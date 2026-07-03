'అఖిల్ నోట సమంత మాట'- లెనిన్ ప్రమోషన్స్లో సామ్ టాపిక్- హీరో ఆన్సర్కు నెటిజన్లు ఫిదా!
సమంత మా ఇంటి బంగారం సినిమాపై స్పందించిన అఖిల్- టైటిల్ ఫ్యామిలీ టచ్తో ఉన్నా యాక్షన్ అదిరిపోయిందని కామెంట్- సమంత యాక్టింగ్పై ప్రశంసలు కురిపించిన అక్కినేని హీరో
Published : July 3, 2026 at 3:19 PM IST
Akhil Akkineni On Samantha : అఖిల్ అక్కినేని కొత్త సినిమా లెనిన్ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఆనెల 10న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో అఖిల్ నాన్ స్టాప్ ప్రమోషన్ కంటెంట్ వదులుతూ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత గురించి అఖిల్ ఓపెన్గా రియాక్ట్ అయిన విధానం వైరల్ అవుతోంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఒక లేటెస్ట్ మ్యాటర్ గురించి అఖిల్ స్పందిస్తూ బెస్ట్ విషెస్ చెప్పారు. అఖిల్ నోట సమంత పేరు రావడంతో నెటిజన్లలో కూడా క్యూరియాసిటీ మొదలైంది. అసలు సమంత గురించి అఖిల్ అంతలా ఏం మాట్లాడారు?, ఆమె పట్ల ఆయన చూపించిన రెస్పెక్ట్ ఎలాంటిది? అనే వివరాల్లోకి వెళితే.
ఆ వైబ్ నచ్చింది
సమంత లీడ్ రోల్లో నటించిన మా ఇంటి బంగారం మూవీ మంచి విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమాతో ఆమె కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. అఖిల్ ఈ సినిమాపై స్పందించాడు. అయితే లెనిన్ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉండడంతో సినిమా చూడలేదని, కానీ ట్రైలర్ చూస్తే ఆ వైబ్ నచ్చిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా టైటిల్ చూస్తే ఏదో పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అనిపిస్తుంది. కానీ, దానికి పూర్తి భిన్నంగా యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కించడం ఆకట్టుకుందని అన్నారు. ఒక ఫ్యామిలీ టైటిల్కి ఇలాంటి ఇంటెన్స్ యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ సెట్ చేయడం వల్ల ఆడియన్స్కి ఒక కొత్త ఫీల్ దొరికిందని అఖిల్ తన ఒపీనియన్ చెప్పారు.
రాయలసీమ కనెక్షన్
మరో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు, అఖిల్ నటిస్తున్న లెనిన్ మూవీకి ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఉంది. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లోనే తెరకెక్కాయి. ఈ విషయాన్ని కూడా అఖిల్ తన మాటల్లో గుర్తుచేశారు. రాయలసీమ నేటివిటీతో వచ్చే కథల్లో ఒకరకమైన పచ్చిదనం ఉంటుందని, అది ఆడియెన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పారు.
విడాకుల తర్వాత కూడా బాండింగ్
నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత అక్కినేని ఫ్యామిలీకి సమంతకు మధ్య అంతగా మంచి బాండింగ్ లేదనే కామెంట్స్ వచ్చాయి. కానీ అఖిల్ కామెంట్స్ చూస్తే మాత్రం వాళ్ల మధ్య ఒక మంచి ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం అలాగే రెస్పెక్ట్ ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది. పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగిన వాటిని పక్కనపెట్టి ఒక ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్గా సమంత వర్క్ను అఖిల్ మెచ్చుకోవడం నిజంగా పాజిటివ్ విషయం. ఫ్యామిలీ పరంగా కొన్ని దూరాలు ఉన్నా కూడా ఒక మంచి సినిమాను లేదా ఒక మంచి నటనను గుర్తించడంలో ఎలాంటి ఈగోలు లేవని అఖిల్ తన మాటల ద్వారా చెప్పకనే చెప్పారు. ఎంతో మెచ్యూర్డ్గా అఖిల్ ఇచ్చిన ఈ రివ్యూ చూసి నెటిజన్లు కూడా పాజిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
రిలీజ్కు రెడీ అయిన లెనిన్
అఖిల్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, జులై 10న లెనిన్ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ హిట్ కొట్టాలని రెడీ అవుతున్నారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాపై అఖిల్ చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఫస్ట్ టైమ్ ఒక రగ్గడ్ లుక్లో రాయలసీమ కుర్రాడిగా స్క్రీన్ మీద కనిపించబోతున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లాంటి పెద్ద బ్యానర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించడంతో మూవీపై ఇండస్ట్రీలో కూడా మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పటికే బయటకు వచ్చిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కూడా సినిమాపై మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. తన కెరీర్కు అత్యంత కీలకమైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుందో చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
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