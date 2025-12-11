అఖండ 2 కొత్త సాంగ్ విన్నారా? శివ శివ అంటూ ఎమోషనల్గా!
అఖండ 2 నుంచి మరో సాంగ్ రిలీజ్
Published : December 11, 2025 at 12:47 PM IST
Akhanda 2 Shiva Shiva Song : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అఖండ 2 తాండవం మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్స్లో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12వ తేదీన విడుద కానుంది. నేడు రాత్రి (డిసెంబర్) 11న ప్రీమియర్స్ పడనున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్లో స్పీడ్ పెంచారు. ఇటీవల రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేయగా, ఇప్పుడు శివ శివ అంటూ సాగే ఎమోషనల్ ఆడియో సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ పాట వైరల్గా మారింది. ఈ పాటకు కల్యాణ్ చక్రవర్తి లిరిక్స్ రాయగా, కనకవ్వ, శ్రుతి రంజనీ ఆలపించారు. ఈ ఆడియో సాంగ్ రిలీజ్ అయిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే వైరల్గా మారింది. ఇప్పటికే ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్న ఫ్యాన్స్ ఈ పాటతో మరింత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
అయితే ఈ సినిమాను ముందుగా అనుకున్నషెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్ 5 నాడే రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాల వల్ల రిలీజ్ను ఆపేశారు. దాంతో నిరాశగా ఉన్న అభిమానులు ఇప్పుడు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. విడుదల కోసం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న ప్రేక్షకులు వేగంగా టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు. 'జై బాలయ్య' అంటూ సోషల్ మీడియాను ఫ్యాన్స్ షేక్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పటికే థియేటర్ల బయట బాలయ్య పోస్టర్లు, ఫ్లెక్సీలతో ఫ్యాన్స్ భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేశారు.
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ' మూవీకి సీక్వెల్గా 'అఖండ 2 : తాండవం' రూపొందింది. బాలయ్య మళ్లీ డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్లాగానే అఘోరగా కనిపించనున్నారు. సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు.