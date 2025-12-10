'అఖండ 2' బ్రేక్ ఈవెన్కు భారీ టార్గెట్- ఎన్ని కోట్లంటే?
మరికొన్ని గంటల్లో అఖండ 2 ప్రీమియర్స్- బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ఎన్ని కోట్లు వసూల్ చేయాలో తెలుసా?
Published : December 10, 2025 at 8:54 PM IST
Akhanda - 2 Break Even: నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నసినిమా అఖండ 2. బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో సినిమా వస్తుందంటే నందమూరి అభిమానులు తెగ సంబర పడిపోతారు. అఖండకు సీక్వెల్గా వస్తున్న అఖండ 2 తాండవంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్లే సినిమా బాలయ్య కెరీర్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ భారీ స్థాయిలోనే చేసింది. మరి అఖండ 2 బ్రేక్- ఈవెన్ సాధించాలంటే ఎంత కలెక్షన్ చేయాలో తెలుసా?
ఈగర్గా వెయిటింగ్
సినీ అభిమానులు అఖండ 2 కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య బాబు యాక్షన్ని చూడాలని అభిమానులు చాలా ఆత్రుతతో ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాలయ్య బోయపాటి కలయికలో ఇప్పటిదాకా వచ్చిన ఏ సినిమా కూడా నిరాశ పర్చలేదు. అందుకే ఈ సినిమాపైనా సూపర్ హిట్ సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ థియేట్రికల్ రైట్స్ రూ. 123 కోట్లు కోట్లకు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే కర్ణాటకలో రూ.7.5 కోట్లు, తమిళనాడులో థియేట్రికల్ రైట్స్ 2.75 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ భారీగా ఉండడంతో ఈ లెక్కన సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ చేయాలంటే రూ.200 కోట్లు సాధించాలని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే బాలయ్య కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా కూడా రూ.200 కోట్లు వసూల్ చేయలేదు. మరి ఈ సినిమాతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరాతారా? అనేది చూడాలి!
THE UNSTOPPABLE DIVINE ROAR 🔥🔥🔱#Akhanda2 GRAND RELEASE TEASER out Now!
Book your tickets now!
🎟️ https://t.co/8l5WolzzT6
In theatres from 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟏𝟐 with grand premieres on December 11th 💥🔱#Akhanda2Thaandavam
‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna… pic.twitter.com/dVDff9JDD9
అది పాజిటివిటీ
ఈ క్రేజీ సీక్వెల్ హిట్ స్టేటస్ కోసం 200 కోట్ల క్లబ్లో చేరాల్సి ఉంది. అయితే ఇప్పటిదాకా బాలయ్య ఆ మార్క్ అందుకోకపోవడంతో కాస్త ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, అఖండ 2 మాత్రం బ్రేక్- ఈవెన్ని సులువుగానే సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. కొవిడ్ వేవ్లో టికెట్ ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ 2021లో రిలీజైన అఖండ సినిమా రూ. 130 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆఖండ 2కు ఉన్న హైప్తో రూ.200 కోట్ల గ్రాస్ సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని ట్రేడ్ పండితులు అంటున్నారు. ఇక ఈ చిత్రానికి ఇతర భాషల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాకపోతే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదనంగా రూ. 10 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు చేయాల్సి ఉంటుంది.
#Akhanda2 Telangana Regular Shows bookings open now 💥
Premieres bookings open Tomorrow ❤🔥
🎟️ https://t.co/8l5Wolz23y
In theatres from 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟏𝟐 💥🔱#Akhanda2Thaandavam
‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu @AadhiOfficial @MusicThaman… pic.twitter.com/ejPpz8Gnnt
టికెట్ రేట్ల పెంపు ఇలా
అఖండ 2 సినిమాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ రేట్లను పెంచుకోవటానికి అనుమతిచ్చింది. సింగిల్ స్క్రీన్లో జీఎస్టీతో కలిపి రూ. 50 పెంచుకోవచ్చని తెలిపింది. అదే మల్టీప్లెక్స్లో జీఎస్టీతో కలిపి రూ. 100 పెంచుకోవటానికి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.పెరిగిన టికెట్ ధరలు 3 రోజుల పాటు ( అంటే సినిమా విడుదలైన డిసెంబర్ 12 నుంచి 14 వరకు పెంచిన ధరలు) అమల్లో ఉంటాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది. కాగా, రేపు రాత్రి తెలుగా రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్స్ పడనుండగా, శుక్రవారం థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
#Akhanda2 Telangana bookings open today at 7:02 PM.
Stay tuned!
In theatres from 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟏𝟐 💥🔱#Akhanda2Thaandavam
‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu @AadhiOfficial @MusicThaman @14ReelsPlus @iamsamyuktha_ @RaamAchanta #GopiAchanta… pic.twitter.com/vJecCNw4fU
