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'రామ్​చరణ్​ ఈజ్ మై హార్ట్ బీట్- ఆయన నా బ్రదర్​' - అఖిల్ అక్కినేని

లెనిన్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్​- రామ్​చరణ్​తో బాండింగ్ షేర్ చేసుకున్న అఖిల్ - మెగాపవర్​స్టార్ పాత్రలో ఒదిగిపోతారని చెర్రీపై ప్రశంసలు

Akhil Bonding With Ram Charan
Akhil Bonding With Ram Charan (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 5:07 PM IST

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Akhil Bonding With Ram Charan : అక్కినేని అఖిల్ ప్రస్తుతం 'లెనిన్' సక్సెస్​ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అఖిల్​కు లెనిన్ మంచి కంబ్యాక్ మూవీగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల అఖిల్, భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో టీవీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్​చరణ్​ గురించి మాట్లాడుతూ ఆయనపై అఖిల్ ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ఇంతకీ రామ్​చరణ్​ గురించి అఖిల్ ఏ మాట్లాడారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రామ్​చరణ్​ను​ తన సోదరుడని, ఆయన నటన అద్భుతంగా ఉంటుందని ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాకుండా 'రామ్​చరణ్ ఈజ్ మై హార్ట్ బీట్' అని చరణ్​పై తనకున్న ప్రేమను చాటిచెప్పారు. రామ్​చరణ్ కథల ఎంపిక మాత్రం చాలా విభిన్నంగా ఉంటుందని అఖిల్ అన్నారు. అది కొత్తతరం నటులకు స్పూర్తిగా ఉంటుందని అఖిల్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా చరణ్​తో మంచి ఫ్రెండ్​షిప్ ఉందని అఖిల్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్​కు అక్కినేని, మెగా అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. అదే విధంగా సమంత రీసెంట్ బ్లాక్​బస్టర్ 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా పోస్టర్​ను కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. దీనిపై అఖిల్ మాట్లాడుతూ, ఫీమేల్ పవర్ ఏంటో ఈ సినిమాతో సమంత చూపించారని అన్నారు.

అక్కినేని - మెగా ఫ్యామిలీ బాండింగ్
సాధారణంగా రామ్​చరణ్, అఖిల్ మధ్య మంచి రిలేషన్​ ఉంది. అఖిల్​ను రామ్​చరణ్ మొదట్నుంచీ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు. అదే విధంగా ఇటీవల లెనిన్ సక్సెస్​పై చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ మూవీటీమ్​కు అభినందనలను తెలియజేశారు. అఖిల్ తన బిడ్డలాంటి వాడని తెలిపారు.

నా తమ్ముడు సినిమా సక్సెస్​ చేశారు!
లెనిన్ సక్సెస్​పై అక్కినేని నాగచైతన్య తాజాగా స్పందించారు. శనివారం నగరంలోని ఓ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి నాగచైతన్య తన సతీమణి శోభితతో హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, తన తమ్ముడు అఖిల్ లెనిన్ సినిమాను సక్సెస్​ చేసిన అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు.

అఖిల్ కెరీర్​లో బెస్ట్ ఫిల్మ్​గా లెనిన్
మరోవైపు, లెనిన్ విషయానికొస్తే జులై 10న విడుదలైన ఈ మూవీ ధియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతోంది. బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా టికెట్ సేల్ ఆన్​లైన్ టికెట్ బుకింగ్​ యాప్ బుక్​ మై షోలో 1 మిలియన్​ దాటిందని మేకర్స్ అఫీషియల్​గా ప్రకటించారు. ఇది డిస్ట్రిక్ట్​తో కలిపి చూసుకుంటే 1.5 మిలియన్ల సేల్ ఎప్పుడో దాటిపోయింది. కలెక్షన్ల పరంగానూ సినిమా అదరగొడుతోంది. వరల్డ్​వైడ్​గా నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.65 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ఇక ఇప్పటికిదాకా రూ.70 కోట్ల వసూళ్లు దాటినట్లు అంచనా. దీంతో అఖిల్ కెరీర్​లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ వీకెండ్​లో వసూళ్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. థియేటర్ రన్ ముగిసే నాటికి ఫైనల్​గా లెనిన్ ఎంత కలెక్షన్స్ సాధిస్తుందనేది ఇంట్రెస్టింగ్​గా మారింది.

అఖిల్ కెరీర్​లో అత్యధిక కలెక్షన్లను సాధించిన చిత్రంగా లెనిన్ నిలిచింది. దీనికితోడు అఖిల్ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. నటనపరంగా, భావోద్వేగాల పరంగా అఖిల్ లెనిన్​తో మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరించారని చెప్పవచ్చు. అంతలా ఆయన లెనిన్ అనే పల్లెటూరి యువకుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. కింగ్ నాగార్జున లెనిన్ గురించి ఏదైతే చెప్పారో అదే నిజమైంది. చాలా కాలం తర్వాత ఓ మంచి పల్లెటూరి నేపథ్యంతో ఉన్న సినిమాను చూశామని ప్రేక్షకులు ఫీల్ అవుతున్నారు.

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