'మా సినిమాను మహాభారతంతో ఎందుకు పోల్చామంటే?'- ఈటీవీ భారత్తో అఖిల్ అక్కినేని ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ
లెనిన్ ప్రమోషన్స్- ఈటీవీ భారత్తో అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ముచ్చట్లు- జులై 10న థియేటర్లలోకి రానున్న సినిమా
Published : July 4, 2026 at 6:23 PM IST
AKhil Akkineni Exclusive With ETV Bharat : అఖిల్ అక్కినేని మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన లీడ్ రోల్లో నటించిన లెనిన్ సినిమా ఈ నెల 10న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. మురళీ కిషోర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ భోర్సే హీరోయిన్గా నటించారు. ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ అంచనాలు పెంచుతోంది. ఇక రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్నా కొద్దీ మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచింది. ఈ క్రమంలో హీరో అఖిల్, హీరోయిన్ భాగ్య శ్రీ ఈటీవీ భారత్తో ముచ్చటించారు. అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసక్తికర సమాధానాలు చెప్పారు.
ఈటీవీ భారత్ : సినిమా కంటే ముందు అయ్యగారు అనే నిక్నేమ్ ఎలా అనిపిస్తుంది?
అఖిల్ : 7-8ఏళ్ల కింద మా అభిమాని భావోద్వేగం, జోష్తో ఉన్న ఆ మాట నాకు స్టిక్కర్ వేసినట్లు అతుక్కుపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్లినా నన్ను అయ్యగారనే అంటారు. నేను దాన్ని పాజిటివ్గానే తీసుకుంటా. నాపై ప్రేమ అది.
ఈటీవీ భారత్ : లెనిన్పై అంత నమ్మకం ఏంటి? ఇందులో మిమ్మల్ని ఆకట్టుకున్న అంశాలేంటి?
అఖిల్ : కథమై నమ్మకం. ప్రేక్షకులు పెట్టిన ప్రతీ పైసాకు వాళ్లకు కావాల్సినంత వినోదం అందించాలి. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా థియేటర్లలో చూసినప్పుడు 'ఇదివరకు ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు' అని వాళ్లు ఫీల్ అవుతారు.
ఈటీవీ భారత్ : మూడేళ్లుగా సినిమా రాకపోవడంతో అభిమానులను క్షమించమని అడిగారు. ఆ సందర్భంలో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి?
అఖిల్ : అవును! నా సినిమా రిలీజై మూడేళ్లు గడిచింది. వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టాను. అయితే ఈ మధ్యలో నాకు గాయమైంది. స్క్రీన్పై కనిపించకుంటే వాళ్లు దూరమైనట్టు ఫీల్ అవుతారు. అందుకు ఫ్యాన్స్కు సారీ చెబుతున్నా. ఇది మళ్లీ రిపీట్ అవ్వదని మాటిస్తున్నా!
ఈటీవీ భారత్ : ఈసారి అఖిల్కు జోడీగా లెనిన్తో వస్తున్నారు. సినిమాలో కిరీటం పెట్టుకొని, పెద్ద డైలాగులు చెప్పడం ఎలా అనిపించింది?
భాగ్య శ్రీ : ఈ సినిమాకు అందరం కష్టపడ్డాం. నేను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా. ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాం. రిలీజ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇక నేను చెప్పింది సీనియర్ ఎన్టీఆర్ డైలాగ్. అది ఎంతో బాధ్యతగా ఫీలయ్యి చేశాను. భాష తెలియకపోయినా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పాను.
ఈటీవీ భారత్ : తెలుగు ప్రేక్షకులను అర్థం చేసుకున్నారా? ఈ సినిమాలో భారతి పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?
భాగ్య శ్రీ : ఈ సినిమాలో నాపాత్రతో ఆడియెన్స్ లవ్లో పడతారు. ఇది చాలా ఫన్నీ, యాక్టీవ్, క్యూట్ క్యారెక్టర్. అఖిల్ తన పని తాను చేసుకునే వ్యక్తి. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోరు.
ఈటీవీ భారత్ : సినిమాను మహాభారతంతో పోలుస్తూ ట్రైలర్ కట్ చేశారు. ఏంటి లింక్?
అఖిల్ : అది మేం ప్లాన్ చేసింది కాదు, నేచురల్గా వచ్చింది. అయితే మహాభారతం గమనిస్తే యుద్ధం, కుటుంబం, ప్రేమ ఇలా అనేక కోణాలు ఉంటాయి. మా సినిమాలో కూడా అన్ని కోణాలు చూపించాం. అందుకే ఇది మా మహాభారతం అని చెప్పాము.
అలాగే ఎప్పుడు లవర్ బాయ్గా ఉండే అఖిల్ ఈ సినిమా కోసం మేకవర్ మార్చేశారు. రగ్గ్డ్ గడ్డంతో మాస్ అవతార్లో కనిపిస్తున్నారు. దీంతోపాటు సినిమా గురించి మరిన్ని విషయాలు అఖిల్ షేర్ చేసుకున్నారు. అవన్నీ ఈ వీడియోలో చూసి తెలుసుకోండి!
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