంశీ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
To everyone who believed, supported and accepted. This one is for you.— Akhil Akkineni (@AkhilAkkineni8) July 30, 2026
On to the next with so much gratitude.
Thank you and See you at the movies very soon. 🙏🏻🫡#Lenin ❤️ pic.twitter.com/fWO5r0mXkQ