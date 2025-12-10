ETV Bharat / entertainment

'అఖండ 2' బ్రేక్ ఈవెన్​కు భారీ టార్గెట్- ఎన్ని కోట్లంటే?

మరికొన్ని గంటల్లో అఖండ 2 ప్రీమియర్స్- బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ఎన్ని కోట్లు వసూల్ చేయాలో తెలుసా?

Akhanda 2
Akhanda 2 (Movie Poster)
Published : December 10, 2025 at 8:54 PM IST

Akhanda - 2 Break Even: నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నసినిమా అఖండ 2. బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో సినిమా వస్తుందంటే నందమూరి అభిమానులు తెగ సంబర పడిపోతారు. అఖండకు సీక్వెల్​గా వస్తున్న అఖండ 2 తాండవంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్లే సినిమా బాలయ్య కెరీర్​లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్రీ రిలీజ్​ బిజినెస్ భారీ స్థాయిలోనే చేసింది. మరి అఖండ 2 బ్రేక్- ఈవెన్ సాధించాలంటే ఎంత కలెక్షన్​ చేయాలో తెలుసా?

ఈగర్​గా వెయిటింగ్​
సినీ అభిమానులు అఖండ 2 కోసం ఈగర్​గా వెయిట్​ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య బాబు యాక్షన్​ని చూడాలని అభిమానులు చాలా ఆత్రుతతో ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాలయ్య బోయపాటి కలయికలో ఇప్పటిదాకా వచ్చిన ఏ సినిమా కూడా నిరాశ పర్చలేదు. అందుకే ఈ సినిమాపైనా సూపర్ హిట్​ సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ థియేట్రికల్ రైట్స్​ రూ. 123 కోట్లు కోట్లకు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే కర్ణాటకలో రూ.7.5 కోట్లు, తమిళనాడులో థియేట్రికల్ రైట్స్ 2.75 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ భారీగా ఉండడంతో ఈ లెక్కన సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ చేయాలంటే రూ.200 కోట్లు సాధించాలని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే బాలయ్య కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా కూడా రూ.200 కోట్లు వసూల్ చేయలేదు. మరి ఈ సినిమాతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో చేరాతారా? అనేది చూడాలి!

అది పాజిటివిటీ
ఈ క్రేజీ సీక్వెల్ హిట్ స్టేటస్ కోసం 200 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరాల్సి ఉంది. అయితే ఇప్పటిదాకా బాలయ్య ఆ మార్క్ అందుకోకపోవడంతో కాస్త ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, అఖండ 2 మాత్రం బ్రేక్- ఈవెన్​ని సులువుగానే సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. కొవిడ్​ వేవ్​లో టికెట్​ ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ 2021లో రిలీజైన అఖండ సినిమా రూ. 130 కోట్ల గ్రాస్​ వసూలు చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆఖండ 2కు ఉన్న హైప్​తో రూ.200 కోట్ల గ్రాస్ సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని ట్రేడ్ పండితులు అంటున్నారు. ఇక ఈ చిత్రానికి ఇతర భాషల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాకపోతే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదనంగా రూ. 10 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు చేయాల్సి ఉంటుంది.

టికెట్ రేట్ల పెంపు ఇలా
అఖండ 2 సినిమాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్​ రేట్​లను పెంచుకోవటానికి అనుమతిచ్చింది. సింగిల్​ స్క్రీన్​​లో జీఎస్టీతో కలిపి రూ. 50 పెంచుకోవచ్చని తెలిపింది. అదే మల్టీప్లెక్స్​లో జీఎస్టీతో కలిపి రూ. 100 పెంచుకోవటానికి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.పెరిగిన టికెట్​ ధరలు 3 రోజుల పాటు ( అంటే సినిమా విడుదలైన డిసెంబర్​ 12 నుంచి 14 వరకు పెంచిన ధరలు) అమల్లో ఉంటాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది. కాగా, రేపు రాత్రి తెలుగా రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్స్ పడనుండగా, శుక్రవారం థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

