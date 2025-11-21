ETV Bharat / entertainment

అఖండ 2 ట్రైలర్‌ లాంచ్- ఫ్యాన్స్​కు ఇక పూనకాలే!

కర్ణాటకలో బాలకృష్ణ అఖండ్ 2 ట్రైలర్ లాంఛ్​- ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన శివన్న- ఫ్యాన్స్ కోరుకునే హైలెట్స్​ ఇవే!

Akhanda 2
Akhanda 2 (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Akhanda 2 Trailer : నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ హీరో, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం 'అఖండ 2 తాండవం' ఈ డిసెంబరు 5న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మూవీ టీమ్​ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపురలో నిర్వహించింది. ప్రముఖ కన్నడ నటుడు శివ రాజ్‌కుమార్‌ (శివన్న) ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు.

ఈ సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో అఖండ 2 తాండవం ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. సనాతన ధర్మ రక్షణే ప్రధానాంశంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నట్టు ట్రైలర్‌ చూస్తే అర్థమవుతోంది. "ఇప్పటి వరకూ ప్రపంచపటంలో ఉన్న మా దేశ రూపాన్ని మాత్రమే చూసుంటావ్‌. ఎప్పుడూ మా దేశ విశ్వరూపాన్ని చూసుండవ్‌" అంటూ బాలకృష్ణ చెప్పిన పవర్‌ఫుల్‌ డైలాగులు, విజువల్స్‌ అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి.

శివరాజ్ కుమార్​ గెటప్​ను కాపీకొట్టిన బాలయ్య
ఈ మూవీ ట్రైలర్ సందర్భంగా బాలకృష్ణ ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పారు.​ 'మఫ్టీ' చిత్రంలోని శివ రాజ్‌కుమార్‌ గెటప్‌ను తాను వీరసింహారెడ్డి సినిమాలో కాపీ కొట్టానని, ఆ లుక్ తనకు ఎంతో స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని బాలయ్య చెప్పారు. శివ రాజ్‌కుమార్‌తో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.

"వర్షం పడినా లెక్క చేయకుండా ఈ సినిమా వేడుకకు వచ్చిన అభిమానులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. 'అఖండ 2 తాండవం' అనేది పాన్‌ ఇండియా సినిమా. కరోనా సమయంలో సినిమాలు విడుదల చేసేందుకు చాలా మంది సందేహించారు. కానీ మేము ధైర్యంగా అఖండ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేశాం. లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత విడుదలైన తొలి భారతీయ చిత్రం ఇదే. ప్రకృతి, ధర్మం, పిల్లల జోలికి వస్తే భగవంతుడు మనిషిలో ఆవహిస్తాడని చెప్పే గొప్ప చిత్రమది. కాగా ఇప్పుడు, సనాతన హైందవ ధర్మం ప్రధానాంశంగా అఖండ 2 చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది. నా ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సందేశం కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి, సంయుక్త, హర్షాలీ మల్హోత్రా, ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా నటించారు" అని బాలకృష్ణ కొనియాడారు. ఈ వేడుకలో మాట్లాడిన శివన్న తనకు బాలకృష్ణకు సోదరుడిలాంటి వారని పేర్కొన్నారు.

'3డీ'లో బాలయ్య మూవీ
అఖండ 2 సినిమాను 3డీలోనూ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇందుకోసం స్పెషల్ పోస్టర్​ను కూడా రిలీల్ చేశారు. "బాలకృష్ణ అభిమానులు, ఆడియోన్స్​కు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో అఖండ సినిమాని 3డీ ఫార్మాట్‌లోనూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ సినిమా భారతదేశ ఆత్మ, పరమాత్మ. ఈ సినిమా మన దేశ ధర్మం, ధైర్యం. ప్రపంచ దేశాల్లో మతం కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ దేశంలో మాత్రమే సనాతన ధర్మం కనిపిస్తుంది. దాని ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని దేశమంతా చూడాలనుకుంటున్నా" అని బోయపాటి శ్రీను ఇంతకు ముందు తెలిపారు.

2021లో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అఖండ సినిమాకు సీక్వెల్​గా ఇది రూపొందింది. ఇందులో నటుడు ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నటి సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్​లో కనిపించనుంది. తమన్ ఈ సంగీతం అందిస్తుండగా, నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు.

