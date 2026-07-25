48 గంటల్లోనే నా సినిమా థియేటర్ నుంచి వెళ్లిపోయింది - ఫెయిల్యూర్స్పై అఖిల్ రియాక్షన్
లెనిన్తో సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన అఖిల్ అక్కినేని - 11 సంవత్సరాల కెరీర్లో చేసిన సినిమాలపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : July 25, 2026 at 12:21 PM IST
Akhil on Failures: 'లెనిన్' మూవీతో అఖిల్ అక్కినేని సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. గతంలో పలు సినిమాలు చేసినప్పటికీ అవి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోలేకపోయాయి. అయితే లెనిన్ మాత్రం అఖిల్ కెరీర్లో మంచి విజయాన్ని అందించింది. ఈ నేపథ్యంలో గత సినిమాల ఫెయిల్యూర్స్, హీరోగా లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు తన మీద ఉన్న అంచనాలు, ఆ తర్వాత ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులపై అఖిల్ ఓ పాడ్కాస్ట్లో ఆసక్తికర విషయాలను వివరించారు.
ఎంత ఎత్తుకు లేచానో - అంతే కిందకు పడ్డానన్న అఖిల్
' 'సిసింద్రీ', 'మనం' సినిమాలతో నాపై అంచనాలు ఎక్కువయ్యాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన నా డెబ్యూ మూవీ 'అఖిల్' భారీ అంచనాలతో రిలీజ్ అయింది. కానీ ఆ సినిమా 48 గంటల్లోనే థియేటర్ నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వచ్చిన హైప్తో ఎంత పెద్ద ఎత్తుకు లేచానో రిలీజ్ అయ్యాక అంతే కిందకు పడ్డాను. ఆ తర్వాత నా మైండ్లోకి రెండు ఆలోచనలు వచ్చాయి. నేను చేసే సినిమాలతో నటుడిగా నిరూపించుకోవాలా? లేక స్టార్ అనిపించుకోవాలా అని. కానీ నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ క్రమంలో హిట్, ప్లాప్ అనే విషయాలను పక్కనపెట్టి ఒక్కొక్క సినిమాను చేసుకుంటూ వచ్చాను. 11 సంవత్సరాల సినీ కెరీర్లో లెనిన్ సక్సెస్ అయింది. ఇప్పడు నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది. సక్సెస్ను ఎలా తీసుకోవాలి, ఫెయిల్యూర్ను ఎలా తీసుకోవాలి' అని అఖిల్ అన్నారు.
What does it take to rebuild yourself after the world watches you fail?— Vamshi Kurapati (@vamshikurapatik) July 24, 2026
Akhil Akkineni opens up like never before.
This isn't just a conversation about films it's about mindset, growth, and finding your way back.
watch it here -https://t.co/fvUADGXzib pic.twitter.com/MqVVLKl92Y
అయ్యగారు ఫ్యాన్తో హగ్ స్పెషల్ మూమెంట్ - అఖిల్
'అయ్యగారే నెం1' అనే పదం బాగా అఖిల్పై బాగా ట్రోల్ కావడంపై ఆయన స్పందించారు. 'అయ్యగారు అని పిలవడాన్ని మొదట్లో చూసి నేను బాగా నవ్వుకునేవాడిని. కానీ అందులో ఒక పాజిటివిటీ ఉందని అర్ధమైంది. సరదాగా మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు వారు కూడా అయ్యగారే నెం1 అని బాగా ఆటపట్టించేవారు. అయితే ఈ మధ్య ఆ పేరు నాకు పెట్టిన ఫ్యాన్ను కలిశాను. అతను నాపై చూపించే ప్రేమను చూసి చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యాను. అతన్ని నేను హగ్ చేసుకున్నప్పుడు మొత్తం అక్కినేని అభిమానులందరినీ హత్తుకున్న భావన కలిగింది. అది నాకు చాలా స్పెషల్ మూమెంట్' అని షేర్ చేసుకున్నారు.
Akhil About Ayyagare No.1 Hug 🫂📈🤌#Lenin #AkkineniAkhil pic.twitter.com/Z7GgZelhGP— Arun Kumar 🦚 (@ArunKumar09_) July 24, 2026
ఏజెంట్ ప్లాప్పై అఖిల్ రియాక్షన్!
'ఏజెంట్' సినిమా రిలీజ్ అయ్యే క్రమంలోనే నాకు ఎక్కడో చిన్న అనుమానం కలిగింది. ఎందుకంటే చేసేటప్పుడు ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగిందనే ఫీలింగ్ ఉండేది. ఆ తర్వాత ఈ నష్టం నుంచి ప్రొడ్యూసర్ను ఎలా కాపాడాలని అనిపించేది. ఆ తర్వాత అక్కినేని అభిమానులను నిరాశపరిచాననే బాధ కలిగింది. ఆ తర్వాత అందరినీ అలరించే సినిమా తీయాలనే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని లెనిన్తో వచ్చాను' అని అఖిల్ అన్నారు.
ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేసుకున్న అయ్యగారు
అఖిల్ తను పుట్టుకకు సంబంధించి ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ను షేర్ చేసుకున్నారు. తన తల్లి అమల గర్భంలో ఉండగా అమెరికాలో స్కానింగ్ తీశారని అన్నారు. అప్పుడు డాక్టర్లు చెక్ చేసి పొరపాటున అమ్మాయి అని చెప్పారని వివరించారు. దాంతో చాలా సంతోషించిన నాగార్జున పుట్టబోయే పాపకు నిఖిత అని పేరు కూడా ఫిక్స్ చేశారట. కానీ చివరకు డెలివరీ అయిన తర్వాత తను పుట్టానని తెలిసి తన తండ్రి నాగార్జున షాక్ అయ్యారని అఖిల్ పేర్కొన్నారు.
టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీపై అఖిల్ మాట్లాడుతూ, తెలుగులో డిఫరెంట్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో సినిమాలు వస్తున్నాయని అన్నారు. 'పెళ్లిచూపులు', 'అర్జున్రెడ్డి' సినిమాలే అందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పలువురు స్టార్స్ క్యారెక్టర్ బేస్ సినిమాలను తీస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారని వివరించారు. రామ్చరణ్ 'రంగస్థలం' అల్లు అర్జున్ పుష్ప, యశ్ 'కేజీఎఫ్', ప్రభాస్ 'సలార్' ఇవన్నీ మాస్ ఆడియెన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయని గుర్తు చేశారు.
అఖిల్ ప్రస్తుతం లెనిన్తో తొలి విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మురళీ కిశోర్ అబ్బూరి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో అఖిల్కు జోడీగా భాగ్య శ్రీ బోర్సే నటించి ఆకట్టుకున్నారు. రాయలసీయ బ్యాక్డ్రాప్లో చిత్రీకరించిన ఈ మూవీలో అఖిల్ చెప్పే డైలాగ్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. నటనపరంగా లెనిన్తో అఖిల్ అక్కినేని తమ ఆకలిని తీర్చేశాడని ఫాన్స్ ఖుషి అవుతున్నారు. ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, నాగార్జున ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
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