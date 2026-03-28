రామ్చరణ్ 'పెద్ది' ఎఫెక్ట్- అఖిల్ 'లెనిన్' సినిమా వాయిదా!
అక్కినేని అఖిల్ తాజా చిత్రం లెనిన్ వాయిదా- అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్
Published : March 28, 2026 at 6:53 PM IST
Akhil Lenin Update : అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ సినిమా లెనిన్ వాయిదా పడింది. మే 01న రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 30న రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా వస్తుండడంతో తమ చిత్రాన్ని వాయిదా వేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
'తొలుత ప్రకటించిన విధంగా లెనిన్ మే 01న రిలీజ్ కావడం లేదు. మా ప్రియమైన మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ పెద్ది ఏప్రిల్ 30న వస్తుంది. అందుకే పాజిటివ్ రూట్లో సినిమాను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మేం నమ్ముతాం. అఖిల్- రామ్చరణ్ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధం గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆయనపై గౌరవంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం' అని పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
#LENIN will now arrive on June 26th, 2026. ❤️🔥#LeninOnJune26th @AkhilAkkineni8 #BhagyashriBorse @iamnagarjuna @vamsi84 @musicthaman @KishoreAbburu @NavinNooli @artkolla @leonbrittodp @pramodactor1 @brindhagopal1 @AnnapurnaStdios #ManamEnterprisesLLP @SitharaEnts @tseriessouth pic.twitter.com/EB9Y6c30Ip— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) March 28, 2026
కొత్త తేదీ అదే!
ఇక వాయిదా పడిన లెనిన్ సినిమా జూన్ 26న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ కొత్త తేదీని వెల్లడించారు. సినీ ప్రియులకు అత్యుత్తమ చిత్రాన్ని అందిండచమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, 'వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ' ఫైమ్ డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు శివాజీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.