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'మనవాడు ఈసారి కొడుతున్నాడు' '- లెనిన్ ఈవెంట్​లో అక్కినేని నాగార్జున

అఖిల్ లెనిన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అక్కినేని నాగార్జున - ఈనెల 10న థియేటర్లలోకి రానున్న సినిమా

Akkineni Nagarjuna
Akkineni Nagarjuna (Source : Sithara Entertainments)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 10:03 PM IST

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Lenin Pre Releas Event : 'మనవాడు ఈసారి కొడుతున్నాడు' అని అఖిల్ లెనిన్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో అన్నారు అక్కినేని నాగార్జున. అఖిల్ లీడ్​ రోల్​లో మురళీ కిషోర్ తెరకెక్కించిన లెనిన్ సినిమా జులె 10న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఆదివారం తిరుపతి వేదికగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో అక్కినేని నాగార్జున చీఫ్ గెస్ట్​గా పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా కోసం అఖిల్​తోపాటు మూవీటీమ్ చాలా కష్టపడిందని అన్నారు.

'నందు మొదటగా కథ చెప్పేందుకు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, 'ఇది శ్రీరామపురంలో జరిగే కథ' అని చెప్పాడు. అయితే శ్రీరామపురం అంటే మా నాన్నగారు (అక్కినేని నాగేశ్వరరావు) పుట్టిన ఊరు అని అన్నాను. అయితే సార్, ఇది కృష్ణ జిల్లాలోని శ్రీరామపురం కాదు, చిత్తురు జిల్లాలోనిది అని చెప్పారు. నాకు ఆ ఊరంటే సెంటిమెంట్​. ఈ కథ చాలా ఆసక్తిగా ఉంది. అనేక క్యారెక్టర్లు, ట్విస్ట్​లు ఉన్నాయి. ఇక సెకండాఫ్​లో వచ్చే ట్విస్ట్​లు మీరు అస్సలు ఊహించరు. ప్రేమ కంటే పెద్ద ఎమోషన్ లేదు. దాని కోసం రాజ్యాలు కూలిపోయాయి. యుద్ధాలు జరిగాయి. ఇందులోనూ ఓ ప్రేమ కథ ఉంది'

'భాగ్య శ్రీ, శివాజీ, సునీల్, బ్రహ్మాజీ అందరూ బాగా చేశారు. వీళ్లంతా లెనిల్​పై ప్రేమతో సినిమా చేశారు. తమన్ మంచి సంగీతం అందించారు. ఇక నా పార్ట్​నర్​ చింటు అన్నా (నిర్మాత నాగవంశీని సరదాగా పిలిస్తూ) ఈ సినిమా కోసం కష్టపడ్డారు. నాగవంశీకి మాస్ పల్స్ తెలుసు. అతను నాకు, అఖిల్​కు తోడుగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాపై నాగవంశీ చాలా కాన్ఫిడెంట్​గా ఉన్నారు' అని నాగార్జున అన్నారు.

ఆ విషయంలో అఖిల్​ గురించి చాలా భయపడ్డా
ఇక అఖిల్ గురించి మాట్లాడుతూ, లెనిన్ సీమ కథ, సీమలో జరుగుతున్న మహాభారతం అని అన్నారు. అలాంటి కంప్లీట్ రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఉన్న సినిమాలో అఖిల్ చేయగలుగుతాడా? అని తాను మొదటగా భయపడ్డట్లు చెప్పారు. 'లెనిన్ కంప్లీట్​గా సీమ కథ. అఖిల్ తన కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా అర్బన్ స్టోరీలే చేశాడు. అందుకే ఈ సినిమా చేయగలుగుతాడా? అని నేను మొదట భయపడ్డాను. కానీ సినిమా చూశాక అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా నటించాడు. మీరు కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత లెనిన్​తో ప్రేమలో పడతారు. అతడి స్నేహాన్ని, ప్రేమను, పగను ప్రేమిస్తారు. లెనిన్​ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. సినిమాలో అఖిల్ కాదు లెనినే కనిపిస్తాడు. జులై 10న వస్తున్నాం, మన వాడు కొడుతున్నాడు' అంటూ నాగార్జున స్పీచ్ ముగించారు.

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