ETV Bharat / entertainment

'లెనిన్' హిట్​ టాక్- నాగార్జున కాళ్లపై పడిపోయిన అఖిల్- ఎమోషనల్ వీడియో

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​లో లెనిన్​ మూవీ సక్సెస్ సంబరాలు- తండ్రి కాళ్లపై పడిపోయిన అఖిల్ అక్కినేని- వీడియో వైరల్

Akkineni Akhil - Akkineni Nagarjuna
Akkineni Akhil - Akkineni Nagarjuna (Source : Annapurna Studios 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Akhil Akkineni Lenin : అక్కినేని అఖిల్ నటించిన లెనిన్ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. అఖిల్​ నుంచి మూడేళ్ల తర్వాత వచ్చిన ఈ సినిమాకు ఆల్​ఓవర్ పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అఖిల్ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. అఖిల్ కెరీర్​లో క్లీన్ హిట్ పడిందంటూ రివ్యూలు వస్తున్నాయి. దీంతో మూవీటీమ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో సక్సెస్​ సంబరాలు చేసుకుంది. ఈ సంబరాల్లో అక్కినేని నాగార్జున, అఖిల్, డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్, భాగ్యశ్రీ తదితరులు పాల్గొని కేక్ కట్ చేశారు.

అయితే సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో అఖిల్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆనందంతో కంటతడి పెడుతూ తన తండ్రి నాగార్జున కాళ్లపై పడిపోయారు. కుమారుడిని నాగ్​ ఆప్యాయంగా హత్తుకొని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ తమ ఎక్స్​ అకౌంట్​లో పోస్టు చేసింది. ఈ భావోద్వేగమే లెనిన్ అద్భుతమైన విజయాన్ని తెలుపుతుంది అనే అర్థంలో క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

'ఆ భావోద్వేగమే లెనిన్​ విజయాన్ని చెబుతోంది. ఈ ఆనందబాష్పాలు ఈ చిత్రం కోసం అఖిల్ పడిన కఠిన శ్రమకు అసలైన ప్రతిఫలం. ప్రేక్షకులు లెనిన్​ను తమ సొంత సినిమాగా ఆదరించడం మాకు లభించిన అత్యంత గొప్ప విజయం. థియేటర్లలో బ్లాక్​బస్టర్ ఘన విజయాన్ని ఆస్వాదించండి' అని ఎక్స్​ పోస్టుకు రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

అయ్యగారే నెం 1
గతంలో అఖిల్ సినిమాకు 'అయ్యగారే నెం 1' అంటూ ఓ అభిమాని థియేటర్ వద్ద చేసిన సందడి సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఆయన చెప్పిన 'అయ్యగారే నెం 1' డైలాగ్ మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫుల్ ఫేమస్ అయ్యింది. ఇది అఖిల్​ దాకా వెళ్లింది కూడా. ఆయన ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ టైమ్​లోనూ దీనిపై స్పందించారు. తనకు అలాంటి అభిమానుల ప్రేమ దక్కడం అదృష్టం అన్నారు. 'అయ్యగారు' అనే పదం తనకు ఓ స్టిక్కర్​లా అతుక్కుపోయిందని చెప్పారు. ఇక తాజాగా లెనిన్​ సినిమాకు కూడా ఆ అభిమాని థియేటర్ వద్ద సందడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. అయితే ఆ అభిమాని వీడియోను చూస్తూ అఖిల్ మురిసిపోయారు. 'అయ్యగారే నెం 1' సెలబ్రేషన్స్​ను ఫోన్​లో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు.

TAGGED:

AKHIL AKKINENI
AKHIL AKKINENI LENIN TRAILER
LENIN MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.