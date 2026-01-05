'వారెవా వారెవా' : అక్కినేని ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్- 'లెనిన్' రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్
అక్కినేని ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్- అఖిల్ అప్కమింగ్ మూవీ లెనిన్ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్- రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్!
Lenin Movie Release : అక్కినేని అభిమానులు గుడ్న్యూస్. అఖిల్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న లెనిన్ సినిమా నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ సోమవారం ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేశారు. 'వారెవా వారెవా' లిరికల్ పాటను విడుదల చేస్తూ సినిమా విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించేశారు. మరి ఈ సినిమా ఎప్పుడు రానుందంటే?
డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది మే 01న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ మేరకు మూవీటీమ్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్పై రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఇన్ని రోజులు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న అక్కినేని అభిమానులు సడెన్గా రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేయడంతో హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు.
ఈ వారెవా వారెవా పాటకు తమన్ సంగీతం అందించగా, లిరిసిస్ట్ అనంత్ శ్రీరామ్ రాశారు. సింగర్స్ జుబిన్ నాటియల్, శ్వేతా మోహన్ పాడారు. ఇందులో భాగ్య శ్రీ, ఆఖిల్ పల్లెటూరి ఇన్నోసెంట్ ప్రేమ జంటగా కనిపిస్తున్నారు. ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో భాగ్య శ్రీ ఆడిపాడింది. అఖిల్ స్టెప్పులు కూడా అదిరిపోయాయి. బ్యాక్డ్రాప్లో కూడా విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో ఈ ఇయర్ బెస్ట్ మెలోడీ సాంగ్ అవుతుందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు శివాజీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. దర్శకుడు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఇదివరకు 'వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ' సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆయన ఈ చిత్రాన్ని విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ జాన్రాలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే ఇది గ్రామంలో జరిగే పరువు హత్యల్లాంటి సున్నితమైన అంశం చుట్టూ సాగే కథ అని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఇందులో గ్రామీణ కుర్రాడి పాత్రలో అఖిల్ కనిపించనున్నారు. పవర్ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారని ఇదివరకు రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది. అయితే ఇప్పటిదాకా అఖిల్ ఇలాంటి పాత్రలో కనిపించలేదు. దీంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగిపోయాయి.
కాగా, ఈ సినిమాను సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన గ్లింప్స్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. మరి ఈ సినిమా అఖిల్కు ఏ మేరకు క్రేజ్ తీసుకురానుందో చూడాలి.
అయితే 2023లో ఏజెంట్ తర్వాత అఖిల్ నుంచి మరో సినిమా రాలేదు. అలా అఖిల్ సినిమా థియేటర్లోకి రాక రెండున్నరేళ్లు గడిచిపోయాయి. అయితే లెనిన్ సినిమాను గతేడాదే ప్రకటించి టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసినా, పలు కారణాలు వల్ల సినిమా ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది. తొలుత ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్గా ఎంపికవ్వగా, కొన్ని సన్నివేశాలు సైతం ఆమెపై చిత్రీకరించి టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత మూవీటీమ్కు చిక్కులు ఎదురైయ్యాయి. అనుకోని కారణాల వల్ల శ్రీలీల ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో శ్రీలీల స్థానంలో భాగ్య శ్రీ భోర్సే ఎంపికైనట్లు మేకర్స్ రీసెంట్గానే ప్రకటించారు. అటు భాగ్య శ్రీ భోర్సేకు కూడా టాలీవుడ్లో ఇప్పటిదాకా సరైన్ హిట్ పడలేదు. దీంతో ఆమె కూడా ఈ సినిమాపై బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుందనడంలో ఎలాంటి సందేహాల్లేవ్!
