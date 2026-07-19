'రామ్చరణ్ ఈజ్ మై హార్ట్ బీట్- ఆయన నా బ్రదర్' - అఖిల్ అక్కినేని
లెనిన్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్- రామ్చరణ్తో బాండింగ్ షేర్ చేసుకున్న అఖిల్ - మెగాపవర్స్టార్ పాత్రలో ఒదిగిపోతారని చెర్రీపై ప్రశంసలు
Published : July 19, 2026 at 5:07 PM IST
Akhil Bonding With Ram Charan : అక్కినేని అఖిల్ ప్రస్తుతం 'లెనిన్' సక్సెస్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అఖిల్కు లెనిన్ మంచి కంబ్యాక్ మూవీగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల అఖిల్, భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో ఓ టీవీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్చరణ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆయనపై అఖిల్ ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ రామ్చరణ్ గురించి అఖిల్ ఏ మాట్లాడారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రామ్చరణ్ను తన సోదరుడని, ఆయన నటన అద్భుతంగా ఉంటుందని ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాకుండా 'రామ్చరణ్ ఈజ్ మై హార్ట్ బీట్' అని చరణ్పై తనకున్న ప్రేమను చాటిచెప్పారు. రామ్చరణ్ కథల ఎంపిక మాత్రం చాలా విభిన్నంగా ఉంటుందని అఖిల్ అన్నారు. అది కొత్తతరం నటులకు స్పూర్తిగా ఉంటుందని అఖిల్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా చరణ్తో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉందని అఖిల్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్కు అక్కినేని, మెగా అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. అదే విధంగా సమంత రీసెంట్ బ్లాక్బస్టర్ 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా పోస్టర్ను కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. దీనిపై అఖిల్ మాట్లాడుతూ, ఫీమేల్ పవర్ ఏంటో ఈ సినిమాతో సమంత చూపించారని అన్నారు.
A Million Reasons to Celebrate ❤️🔥#LENIN crosses the phenomenal mark of 1 MILLION+ tickets sold on @BookMyShow 🔥#BlockbusterLENIN 🌋 @AkhilAkkineni8 #BhagyashriBorse @iamnagarjuna @vamsi84 @KishoreAbburu @MusicThaman @pramodactor1 @NavinNooli @artkolla @leonbrittodp… pic.twitter.com/EFfR8KA7XB— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) July 18, 2026
అక్కినేని - మెగా ఫ్యామిలీ బాండింగ్
సాధారణంగా రామ్చరణ్, అఖిల్ మధ్య మంచి రిలేషన్ ఉంది. అఖిల్ను రామ్చరణ్ మొదట్నుంచీ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు. అదే విధంగా ఇటీవల లెనిన్ సక్సెస్పై చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ మూవీటీమ్కు అభినందనలను తెలియజేశారు. అఖిల్ తన బిడ్డలాంటి వాడని తెలిపారు.
నా తమ్ముడు సినిమా సక్సెస్ చేశారు!
లెనిన్ సక్సెస్పై అక్కినేని నాగచైతన్య తాజాగా స్పందించారు. శనివారం నగరంలోని ఓ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి నాగచైతన్య తన సతీమణి శోభితతో హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, తన తమ్ముడు అఖిల్ లెనిన్ సినిమాను సక్సెస్ చేసిన అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు.
Brothers boding 🫶— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) July 19, 2026
Yuvasamrat @chay_akkineni thanks everyone for making @AkhilAkkineni8's #Lenin a blockbuster. 💥
Dear Akkineni Fans see you soon with #Vrushakarma. 🔥 pic.twitter.com/OaBF7le0sy
అఖిల్ కెరీర్లో బెస్ట్ ఫిల్మ్గా లెనిన్
మరోవైపు, లెనిన్ విషయానికొస్తే జులై 10న విడుదలైన ఈ మూవీ ధియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతోంది. బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా టికెట్ సేల్ ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్ మై షోలో 1 మిలియన్ దాటిందని మేకర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. ఇది డిస్ట్రిక్ట్తో కలిపి చూసుకుంటే 1.5 మిలియన్ల సేల్ ఎప్పుడో దాటిపోయింది. కలెక్షన్ల పరంగానూ సినిమా అదరగొడుతోంది. వరల్డ్వైడ్గా నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.65 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ఇక ఇప్పటికిదాకా రూ.70 కోట్ల వసూళ్లు దాటినట్లు అంచనా. దీంతో అఖిల్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ వీకెండ్లో వసూళ్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. థియేటర్ రన్ ముగిసే నాటికి ఫైనల్గా లెనిన్ ఎంత కలెక్షన్స్ సాధిస్తుందనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
అఖిల్ కెరీర్లో అత్యధిక కలెక్షన్లను సాధించిన చిత్రంగా లెనిన్ నిలిచింది. దీనికితోడు అఖిల్ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. నటనపరంగా, భావోద్వేగాల పరంగా అఖిల్ లెనిన్తో మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరించారని చెప్పవచ్చు. అంతలా ఆయన లెనిన్ అనే పల్లెటూరి యువకుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. కింగ్ నాగార్జున లెనిన్ గురించి ఏదైతే చెప్పారో అదే నిజమైంది. చాలా కాలం తర్వాత ఓ మంచి పల్లెటూరి నేపథ్యంతో ఉన్న సినిమాను చూశామని ప్రేక్షకులు ఫీల్ అవుతున్నారు.
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