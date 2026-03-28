రామ్​చరణ్​ 'పెద్ది' ఎఫెక్ట్- అఖిల్ 'లెనిన్' సినిమా వాయిదా!

Akhil Akkineni Lenin (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 6:53 PM IST

Akhil Lenin Update : అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ సినిమా లెనిన్ వాయిదా పడింది. మే 01న రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 30న రామ్​చరణ్ పెద్ది సినిమా వస్తుండడంతో తమ చిత్రాన్ని వాయిదా వేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.

'తొలుత ప్రకటించిన విధంగా లెనిన్ మే 01న రిలీజ్ కావడం లేదు. మా ప్రియమైన మెగాపవర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ పెద్ది ఏప్రిల్​ 30న వస్తుంది. అందుకే పాజిటివ్ రూట్​లో సినిమాను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మేం నమ్ముతాం. అఖిల్- రామ్​చరణ్ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధం గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆయనపై గౌరవంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం' అని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

కొత్త తేదీ అదే!
ఇక వాయిదా పడిన లెనిన్ సినిమా జూన్ 26న వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ కొత్త తేదీని వెల్లడించారు. సినీ ప్రియులకు అత్యుత్తమ చిత్రాన్ని అందిండచమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, 'వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ' ఫైమ్ డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు శివాజీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

