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'నేను చిన్నతనం నుంచి సుమంత్ ఒడిలో పెరిగాను' - అఖిల్ అక్కినేని

అమ్మనాన్నకు చెప్పలేని విషయాలను సుమంత్​కే చెప్పేవాడినన్న అఖిల్ -మహేంద్రగిరి వారాహి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో అఖిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Akkineni Akhil - Sumanth
అక్కినేని అఖిల్ - సుమంత్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 11:08 AM IST

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Akkineni Akhil on Sumanth : చిన్నతనంలో తాను అమ్మనాన్నలతో చెప్పలేని విషయాలను సుమంత్​కు చెప్పేవాడిననని అక్కినేని అఖిల్ అన్నారు. తాను ఎప్పుడు ఏం అడిగినా ఆయన కాదనలేదని పేర్కొన్నారు. సుమంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'మహేంద్రగిరి వారాహి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అఖిల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సుమంత్ ప్రేమకు రుణపడి ఉంటా
'నేను చిన్నప్పటి నుంచి సుమంత్‌ ఒళ్లో పెరిగాను. తను నాపై చూపిన ప్రేమకి ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటా. నేను ఇంట్లో అమ్మానాన్నలతో చెప్పలేని ప్రతి విషయాన్ని ఆయనకే చెప్పేవాడిని. నా ప్రతి ఫోన్ కాల్ సుమంత్​కే వెళ్లేది. తనెప్పుడూ ఒక్కసారి కూడా నన్ను కాదనలేదు. ఈరోజుల్లో కమర్షియల్‌ సినిమా అంటే నాన్‌ కమర్షియల్‌ సినిమా అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం కంటెంట్‌ని నమ్మే ఆడియెన్స్​ను థియేటర్‌లోకి తీసుకురావాలి. సిద్ధు ఓవైపు హీరోగా చేస్తూనే కంటెంట్‌ ఉన్న సినిమాకు అండగా నిలవడం అభినందనీయం. డైరెక్టర్ సంతోష్‌ ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. ఇంత మంచి చిత్రాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు దర్శక నిర్మాతలకు థ్యాంక్స్‌. మహేంద్రగిరి వారాహి చిత్రం అందరికీ కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఈ మూవీ సక్సెస్​ మీట్​కు కూడా నేను వస్తా' అని అఖిల్ పేర్కొన్నారు.

క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటుంది: సుమంత్
అదే విధంగా హీరో సుమంత్‌ మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమాను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. 'ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఓ తెలియని శక్తి మా వెనకుండి మమ్మల్ని నడిపిస్తుందన్న నమ్మకం ఉండేది. అది ఇప్పుడు అందరికీ కనిపిస్తోందని నమ్ముతున్నా. దీనిపై మేము చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాం. ఫస్ట్‌హాఫ్‌ కన్నా సెకండాఫ్‌ దుమ్ము దులిపేసేలా ఉంటుంది. ప్రీక్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్‌ తప్పకుండా అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ సినిమాలో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ పాత్ర చాలా కీలకం. ఇందులో నాకు, తనకు మధ్య వచ్చే సీన్స్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలుస్తాయి. సెప్టెంబరు 11న మా కష్టాన్ని చూడబోతున్నారు' అని పేర్కొన్నారు.

సిద్ధు జొన్నలగడ్డ మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ సంతోష్ చెప్పింది చెప్పినట్లు తీశారని తెలిపారు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. ఇందులో తాను ఓ భాగమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. దీని నిర్మాత మధు వల్లే తాను ఈ సినిమాలో నటించానని తెలిపారు. ఈ సినిమా స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్​గా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలిపారు.

వారాహి అమ్మవారి కాన్సెప్ట్​తో!
ఇక మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమా విషయానికొస్తే దీని నుంచి ఇప్పటికే రిలీజైన ట్రైలర్​కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. దైవత్వం, మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్​తో ఈ సినిమా తెరకెక్కినట్లు ట్రైలర్ చూస్తుంటే తెలుస్తోంది. మహేంద్రగిరి రాజవంశీయులకు వారాహి అమ్మవారి శాపం ఎలా తగిలింది?, ఇందుకు గల కారణం ఏంటి? ఆ శాపం ఏంటనేది హీరో తెలుసుకున్నాడా? వారాహి అమ్మవారి శాపం నుంచి విముక్తిని పొందేందుకు ఏం చేశాడనే ప్రశ్నలు ట్రైలర్​లో కనిపిస్తున్నాయి.

ఇందులో సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అదే విధంగా సిద్ధు జొన్నలగడ్డ ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించగా, స్టార్ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం సైతం యాక్ట్ చేశారు. సుబ్రహ్మణ్యపురం ఫేమ్ సంతోష్ జాగర్లపూడి ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందించారు. రాజశ్యామల ఎంటర్​టైన్​మెంట్, బ్రిడ్జ్ ఫిల్మ్ బ్యానర్లపై మధు,లక్ష్మ ణ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 11న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

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