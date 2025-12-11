Telangana Panchayat Elections Results2025

Published : December 11, 2025 at 12:47 PM IST

Choose ETV Bharat

Akhanda 2 Shiva Shiva Song : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అఖండ 2 తాండవం మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్స్​లో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12వ తేదీన విడుద కానుంది. నేడు రాత్రి (డిసెంబర్) 11న ప్రీమియర్స్ పడనున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్​లో స్పీడ్ పెంచారు. ఇటీవల రిలీజ్ ట్రైలర్​ను విడుదల చేయగా, ఇప్పుడు శివ శివ అంటూ సాగే ఎమోషనల్‌ ఆడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ పాట వైరల్​గా మారింది. ఈ పాటకు కల్యాణ్‌ చక్రవర్తి లిరిక్స్‌ రాయగా, కనకవ్వ, శ్రుతి రంజనీ ఆలపించారు. ఈ ఆడియో సాంగ్​ రిలీజ్​ అయిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే వైరల్​గా మారింది. ఇప్పటికే ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్న ఫ్యాన్స్​ ఈ పాటతో మరింత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

అయితే ఈ సినిమాను ముందుగా అనుకున్నషెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్​ 5 నాడే రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్​ను ఆపేశారు. దాంతో నిరాశగా ఉన్న అభిమానులు ఇప్పుడు ఫుల్​ ఖుషీగా ఉన్నారు. విడుదల కోసం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్​ చేస్తున్న ప్రేక్షకులు వేగంగా టికెట్స్​ బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. 'జై బాలయ్య' అంటూ సోషల్​ మీడియాను ఫ్యాన్స్​ షేక్​ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పటికే థియేటర్ల బయట బాలయ్య పోస్టర్లు​, ఫ్లెక్సీలతో ఫ్యాన్స్​ భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు​ చేశారు.

బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ' మూవీకి సీక్వెల్​గా 'అఖండ 2 : తాండవం' రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్​లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. సంయుక్త ఫీమేల్​ లీడ్​లో నటించారు. విలన్​గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్​ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ​, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్​కు సిద్ధం చేశారు.

