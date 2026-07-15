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'ఒక్క ఫోన్​ కొడితే టైగర్​లాగా డబ్బింగ్​కు వచ్చారు'- తారక్​కు థాంక్స్ చెప్పిన అఖిల్

అఖిల్ లెనిన్ సినిమా సక్సెస్ సంబరాలు- గుంటూరులో భారీ ఈవెంట్​- కార్యక్రమంలో హాజరైన ఏపీ మంత్రి

Akhil Akkineni- Jr NTR
Akhil Akkineni- Jr NTR (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 10:41 PM IST

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Akhil Akkineni - Jr NTR Lenin : 'నేను కాలర్ ఎగరేయట్లేదు, గంతులేయట్లేదు, నేను అరవను! ఇక్కడ్నుంచి నా జర్నీ ప్రారంభం అవుతుంది. చేయాల్సిన యుద్ధాన్ని ప్రశాంతంగా చేస్తాను. ఏంది? అట్టే సేద్దామా?' అని అన్నారు అక్కినేని అఖిల్. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో నటించిన లెనిన్​ సినిమాకు బ్లాక్​బస్టర్ టాక్ రావడంతో మూవీటీమ్ బుధవారం గుంటూరులో సక్సెస్ సంబరాలు నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ సినిమాకు సహకారం అందించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

మర్చిపోతానని చీటీ రాసుకొచ్చా!- అఖిల్
'చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మాట్లాడాలని వచ్చాను. అందుకే ఎవరి పేరు మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు చీటీ రాసుకొచ్చాను. ముందుగా డైరెక్టర్ కిషోర్ వల్లే ఈ లెనిన్​ సినిమా సాధ్యమైంది. ఆయన కారణంగానే ఇలా మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇక అన్నయ్య జూనియర్ ఎన్టీఆర్​కు థాంక్స్. ఒక్క ఫోన్ కాల్​తోనే ఆయన టైగర్​లాగా మా కోసం వచ్చారు. డబ్బింగ్ చెప్పారు. ఆయన వాయిస్ వల్లే సినిమా ప్రారంభంలో లిఫ్ట్ అయ్యింది. 'అఖిల్ ఎప్పుడో కొడతాడు' అని ఆయన ఓసారి అన్నారు. ఈ చిత్రంతో ఆయన గర్వపడేలా చేశానని అనుకుంటున్నా. థాంక్యూ మై డియర్ బ్రదర్' అని అఖిల్ అన్నారు.

'డివోపీ లియన్ బ్రిటో వల్లే స్క్రీన్​పై నేను బాగా మంచిగా కనిపించాను. ఎడిటర్ నవీన్ నూలి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. ఆయన అనుకున్న విజన్ తీసుకొచ్చారు. దిలీప్, రామ్ లక్మణ్,సతీశ్ మాస్టర్లు పైట్లు అద్భుతంగా చేశారు. డ్యాన్సర్లు బృందా, లీల, దినేశ్ మాస్టర్లు అదిరే స్టెప్పులేయించారు. భస్కరపట్ల, అనంత శ్రీరామ్, రామజోగయ్యకు థాంక్స్. ఇక ప్రతి ఫేమ్​లో కనిపించే తమన్​కు స్పెషల్ థాంక్స్. ఓ తమ్ముడి కోసం చేసినట్లు చేశారు. బీజీఎమ్​తో మ్యాజిక్ చేశారు. భారతి పాత్రలో భాగ్యశ్రీ అదరగొట్టింది. ప్రొడ్యూసర్​ నాగవంశీకి థాంక్స్. ఆయనతో ఇంకో సినిమాకు కూడా పనిచేయాలని ఉంది. సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా సపోర్ట్ చేసింది' అని తెలిపారు.

ఎమోషనల్ అవుతున్నా!
'నాన్న గురించి మాట్లాడితే ఈ మధ్య ఎమోషనల్ అవుతున్నా. ఆయన నా కింగ్. మొన్న వీడియోలో మీరు హగ్ చూశారు. అందులోనే నా 12ఏళ్ల జర్నీ మీకు కనిపించింది. ఈ సినిమాను ఆయన భుజాలపై పెట్టుకొని ప్రతీ నిమిషం పని చేశారు. ఎలాగైన అభిమానులకు హిట్ ఇవ్వాలన్న కసితో ఆయన పని చేశారు. ఇక నా భార్య జైనబ్ నా లక్. ఆమెను బంగారు తల్లి అంటున్నాను. గత మూడేళ్లుగా నా కఠిన పరిస్థితుల్లో ఆమె తోడుంది. నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేసింది. ఓ బలంగా ఉంది. మా అమ్మకు కూడా థాంక్స్' అని చివరగా కుటుంబ సభ్యులకు అఖిల్ థాంక్స్ చెప్పుకున్నారు.

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