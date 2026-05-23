'NTR అంత కాకపోయినా నువ్వూ బాగానే చెప్పావులే'- ఆసక్తిగా అఖిల్ 'లెనిన్' టీజర్
అక్కినేని అఖిల్ 'లెనిన్' టీజర్ విడుదల- ఆకట్టుకుంటున్న హీరో లుక్స్, డైలాగులు
Akhil Lenin (Source : Movie Poster)
Published : May 23, 2026 at 1:44 PM IST
Akhil Lenin Teaser : అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా లెనిన్. జూన్ 26న ఇది గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ శనివారం టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
ఇందులో అఖిల్ గ్రామీణ యువకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. భాగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు శివాజీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.