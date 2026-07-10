'లెనిన్' రివ్యూ : రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా ఆకట్టుకుందా? అఖిల్ ఈ సారి హిట్ కొట్టారా?
మూడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత అఖిల్ నుంచి వచ్చిన 'లెనిన్' - సినిమాలో ట్విస్టులు ఆడియెన్స్ను మెప్పించాయా?
Published : July 10, 2026 at 3:37 PM IST
Lenin Movie Review : అఖిల్ అక్కినేని ఓ సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎప్పట్నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారు. దాంతో కొంత విరామం తీసుకుని ఇప్పటివరకూ తాను చేయని ఓ డిఫరెంట్ స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకుని లెనిన్ అనే గ్రామీణ వాతావరణంతో కూడిన సినిమాను చేశారు. దీంతో మాస్ ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లే సినిమా అవుతుందని ధీమాతో రిలీజ్ వరకూ ప్రమోషన్స్ చేశారు. మరి ఈ సినిమా అఖిల్కు ఏ స్థాయి విజయాన్ని అందించింది? మాస్ అవతార్లో అఖిల్ ఎలా విజృంభించాడు? రివ్యూ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీరామాపురం అనే పల్లెటూరు అది. అక్కడ లెనిన్ (అఖిల్) అనే ఓ అనాథ ఆకలితో వస్తాడు. ఆ గ్రామానికి చెందిన ఓ పెద్దింటి మహిళ (ఈశ్వరీరావు) చేరదీసి లెనిన్కు అన్నం పెడుతుంది. అప్పటి నుంచి ఆమె కొడుకు వసంత్ (ప్రమోద్ పంజు), లెనిన్ ప్రాణ స్నేహితులుగా మారిపోతారు. వసంత్ చదువుల కోసం పట్నం వెళతాడు. కానీ లెనిన్ మాత్రం ఊళ్లోనే ఉంటూ ఆ కుటుంబానికి అండ దండగా మెలుగుతుంటాడు. ఊరిలో దాదాపు 18 రోజులపాటు పరమ పవిత్రంగా జరిగేటటువంటి భారతం మెట్ట ఉత్సవాల నిర్వహణ బాధ్యతని తన భుజాలపై లెనిన్ వేసుకుని నడిపిస్తుంటాడు. తనకు భారతి (భాగ్యశ్రీ బోర్సే) అంటే ప్రాణం.
దాంతో ఈ విషయం తెలుసుకున్న వసంత్ వైద్యం చదువును పూర్తి చేసుకుని, ఊరిలోకొచ్చి స్వయంగా లెనిన్, భారతి వివాహాన్ని జరిపిస్తాడు. ఆ ఊళ్లో ఉత్సవాల ఆఖరి రోజు అనూహ్యంగా ఓ సంఘటన జరుగుతుంది. దాంతో భారతం మెట్ట ఎంతకీ ఆరని అగ్నిగుండంలా రగిలిపోతుంది. మన లెనిన్ అనుకోకుండా జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కొన్నాళ్లు జైలు జీవితం గడిపి బయటికొచ్చిన లెనిన్ నేరుగా ఎక్కడికి వెళ్లాడు? ఏం చేశాడు? అసలు అతను జైలుకు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది? అందుకు కారకులెవరు? తన ప్రాణ స్నేహితుడైన లెనిన్ కోసం వసంత్ ఏం చేశాడు? తదితర విషయాల్ని తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
ఎలా సాగిందంటే?
శ్రీరామపురం గ్రామంలో జరిగే మహాభారతంలాంటి ఓ కథగా దీన్ని భావించవచ్చు. రంగులు మారే పాత్రలు, కురుక్షేత్రాన్ని తలపించే పోరాటాల నడుమ చివరికి మిగిలింది ఎవరన్నదే ఇందులో కీలకం. ప్రేమ, స్వార్థం ప్రతీకారం, గౌరవం కోసం వేసే ఎత్తుగడలతో కూడిన ఓ గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామానే లెనిన్ చిత్రం. ఈ స్టోరీకి, చిత్తూరు జిల్లాలో నిజంగానే జరిగే భారతం మెట్ట జాతర నేపథ్యం తోడు కావడమే ఈ సినిమా ప్రత్యేకతగా నిలుస్తుంది. భారతం మెట్ట ఉత్సవాల్ని పరిచయం చేస్తూ సాగే ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్, కథానాయకుడు జైలు నుంచి బయటకొచ్చే సన్నివేశాలతో సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్గా స్టార్ అవుతుంది.
కథలో ప్రేక్షకుడు వేగంగానే లీనం చేసేలా కథాగమనం సాగుతుంది. అయితే, ఆ తర్వాత సన్నివేశాల్ని అందుకు దీటుగా రాసుకోవడంలో దర్శకుడు కాస్త తడబడినట్లుగా కనిపిస్తుంది. చాలా సినిమాల్లో చూసిన సన్నివేశాలే తెరపై కనిపిస్తుంటాయి. హీరో హీరోయిన్ల మధ్య సాగే ప్రేమకథలో కానీ, గ్రామంలో చోటు చేసుకునే సంఘటనల్లో పెద్దగా ఏమీ కొత్తదనం కనిపించదు. పక్కా కమర్షియల్ ఫార్మాట్లోనే సినిమా సాగిపోతుంది. విరామానికి ముందు సన్నివేశాలతోనే కాస్త సినిమా గాడిన పడినట్టుగా అనిపిస్తుంది. క్యారెక్టర్స్ రంగులు మారడం కూడా అక్కడ్నుంచే మొదలవుతుంది. దాంతో స్టోరీలోని అసలైన కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలవుతుంది. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్లో వచ్చే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి.
అనంతరం ఇక అదే ఊపులో ద్వితీయార్ధం మొదలవుతుంది. వసంత్ ప్రేమ, పెళ్లి కథ, అదే విధంగా యతిరాజులు పాత్ర చేసే హంగామా, గాంధారిని తలపించేలా పెద్దమ్మ పాత్ర తీసుకునే నిర్ణయం, ఇలా ప్రతీ సీన్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కథలో ప్రధానంగా చోటు చేసుకునే కీలకమైన మలుపులు సినిమాని మరో రేంజ్కి తీసుకెళ్తాయి. ఆఖరి సన్నివేశం వరకూ స్టోరీలో ఉండే మలుపులు ప్రేక్షకుల్ని షాక్కు గురిచేస్తాయి. బోలెడన్ని పాత్రలు, మరింత డ్రామా పండించేందుకు కావల్సిన నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ, ప్రథమార్థంలో ఉన్న అసంతృప్తిని చాలావరకు ద్వితీయార్ధం తగ్గిస్తుందనే చెప్పాలి. ఇప్పటివరకూ అర్బన్ పాత్రలు, కథల్లోనే ఎక్కువగా కనిపించిన అఖిల్, ఈసారి మాత్రం పక్కా పల్లెటూరి యువకుడిగా చేసిన సందడి, నటనలో చూపించిన వేరియేషన్ ఈ సినిమాకి బాగా కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే! అఖిల్ ఈసారి తన నటనలోని డెప్ట్ని ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని ఈ సినిమాతో బాగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడని చెప్పొచ్చు. లెనిన్ పాత్రలో ఆయన ఆహార్యం, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో చూపించిన మెచ్యూరిటీ సినిమాపై బలమైన క్రియేట్ చేస్తుంది. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ తన మార్క్ను చూపించాడు. పతాక సన్నివేశాల్లో అఖిల్ నటన ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోతుంది. ఇక గ్లామర్ క్వీన్, లెనిన్ చిత్ర కథానాయిక భాగ్యశ్రీ బోర్సే భారతి పాత్రపై తనదైన ముద్రను వేసింది. పాత్రకు తగ్గ ఛాయిస్ అని ఈ సినిమా చూసినవారు తప్పకుండా ఏకీభవిస్తారు. అయితే ఈ పాత్ర బాగానే ఉన్నప్పటికీ చెప్పుకోదగ్గ లోతు లేకపోవడం రచనలో లోపంగా భావించవచ్చు.
సహాయ నటుల్లో ఈశ్వరీరావు, ప్రమోద్ పంజు నటన సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఇద్దరి చుట్టూనే కీలకమైన సన్నివేశాలు దాదాపు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ప్రమోద్ పంజు పాత్ర హీరోకి దీటుగా కనిపిస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా ల్యాండ్మైన్ సన్నివేశాల్లోనూ, పతాక సన్నివేశాల్లోనూ ఆయన నటన సినిమాకి సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్గా నిలుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఇక ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే శివాజీ మరోసారి బలమైన పాత్రలో మెరిశారు. అదే విధంగా బ్రహ్మాజీ, రాంకీ, సునీల్, గెటప్ శ్రీను, శత్రు వంటి ఇతర నటులు తమ పరిధి మేరకు నటించి మెప్పించారు.
టెక్నికల్ టీమ్ బెస్ట్ ఔట్పుట్: సినిమాలో సాంకేతిక విభాగాలన్నీ మంచి వర్క్ను అందించాయి. లియోన్ బ్రిట్టో కెమెరా వర్క్ ఎంతో బాగుంది. తమన్ సమకూర్చిన పాటలతో పోలిస్తే, బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్పై ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించారు. వారెవ్వా, జయమంగళం వంటి పాటలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. ఎడిటింగ్, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ తదితర విభాగాలు సైతం మెరిశాయి.
మంచి ట్విస్టులతో, విస్తృతమైన పరిధి ఉన్న కథని రాసుకున్న డైరెక్టర్ మురళీ కిశోర్ అబ్బూరి భావోద్వేగ కోణంపై ఆ స్థాయిలో దృష్టి పెట్టలేకపోయారు. స్టోరీలో మలుపులు ఉన్నప్పటికీ ప్రథమార్ధం దాదాపుగా ఊహకు తగ్గట్టే సాగుతుంది. నేనొక కథ చెప్పనా అంటూ మధ్యలో చాలా పాత్రలు ఇందులో బ్యాక్ స్టోరీలు చెబుతూ ఉంటాయి. సినిమాలో మాటలు బాగున్నాయి. నిర్మాణం విలువలు అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్:
- స్టోరీలో ట్విస్టులు
- అఖిల్ యాక్టింగ్
- బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్, సెకండాఫ్
మైనస్ పాయింట్స్:
- ఫస్టాప్లో కొన్ని సీన్స్
- ఊహకు తగ్గట్టుగా సాగే స్క్రీన్ప్లే
చివరిగా: లెనిన్ - గ్రామీణ మహాభారతం
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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