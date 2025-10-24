ETV Bharat / entertainment

అఖండ 2 తాండవం- స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్​

బాలయ్య పవర్‌ఫుల్‌ డైలాగ్‌తో 'అఖండ 2 తాండవం'- బాలకృష్ణ బ్లాస్టింగ్‌ రోర్‌ ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 6:46 PM IST

Akhanda 2 Thaandavam : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2 తాండవం: బ్లాస్టింగ్​ రోర్'​ స్పెషల్ వీడియో శుక్రవారం విడుదలైంది. ఇందులో బాలకృష్ణ తనదైన శైలిలో చెప్పిన డైలాగులు అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి. "సౌండ్‌ కంట్రోల్‌లో పెట్టుకో, ఏ సౌండ్‌కు నవ్వుతానో, ఏ సౌండ్‌కు నరుకుతానో నాకే తెలియదు" అంటూ చెప్పిన డైలాగ్​ హైలెట్​.

బాలయ్య ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ!
'అఖండ్ 2: తాండవం' అనేది బాలయ్య కెరీర్​లో పాన్ ఇండియా మూవీ అని చెప్పుకోవచ్చు. డిసెంబర్​ 5న ఇది దేశవ్యాప్తంగా తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో విడుదల కానుంది.

అఖండ మొదటి భాగం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తరువాత దీనిని డిజిటల్​ రిలీజ్​ చేశారు. దీనితో ఇది వివిధ భారతీయ భాషల్లో మంచి హిట్ అయ్యింది. దీనితో అఖండ 2ను భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు.

త్రిశూలం సీన్
అఖండ మొదటి సినిమాలో బాలకృష్ణ రెండు పాత్రల్లో కనిపించారు. అఖండ (అఘోరా), మురళీకృష్ణ (రైతు)గా బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. రెండో భాగంలోనూ ఇవే పాత్రలు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. జూన్​లో విడుదలైన మొదటి టీజర్​లో బాలకృష్ణ అఖండ అవతారంలో త్రిశూలంతో చేసిన యాక్షన్ సీన్​ విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. ఇక రెండో టీజర్​లో బాలయ్య డైలాగ్స్​, బోయపాటి స్టైల్ మాస్​ సీన్ టేకింగ్ అభిమానులను అలరించాయి.

దద్దరిల్లిన థియేటర్లు
ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు సినిమాల్లో తమన్​ బీజీఎమ్​లకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిపోయారు. బాలయ్య - తమన్ కాంబోలో ఇప్పటికే అఖండ, వీర రాఘవరెడ్డి, డాకు మహారాజ్ సినిమాలు వచ్చాయి. వీటిలో బ్యాగ్రౌండ్​ మ్యూజిక్​ వల్ల థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోయాయి. ముఖ్యంగా 2021లో అఖండకు తమన్ ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్​ అయితే మామూలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయలేదు. కొన్ని ఫారిన్ థియేటర్లలో అయితే ఆ మ్యూజిక్​ దెబ్బకు షోలు కూడా ఆపేశారు. ఇప్పుడు పండిట్ సోదరుల అఖండ ప్రాజెక్టులోకి చేరారు. దీనితో బాలయ్య అఖండ 2 మ్యూజిక్ వేరే లెవెల్​లో ఉంటుందని అశిస్తున్నారు.

హై ఎక్స్​పెక్టేషన్స్
బలయ్య అంటే యాక్షన్​ మూవీస్​కు పెట్టింది పేరు. ఆయన చెప్పే డైలాగ్స్​కు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్​ ఉంది. ఇక బాలయ్య డ్యాన్సులకు కూడా మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలబోతగా వచ్చిన సినిమానే బ్లాక్​బస్టర్​ అఖండ. అందుకే నందమూరి అభిమానుల్లో దీనిపై ఫుల్ క్రేజ్, హై ఎక్స్​పెక్టేషన్స్​ ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మక చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. దీనికి తోడు అఖండ సూపర్ హిట్ తరువాత బాలయ్య చేస్తున్న చిత్రమిది. పైగా దీనిని పాన్ ఇండియా రేంజ్​లో విడుదల చేస్తున్నారు. అందుకే ఇది బాలయ్య కెరీర్​లో మరో రికార్డ్ హిట్​గా నిలుస్తుందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, ప్రగ్య జైస్వాల్​ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భారతదేశంలోని పలు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల్లో సినిమా షూటింగ్ చేశారు. బాలయ్య కుమార్తె తేజశ్విని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట 14 రీల్స్ బ్యానర్​పై రూపొందించారు. ఈ చిత్రం ఈ డిసెంబర్​ 5న వరల్డ్​వైడ్​గా గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేయనున్నారు.

