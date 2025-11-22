ETV Bharat / entertainment

'శివరాజ్​ కుమార్ లుక్ నాకు నచ్చింది అందుకే కాపీ కొట్టా'- బాలకృష్ణ

అఖండ 2 మూవీ ఈవెంట్​లో బాలకృష్ణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు- ఆ సినిమాలో లుక్ శివరాజ్​కుమార్ నుంచి కాపీ అంట!

Balakrishna
Balakrishna (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Balakrishna Look Copied : నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన కొత్త సినిమా 'అఖండ 2' డిసెంబరు 5న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపురలో శుక్రవారం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్​లో బాలయ్య ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మఫ్తీ' మూవీలోని శివరాజ్​ కుమార్​ గెటప్​ను 'వీరసింహారెడ్డి'లో కాపీ కొట్టానని బాలకృష్ణ అన్నారు. అందులో శివరాజ్ ​కుమార్ లుక్ చాలా బాగుందని, అందుకే కాపీ చేశానని బాలయ్య పేర్కొన్నారు.

వీరసింహారెడ్డి లుక్స్​
'వీరసింహారెడ్డి' సినిమా రిలీజ్ సమయంలో బాలకృష్ణ లుక్​ను, శివరాజ్ ​కుమార్​ 'మఫ్తీ' నుంచి కాపీ చేశారని గతంలో ఆరోపణలు వచ్చాయి. అప్పట్లో 'వీరసింహారెడ్డి' టీమ్ కూడా ట్రోల్​కు గురైంది. కానీ ఇప్పుడు 'అఖండ 2' ఈవెంట్​లో బాలయ్య బహిరంగంగానే ఒప్పుకున్నారు. 'వీరసింహారెడ్డి కోసం శివరాజ్ కుమార్ గెటప్​ను కాపీ చేశాను. సహోద్యోగులు, సహనటుల నుంచి ప్రేరణ పొందడం ఇండస్ట్రీలో చాలా సాధారణం. మనకు రాని విషయాలు ఇతరుల నుంచి నేర్చుకోవాలి' అని బాలకృష్ణ చెప్పారు.

లాక్​డౌన్​ తర్వాత విడుదలైన తొలి చిత్రం అఖండనే!
ఈవెంట్​ జరుగుతున్న సమయంలో జోరుగా వర్షం కురిసింది. అయినా చాలా మంది బాలకృష్ణ అభిమానులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. వర్షం పడినా లెక్క చేయకుండా ఈ వేడుకకు వచ్చిన అభిమానులందరికీ కృతజ్ఞతలు అని బాలకృష్ణ అన్నారు. 'అఖండ 2' పాన్‌ఇండియా సినిమా అని చెప్పారు. కొవిడ్‌ సమయంలో సినిమాలు విడుదల చేసేందుకు అందరూ సందేహించారని, కానీ తాము మాత్రం 'అఖండ'ను రిలీజ్‌ చేశామని తెలిపారు. లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత విడుదలైన తొలి భారతీయ చిత్రం అఖండనేనని పేర్కొన్నారు. పిల్లలు, ప్రకృతి, ధర్మం జోలికి వస్తే భగవంతుడు మనిషిలో ఎలా ఆవహిస్తాడో చెప్పే సినిమా అఖండ అని అన్నారు.

సనాతన హైందవ ధర్మం ప్రధానాంశంగా 'అఖండ 2' రూపొందిందని, తాను నటించే ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సందేశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుతో తాను నటించిన నాలుగో సినిమా అని గుర్తుచేసుకున్నారు. తాను ఏ పాత్ర చేసినా అది తనను ఆవహిస్తుందని, అదేవిధంగా దర్శకుడు ఈ సినిమాని ఎంత బాగా తీశారో అందరూ చూడబోతున్నారని బాలయ్య అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తమన్‌ మరోసారి బాక్సులు బద్దలైపోయేలా సంగీతం అందించారని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండాగా అఖండ 2లో ఆది పినిశెట్టి, సంయుక్త, హర్షాలీ మల్హోత్రాఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా నటించారని ఆయన కొనియాడారు.

ఈ సందర్భంగా శివరాజ్‌ కుమార్‌ కూడా మాట్లాడారు. బాలయ్య నటన, సంభాషణలు, యాక్షన్‌ ఎంతో శక్తిమంతంగా ఉంటాయన్నారు. అదేవిధంగా బాలకృష్ణకు తనకు సోదరుడిలాంటి వారని పేర్కొన్నారు. 'అఖండ 2' ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగానో అలరిస్తుందని చెప్పారు. మరోవైపు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడారు. "శివతత్వంతో తెరకెక్కిన ఒక అద్భుతమైన సినిమా 'అఖండ 2'. శివన్న చేతులమీదుగా ట్రైలర్‌ ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. దేశాన్ని అపకీర్తిలోకి తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ధర్మమే త్రిశూలం పట్టుకుని యుద్ధానికి దిగినట్టుగా ఉంటుంది ఈ చిత్రం" అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రబృందం పాల్గొంది.

