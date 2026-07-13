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థాంక్యూ 'పెదనాన్న'- మెగాస్టార్ ట్వీట్​కు అక్కినేని అఖిల్ రిప్లై

అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ 'లెనిన్​' విజయంపై చిరంజీవి రియాక్ట్ - మూవీ టీమ్​ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు

Chiranjeeevi on Lenin Success
Chiranjeeevi on Lenin Success (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 4:24 PM IST

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Chiranjeeevi on Akhil Lenin: అఖిల్ అక్కినేని నటించిన రీసెంట్ మూవీ 'లెనిన్​' థియేటర్లలో పాజిటివ్ టాక్​తో దూసుకుపోతుంది. జులై 10 న రిలీజ్ అయిన లెనిన్ తొలి వీకెండ్​ను కంప్లీట్ చేసుకుని అఖిల్ కెరీర్​లోనే భారీ కలెక్షన్ల దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో లెనిన్ విజయంపై అభినందనలు తెలియజేస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.

'లెనిన్ గురించి అద్భుతమైన విషయాలను వింటున్నాను. ప్రేక్షకుల నుంచి అఖిల్​కు లభిస్తున్న ఆదరణ, ప్రశంసలు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అఖిల్ నాకు మరో కొడుకులాంటి వాడు. ప్రతి సినిమాతోనూ అతను నటుడిగా అతను ఎదుగుతుండటం నాకెంతో ఆనందాన్నిస్తోంది. నా మిత్రుడు నాగార్జునకు, మూవీ టీమ్​ అందరికీ నా స్పెషల్ విషెస్ తెలియజేస్తున్న' అని చిరంజీవి తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

మెగాస్టార్ స్పెషల్ విషెస్​కు అఖిల్ స్పందిస్తూ థాంక్యూ 'పెదనాన్న' అని సంబోధించారు. మీరు చూపించే ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు ఎంతో ధన్యవాదాలు అని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా 'లెనిన్' సినిమాను మీరు (చిరంజీవి) త్వరలోనే చూస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు చిరంజీవి షేర్ చేసిన పోస్టుకు రిప్లై ఇచ్చారు. దాంతో మెగా, అక్కినేని అభిమానులు ఫుల్​ ఖుషీగా ఉన్నారు.

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